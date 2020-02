Der eine gilt als Mann der klaren Worte und Formen, der andere strahlt gelegentlich fröhliche Unordnung aus. Der eine ist Sauerländer, der andere, man ahnt es: Rheinländer. Der eine ist seit fast 20 Jahren Merkels Erzrivale, der andere war inhaltlich schon Merkel-CDU, bevor es eine Merkel-CDU gab. Den einen lieben die Umfragen, der andere hat eines der mächtigsten Ämter, die man in seiner Partei bekommen kann.

Sie sind befreundet, seit sie 1994 in Bonn zusammen in den Bundestag kamen. Eigentlich. Denn seit Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU mit ihrer Rücktrittsankündigung endgültig ins Chaos stürzte, sind Friedrich Merz und Armin Laschet Rivalen. Sie verkörpern die beiden Pole des Machtkampfes in der CDU, persönlich und strategisch.

Inzwischen sind noch ein paar andere Mitspieler auf der Bühne erschienen: Norbert Röttgen, der sich als Erster ganz offen um den Vorsitz bewirbt. Gesundheitsminister Jens Spahn, der erkennbar mit einer Kandidatur liebäugelt und sich einen Spaß daraus macht, das ausgerechnet mit jenen Worten zu begründen, mit denen Angela Merkel einst den Abschied von Helmut Kohl einleitete: Die Partei müsse wieder laufen lernen. Und dann ist da noch Markus Söder, Vorsitzender der CSU, der klargestellt hat, dass er beim Thema Kanzlerkandidatur ein Wörtchen mitreden will und wird.

Doch bis dahin wird es vor allem von Merz und Laschet abhängen, den beiden, die als aussichtsreichste Kandidaten gelten, wie es in der CDU weitergeht: Konfrontation auf offener Bühne, Teamlösung, Selbstdemontage oder Neuanfang?

Schon einen Tag nach der Rücktrittsankündigung Kramp-Karrenbauers hatte die rechtskonservative Werteunion Friedrich Merz zu ihrem Favoriten gekürt. "Geholfen hat’s mir nicht", stellt Merz bei einem Auftritt im plüschigen Berliner Ballhaus vergangene Woche fest. "Ganz ehrlich", sagt Merz mit hochgezogenen Augenbrauen, "es wäre gut, wenn es diese Werteunion gar nicht gäbe." Es sei "nicht besonders sympathisch", was man von da so höre. "Nana!", ertönt es verärgert aus dem Publikum, Unruhe macht sich breit. Na gut, lenkt Merz schnell ein, es sei "auch ein Hilferuf", weil bestimmte Themen in der CDU nicht mehr diskutiert würden. Versöhnlicher Beifall.

Je länger man Merz zuhört, umso mehr gewinnt man den Eindruck: Seine größten Fans sind zugleich sein größtes Problem. Denn das, was Merz als maximales populistisches Entgegenkommen formuliert, ist offenbar das Minimum dessen, was sie von ihm erwarten. Die Geister, die ihn rufen, sind seine Herausforderung. Merz selbst sieht das durchaus ähnlich. Er glaubt trotzdem, dass er sein Versprechen, die AfD zu halbieren, einlösen kann.

Aber hat nicht Markus Söder im bayerischen Wahlkampf die Erfahrung gemacht, dass es vergeblich ist, auf die AfD zuzugehen, um sie damit kleinzukriegen? Merz glaubt, dass Söder erst zu viele AfD-Positionen übernommen hatte, bevor er dann ruckartig zurückrudern musste. Sprich: Merz glaubt, er könne es besser und er werde die abtrünnigen Wähler erreichen, ohne in dieselbe Falle zu tappen.

Armin Laschet dagegen hat ein etwas anderes Problem. Ihn rufen nicht die falschen Freunde. So richtig vernehmbar ruft bislang niemand nach ihm. Weder die Geister der Vergangenheit noch diejenigen, die einen Aufbruch der CDU erhoffen. Während Merz sich gegen den Verdacht wehren muss, ein Polarisierer zu sein, gilt Laschet seinen Kritikern als lauer Kompromiss. "Merkel 2.0", lautet ein in der Partei verbreitetes Urteil. Er selbst möchte sich eher als Kohl 2.0 empfehlen: ein Reformer, der in der Mitte steht, aber auch denen Platz gibt, die programmatisch weiter am Rand stehen. So hat er es in NRW gehalten, wo er dem kompromisslosen Sicherheitspolitiker Herbert Reul das Innenministerium anvertraute, Wolfgang Bosbach eine Kommission zum Thema innere Sicherheit leiten ließ und Merz zum Brexit-Beauftragten machte.