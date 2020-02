Jede Beobachtung hat einen blinden Fleck. Das lässt sich am Beispiel Chinas, nun ja: beobachten. In den vergangenen Jahren hat das Regime den effizientesten Überwachungsstaat der Welt aufgebaut. Es beobachtet jede Regung in den sozialen Netzwerken, aus Angst, bei den Bürgern könne sich der Wunsch nach Freiheit regen. Gefürchtet hat die chinesische Führung also vornehmlich ein politisches Virus, und zwar so sehr, dass sie das biologische Virus Sars-CoV-2 anfangs als politisches behandelte. Mit der ironischen Folge, dass es genau das zu werden droht: Zur Epidemie ausgewachsen, fordert das Coronavirus nun das chinesische Staatssystem existenziell heraus.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden