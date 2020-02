Am 4. Februar, einem Dienstag, trifft im Büro des Hamburger Murmann Verlags gegen neun Uhr morgens eine Delegation des Apple-Konzerns ein. Die vier Abgesandten, darunter zwei Anwälte zweier internationaler Großkanzleien, sind eigens nach Hamburg gereist. Es geht aus ihrer Sicht um eine hochsensible Angelegenheit, um nicht zu sagen: eine Ungeheuerlichkeit.

Mehrere Stunden lang studieren sie in einem Besprechungsraum das Manuskript eines Buchs, das Mitte Februar bei Murmann erscheinen soll. Titel: App Store Confidential. Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigstem Business. Geschrieben hat es der ehemalige Apple-Manager Tom Sadowski, 46, bis vor Kurzem Deutschlandchef des App Store. Die Apple-Leute machen sich Notizen, neben ihnen sitzt währenddessen die Juristin des Verlags als Aufpasserin. Gegen 15 Uhr verschwinden sie wieder.

Der Termin ist von Murmann als Friedensangebot gedacht. Man habe den sich anbahnenden Konflikt entschärfen wollen, sagt Geschäftsführer Peter Felixberger. Normalerweise gewähre er keinem Unternehmen Einsicht in noch unveröffentlichte Manuskripte. Aber welcher kleine, inhabergeführte Sachbuchverlag legt sich schon freiwillig mit einem Konzern an, der an der Börse derzeit rekordverdächtige 1,4 Billionen Dollar wert ist?

Es nützt nichts. Eine gute Woche später bekommt Murmann Post von Apples Anwälten, und die ist unmissverständlich: Der Verlag und sein Autor sollen die "Auslieferung des Buchs stoppen" und "sämtliche bereits im Vertrieb befindlichen Buchexemplare zurückrufen sowie sämtliche Buchmanuskripte vernichten", fordern die Anwälte. Das geht aus mehreren Schreiben hervor, welche die ZEIT einsehen konnte. Apples Begründung für diese drastische Maßnahme: In dem 180 Seiten schmalen Band würden "Geschäftsgeheimnisse" verraten, die von "erheblichem wirtschaftlichen Wert" seien.

Der Autor ist überrascht von der Härte, mit der Apple gegen sein Buch vorgeht

"Ich habe so einen Vorgang noch nie erlebt", sagt Verleger Felixberger. Zumal bei einem Werk, das mit einer Erstauflage von 4.000 Stück nicht unbedingt geeignet ist, einem Weltkonzern wie Apple ernsthaft zu schaden. Felixberger ist entschlossen, sich zu wehren. Dass Apple gegen das Buch vorgehe, "können wir nicht zulassen", sagt er.

Von der ZEIT mit einem langen Fragenkatalog konfrontiert, antwortet Apple mit einem knappen Statement. Darin heißt es zu Beginn: "Apple fördert seit Langem eine freie Presse und unterstützt Autoren aller Art."

Er habe sich schon gedacht, dass Apple von seinem Buch nicht begeistert sein würde, sagt Tom Sadowski, der Autor. Aber die Härte, mit der das Unternehmen nun gegen ihn und den Verlag vorgehe, habe ihn überrascht. Sadowski fing 2009 bei Apple in München an, von dort lenkt der US-amerikanische Konzern sein Deutschlandgeschäft. Als "Head of App Store" für Deutschland, Österreich und die Schweiz hielt er Kontakt zu App-Entwicklern und erklärte ihnen unter anderem, was eine erfolgreiche App ausmacht. Denn: Je mehr die Entwickler verdienen, desto mehr profitiert Apple. Für jede heruntergeladene App erhält das Unternehmen einen Anteil des Umsatzes.

"Ich hatte nie vor, ein Enthüllungsbuch zu schreiben", sagt Sadowski. Warum auch? Schließlich habe er Apple viel zu verdanken: einen interessanten Job und ein fantastisches Gehalt, nicht zuletzt durch Aktienoptionen. Als er im November 2019 kündigte, ging Sadowski nach eigenen Angaben im Guten. Er habe nach zehn Jahren einfach noch einmal etwas Neues wagen und sich als App-Berater selbstständig machen wollen, erzählt er.

Was am Buch vertraulich ist, weiß Apple offenbar selbst nicht oder will es nicht sagen

Das Buch, das Sadowski in den Monaten zuvor an freien Wochenenden verfasste, richte sich an App-Entwickler und alle, die es werden wollen, sagt er. Doch auch wenn der Verlag mit dem "Insiderwissen" des Autors wirbt und dem Werk einen einigermaßen reißerischen Titel verpasst hat, Geheimnisse werden darin eher keine verraten. Erbauliche Sprüche ("Lebe deinen Traum") reihen sich an Anekdoten über die Deutschlandbesuche von Apple-Chef Tim Cook, über die ähnlich auch schon einige Medien berichtet haben. Daneben erklärt Sadowski, warum Abos mehr Geld einspielen als andere Bezahlmodelle und Apps ihre Kunden nicht schon nach dem Download vergraulen dürfen. All jenen, die sich schon einmal näher mit der App-Ökonomie beschäftigt haben, dürfte wenig bis nichts davon neu sein.