DIE ZEIT: Herr Markl, was ist Ihre Lieblingsgeschwindigkeit auf der Autobahn?

August Markl: Zwischen 130 und 150 km/h. Aber eher 130. Ich bin so ein Gleiter, ich stelle einen Tempomaten ein, und dann gleite ich in meinem Opel Crossland dahin.

ZEIT: Wird auch ein ADAC-Präsident mal mit Lichthupe von der Überholspur geblinkt?

Markl: Nein, ich fahre selten auf der linken Spur.

ZEIT: Haben Sie mal einen Drängler angezeigt?

Markl: Nein, noch nicht.

ZEIT: Wann wurden Sie zuletzt geblitzt?

Markl: Das ist bestimmt acht oder neun Jahre her.

ZEIT: Sie sind seit 2014 ADAC-Präsident und über 40 Jahre Vereinsmitglied. Warum tut sich Deutschland so schwer mit einem Tempolimit?

Markl: Die meisten berufen sich auf die individuelle Freiheit. Wir wollen ja eigentlich gar nicht so schnell fahren, heißt es dann, aber die Freiheit würde eingeschränkt. Die Menschen fühlen sich wohl bevormundet.

August Markl 71, arbeitete als Radiologe. Ehrenamtlich engagiert er sich im ADAC und wurde 2014 dessen Präsident.

ZEIT: Da hat der ADAC ganze Arbeit geleistet. Schon in der Ölkrise der Siebzigerjahre bekämpfte Ihr Verband Fahrverbote mit dem Slogan: "Freie Bürger fordern freie Fahrt". Das war jahrzehntelang die Linie Ihres Vereins.

Markl: Dieser Satz wird immer wieder hervorgeholt, hatte in der Tat etwas mit der Ölkrise zu tun und nichts mit einem Tempolimit. Er ist veraltet und passt auch nicht in die heutige Zeit. Denn es muss sich jeder mit den heutigen Gegebenheiten abfinden und auf die Veränderungen reagieren. Deshalb ist der Klimaschutz seit vergangenem November in unserer Satzung verankert, und dafür müssen wir auch Positionen überdenken, gerade wenn wir spüren, dass es die Mitglieder bewegt.

ZEIT: Wurde die Meinung der ADAC-Mitglieder zum Tempolimit schon ermittelt?

Markl: 2019 waren 50 Prozent gegen das Tempolimit, 45 Prozent dafür und fünf Prozent unentschieden. Wir befragen die Mitglieder aktuell gerade noch einmal. Ich gehe davon aus, dass sich diese Werte eher noch annähern.

ZEIT: Der ADAC nimmt künftig nach der Fundamentalopposition eine neutrale Haltung ein. Was fordern Sie konkret?

Markl: Unser Präsidium hält es für wichtig, dass die Folgen eines Tempolimits von unabhängiger Stelle aus überprüft werden. Was bedeutet ein Tempolimit für die Abgase, und wie sieht es mit den Unfällen aus? Grundsätzlich sind wir da ganz offen. Wenn die Meinung unserer Mitglieder nicht eindeutig ist, können und wollen wir uns nicht einseitig festlegen und sagen: Unsere 21 Millionen Mitglieder wollen dieses oder jenes. Es muss anders gehen: Wir sehen unsere Aufgabe jetzt darin, aufzuklären und die Fakten auf den Tisch zu legen.

ZEIT: Hat Sie das Echo darauf überrascht?

Markl: Ein bisschen schon. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir plötzlich für Tempo 100 wären.

ZEIT: Die CSU bezog klarer Stellung: "Tempolimit? Nein, Danke!" heißt es in einer Online-Petition.

Markl: Die CSU ist im Kommunalwahlkampf.

ZEIT: Damit sind wir schon bei CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer, der mahnt: Ein "neutrales" Durchlavieren bei diesem Thema gibt es definitiv nicht. Sie drohen ihn in diesem Interview erneut zu enttäuschen!

Markl: Wir haben gegenüber unseren Millionen Mitgliedern, die sich nun in zwei etwa gleich großen Lagern gegenüberstehen, die Verpflichtung, dass wir nicht die einen oder anderen 50 Prozent bevorzugen. Wir sind für alle da. Wir müssen neutral sein.