Unterhaching hat viele Freunde, jedenfalls unter den Städten. Mit gleich fünf Gemeinden in Frankreich, Spanien, England, Österreich und Polen pflegt der zweitgrößte Ort im Speckgürtel Münchens seit Jahrzehnten enge Partnerschaften.

Steigen Sie aus der S-Bahn, halten Sie sich links, gehen Sie die Stufen vom Bahnhof hinab, und entdecken Sie das Zentrum. Nach wenigen Metern durch die Fußgängerzone erreichen Sie einen weißen Rundbau mit Wappen: das Rathaus. Davor steht ein Relikt aus der handylosen Zeit. Die rote Telefonzelle ist ein Geschenk eines Freundes, der Partnerstadt Witney. Telefonieren können Sie darin allerdings nicht mehr; der Apparat wurde abmontiert. Zücken Sie Ihr Smartphone, machen Sie ein Erinnerungsfoto, schicken Sie es in eine WhatsApp-Gruppe Ihrer Wahl, und schreiben Sie "Anderhätsching, hehe!" dazu.

Vielleicht haben Sie bis eben noch nichts von Unterhaching gehört. Aber geschmeckt haben Sie es sicher schon. Als mittelscharfe Würze auf der letzten Bockwurst. Oder als süße Variante zur Weißwurst. Der süße Senf wurde zwar nicht exakt hier, sondern in München erfunden. Dort kam im Jahr 1854 der Kaufmann Johann Conrad Develey auf den Gedanken, karamellisierten Zucker unter seine Senfsaat zu mischen. Aber von Unterhaching aus liefert die Firma Develey heute Senf in mehrere Dutzend Länder. Nur in Bayern wird lieber die süße Variante von der Konkurrenz gegessen.

Sie sind hungrig? Dann können Sie nun in das Wirtshaus Althaching einkehren. Da gibt es ordentliche bayerische Hausmannskost. Gönnen Sie sich Schweinebraten, Schnitzel oder Kasspatzen. Seien Sie tapfer, halten Sie durch, auch wenn die Portion Sie verängstigt. Haben Sie den Teller leer geschlemmt, dann werden Sie sicher von der Kellnerin gelobt.

Machen Sie nun einen Spaziergang zur Verdauung. Sie müssen zurück zum Bahnhof und durch die Unterführung. Seien Sie froh, dass das Eiscafé Florenz zur Linken erst im März wieder öffnet, Ihr Hosenbund schneidet eh schon unangenehm ein. Erklimmen Sie die leichte Steigung zur Hauptstraße, dann nehmen Sie die Abkürzung durch die Wohnsiedlungen, überqueren einen kleinen Bach und laufen am Freibad vorbei. Dort können Sie von ferne eine Adonis-Skulptur bestaunen, geschenkt von einem anderen Freund, der Partnerstadt Le Vésinet. Doch einen "Nackerten" wollten die Unterhachinger nicht, deswegen wurde der französische Schönling züchtig bekleidet. Mit einer Badehose aus Beton. Ordnung muss sein.

Besonders deutlich bemerken Sie diese Tugend im Adejeweg, benannt nach dem Freund auf Teneriffa. Die Stumpfwiese war wirklich mal Wiese. Jetzt leiht sie ihren Namen einem Neubaugebiet in Orange-Gelb oder Mintgrün. Um die Harmonie der Wohnanlage nicht zu stören, wurden die Bewohner angehalten, nur Sonnenschirme und Markisen in den passenden Farbtönen anzuschaffen.

Laufen Sie zügig an den immer gleichen Mehrfamilienhäusern vorbei. Falls Sie fußballbegeistert sind, halten Sie Kurs; Sie gelangen zum Sportpark, der Heimat der Spielvereinigung Unterhaching, die immerhin in der 3. Liga spielt. Oder biegen Sie links ab, Richtung Landschaftspark, ein Erholungsgebiet, so groß wie 176 Fußballfelder. Erholen Sie sich, gehen Sie dann zurück zur S-Bahn-Station. Knöpfen Sie den Hosenknopf auf, und kaufen Sie sich noch eine Wurst für die Fahrt am Bahnhofs-Imbiss, nehmen Sie extra viel Senf. Mittelscharf, nicht süß, sonst werden Sie schief angeschaut. Ein Tropfen landet auf Ihrer Jacke? Freuen Sie sich. Sie tragen nun ein Stück Unterhaching über Ihrem Herzen.