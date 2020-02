Heute kam die bestellte Druckerpatrone nicht an. Der Paketdienst konnte sie nicht zustellen, weil ich schon wieder vergessen hatte, bei der Bestellung dazuzuschreiben, dass ein anderer Name auf meinem Klingelschild steht. Meinen Namen habe ich entfernt, als die Drohungen aus rechtsradikalen Kreisen zunahmen, als sie persönlicher, deutlicher und auch antisemitischer wurden und nachdem in München eine Journalistin, zu deren Alltag solche Drohungen ebenfalls gehörten, in ihrem Zuhause zusammengeschlagen worden war.

Ich erzähle diese Geschichte, damit andere wissen, wie gegenwärtig die sprichwörtliche "Gefahr von rechts" ist. Sie gilt Menschen, die wir kennen – oder uns selbst.

Am Abend des diesjährigen Holocaust-Gedenktags saß ich auf einem Podium und diskutierte eines jener Themen, die sich niemals abhandeln lassen, geschweige denn in neunzig Minuten: Was bedeutet Jüdischsein heute? Was heißt es im heutigen Deutschland? Wie ist es, wenn die Angst vor Antisemitismus plötzlich greifbar wird, der ich bis vor ein paar Jahren noch mit Humor begegnet bin? Das war, als ich dachte, dass der Zentralrat der Juden manchmal den mahnenden Zeigefinger zu weit in die Höhe streckt, als so viele von uns dachten: die paar Rechten im Osten.

Nun hat sich vieles verändert, Rechtsradikale sitzen im Bundestag und in Polit-Talkshows zur Primetime, Freunde erzählen von antisemitischen Ressentiments im Alltag, Hassbotschaften prangen auf Wänden, und eines Mittags im vergangenen Herbst versuchte einer, der Juden, Muslime, Fremde, Frauen hasste, bis an die Zähne bewaffnet und mit einer live informierten Fangemeinde im Hintergrund eine Synagoge in Halle zu stürmen, um dort am wichtigsten jüdischen Feiertag so viele Juden wie möglich zu ermorden. Am Morgen dieses Tages hatte ich meine Mutter angerufen, und sie hatte das Gespräch irgendwann mit der Begründung abgebrochen, sie müsse jetzt los, zur Synagoge, und ich hatte gefragt: "Warum?" So wenig war ich Jüdin an diesem Morgen, dass ich Jom Kippur vergessen hatte. So wenig, dass ich selbst darüber staunte, wie sehr ich es ein paar Stunden später sein würde.

Ich erzähle diese Geschichten in der Öffentlichkeit. Ich habe sie im vergangenen Jahr häufig erzählt. Als Stellvertreterin, als Minderheiten-Angehörige, ich habe hörbar zu machen versucht, was sich in diesem Land verändert. Es macht keinen Spaß, diese Geschichten zu erzählen, von mir als Migrantenkind, das kein Wort Deutsch sprach, das sich noch heute falsch fühlt, wenn ein CDU-Politiker sagt, Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse hätten auf Grundschulen noch nichts zu suchen. Die Geschichte meines Sohnes, der eine Entwicklungsverzögerung hat, aber keinen Inklusionsplatz bekommt und mich immer wieder fragt: Warum kann ich nicht auf eine normale Schule gehen?

Ich erzähle diese Geschichten, so wie andere die ihren erzählen, Geschichten von Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus. Wir Juden erinnern an den Antisemitismus, der sich wieder breitmacht. Menschen dunkler Hautfarbe erinnern an Hände, die in fremde Haare fassen, weil jemand wissen möchte, wie sie sich anfühlen, diese Locken.

Wir machen sie sichtbar, die Geschichten unserer Familien, unserer Freuden, unserer Leiden. Wir stellen sie in den Raum des Erzählten, Selbstermächtigung könnte man das nennen. Sie müssen laut erzählt werden, damit sie gehört werden, damit sie sich in den Köpfen einnisten, damit sie zu einer Erzählung werden, die vielen, nicht Einzelnen gehört. Wir stellen sie zwischen die anderen und stellen sie damit dennoch aus: Geschichten, die eben auch Opfergeschichten sind. Wir tun es, um Empathie zu wecken, sagt man. Ich frage mich, wann ist sie verloren gegangen, die Empathie, und warum?