Im November habe ich den ersten Teil der Bühnenreifeprüfung bestanden – ich glaube, als erste österreichische Schauspielerin im Rollstuhl. Mein Traum von einer Ausbildung an einer staatlichen Schauspielschule platzte dagegen, bevor ich mich auch nur bewerben konnte: So gut wie keine Schule ist barrierefrei. Also nehme ich Privatunterricht.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden