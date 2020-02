Unter den 341 neuen und alten, schönen und hässlichen, dicken und dünnen Filmen, die in den nächsten Tagen auf der Berlinale zu sehen sein werden, befindet sich einer, der das Festival entscheidend verändert hat: Michael Verhoevens skandalumtoster Klassiker o.k.. Kaum je im Kino gezeigt, wurde er in den fünf Jahrzehnten seit seiner Entstehung zum Mythos. In nur elf Tagen drehte Verhoeven 1970 diesen Film, der ein in Vietnam begangenes Kriegsverbrechen nach Bayern verlegt. Er zeigt, wie eine Gruppe US-amerikanischer Soldaten eine junge Vietnamesin belästigt, quält, vergewaltigt und ermordet. Verhoeven spielte einen der GIs, die erst sechzehnjährige Eva Mattes die Vietnamesin, der große bayerische Volksschauspieler Gustl Bayrhammer einen Captain. In dem Film wird Dialekt gesprochen, dass einem Nicht-Bayern die Ohren wegfliegen. Alles spielt auf einer Waldlichtung, wo die Soldaten einen Gefechtsstand einrichten. Sie langweilen sich, spielen Karten, drangsalieren einander, bis die "Vietnamesin" mit einem Fahrrad vorbeifährt, an dessen Lenker eine Milchkanne baumelt. Gemeinsam mit seinem Kameramann Igor Luther entwickelte Verhoeven eine spannungsvolle Ästhetik aus abstrahierenden Schwarz-Weiß-Bildern und dem beobachtenden Stil einer Reportage. Völlig zeitlos wirkt diese Mischung aus sadistischer Gewalt und Passionsspiel und Moritat. Was besonders verstört: Die Soldaten schauen sich bei ihrem Verbrechen gewissermaßen selbst zu und sagen Sätze wie: "Der Krieg verroht, das weiß doch jeder."

Die Aufführung von o.k. im Wettbewerb führte 1970 zum größten politischen Skandal in der Geschichte der Berlinale. Der Jurypräsident und Regisseur George Stevens unterstellte dem Film Antiamerikanismus und versuchte ihn aus dem Wettbewerb zu werfen, andere Regisseure solidarisierten sich mit Verhoeven und seinem Produzenten Rob Houwer. Der damalige Berlinale-Chef Alfred Bauer taktierte und lavierte. Es gab Versammlungen, Pressekonferenzen, Debatten. Schließlich wurde das Festival abgebrochen.

Wie blickt Verhoeven heute auf die Aufregung? O.k. sei aus dem Schock der Bilder des Vietnamkrieges entstanden, sagt er im Gespräch, "aber es wurde gar nicht mehr über das eigentliche Thema diskutiert." Dafür umso mehr über die Berlinale, deren Programm zunehmend in der Kritik stand, weil es als kommerziell und zu sehr auf Stars setzend empfunden wurde. Ein zweites, parallel laufendes Festival wurde gegründet und fand 1971 zum ersten Mal statt: das Internationale Forum des jungen Films. Es wurde zum Sammelbecken für den querschlägerischen Zeitgeist, für widerständige Perspektiven, für Bilderbefragungen, für Avantgardistisches und Experimentelles.

Wenn auf dieser 70. Berlinale der komplette erste Jahrgang des Forums von 1971 wiederholt wird – insgesamt 27 Filme und Michael Verhoevens o.k. als Abschlussfilm –, könnte man das auch als eine Selbstbefragung des Festivals sehen. Als Blick auf die Möglichkeiten des Kinos, Ästhetiken und Formen zu politisieren. Michael Verhoeven sagt dazu mit einer Mischung aus Kampfgeist und Melancholie: "Man kann nicht viel tun, man kann eigentlich gar nichts tun. Man kann aber an einem Film beteiligt sein, der das zumindest mal darstellt." Das mutet bescheiden an für den Regisseur eines großen Antikriegsfilms. Aber Verhoeven hat genau das getan. Mit minimalen Mitteln, aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus, verwandelte er eine deutsche Waldlichtung in den Schauplatz eines Krieges, in dem angeblich die freie Welt verteidigt wurde. Die Szenen, in denen die Soldaten wie von einem metaphysischen Auge betrachtet werden, drehte er mithilfe einer Feuerwehrleiter.

Luchino Visconti, Chris Marker, Nagisa Ōshima, Rosa von Praunheim, Theo Angelopoulos, Helke Sander, Danièle Huillet und Jean-Marie-Straub, Alexander Kluge – sie waren 1971 im ersten Forumsjahrgang vertreten. Was verbindet sie? Nichts. Bis auf die Tatsache, dass ihre cineastische Energie für jeden Film völlig individuelle Erzählformen hervorbringt. Sie arbeiten mit Verfremdung, Brechung, extremer Wiederholung, mit assoziativen Bildfolgen, mit essayistischer Distanz, mit der zu jener Zeit keineswegs selbstverständlichen Kombination von dokumentarischen und fiktionalen Bildern. Und natürlich steht die Frage im Raum, was von diesen Formen geblieben ist und ob sie noch den Zugriff auf die Gegenwart ermöglichen.

Im aktuellen Berlinale-Programm stellt sich die Regisseurin Carmen Losmann die Frage, wie Wirtschaftsphänomene im Kino darstellbar sind. Ihr Film Oeconomia untersucht die Verschuldung als Motor und Grundlage des gegenwärtigen Finanzsystems. In Gesprächen mit Managern, Bankern, Finanzchefs stellt Losmann fest: Die Wirtschaft wächst, weil die Geldmenge wächst. Und umgekehrt. Aber wo genau kommt gesamtwirtschaftlich das Geld der Gewinne her? Auf die Frage hin fällt ein Anlageberater in irritiertes Schweigen. Auch Nicolas Peter, Finanzchef von BMW, kommt ins Schlingern. Losmann verwendet digitale Grafiken, nachgespielte Telefonprotokolle, lädt Finanzexperten zum Kapitalistenspiel Monopoly in eine Einkaufspassage. Wir erfahren: Als Kindern hat man uns mit Monopoly etwas vorgemacht: Das Geld für den Kauf der Parkstraße gibt es gar nicht! In die Welt kommt es erst durch den dafür aufgenommenen Kredit.