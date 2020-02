Viele Menschen erleben nie – oder viel zu selten – die olfaktorische Sensation eines Kuhstalls. Diesen Geruch von Mist, Gülle und Tierfell, der sich schon nach wenigen Minuten des Stallbesuchs so in der Kleidung festsetzt, dass er für Wochen dort hängen bleiben wird. Aber wo sind die Kühe geblieben? Das ist eine der Fragen, die den Architekten und Urbanisten Rem Koolhaas, den Vordenker des "delirischen" New York und der "generischen" Stadt, plötzlich umtrieb. Dem 1944 in Rotterdam geborenen, seit einigen Jahrzehnten ständig zwischen Mumbai, Boston, Peking und Katar hin- und herfliegenden Architekten war irgendwann aufgefallen, dass sich auf den 98 Prozent der Erdoberfläche, die nicht mit urbanen Agglomerationen bebaut wurden, ganz Erstaunliches tut. Da, wo früher Kühe weideten, stehen nun gigantische Serverfarmen: gleichförmige Hallen, in denen unzählige Computer vor sich hin arbeiten. In Afrika planieren chinesische Unternehmen neue Infrastrukturen in die Landschaft. Und in der Wüste Katars, wo einst nur Sonne und Sand war, produziert jetzt der Stall mit der größten Melkanlage der Welt Käse für den Export.

Koolhaas, der neben Hunderten von Architekten in seiner Firma OMA auch Dutzende Forscher in dem Thinktank AMO beschäftigt, begann mit vielen Mitstreitern und seinen Harvard-Studenten im Hinterland Europas, Afrikas, Asiens und Amerikas nach den Folgen von Migration, Klimawandel, Evolution und künstlicher Intelligenz im ländlichen Raum zu suchen. Die Suche dauerte mehrere Jahre, jetzt stellen Koolhaas und sein Team ihre Ergebnisse im Guggenheim-Museum in New York aus. Mit Kunst soll das – trotz Museum – absolut nichts zu tun haben. Es gehe bei Countryside (so der erste Teil des Ausstellungstitels) um nicht weniger als The Future (so der zweite Teil). Koolhaas stapelt ungern tief.

Im Guggenheim-Museum sollen nun mit dem iPad gesteuerte Traktoren herumfahren, Tomaten unter pinken Leuchtstoffröhren wachsen und Pixel-Farmen vorgestellt werden: hybride Felder, auf denen verschiedene Pflanzen nebeneinander existieren und sich gegenseitig beim Gedeihen helfen. Andere Kapitel handeln von den großen Agrarprojekten Stalins, von Gorillas in Uganda und dem Auftauen von ehemals permagefrosteten Böden in Zentralsibirien.

Die Jahre des Forschens zum neuen Landleben scheinen den Großmeister des Stadtdenkens, Prophet ganzer Generationen von Architekten, jedoch ebenso sehr beeindruckt wie verwirrt zu haben. Im Katalog zur Ausstellung, der im Taschen Verlag erscheint, stammen nur zwei Interviews, eine kurze Einleitung und eine längere Bildunterschrift von ihm. Im letzten Kapitel erwartet man eine Art Zusammenfassung, eine Idee, eine These zu all den irrwitzigen, kaputten und schönen Phänomenen, die seine Forschertruppe auf der ganzen Welt eingesammelt hat. Doch Koolhaas ist überfragt, und zwar im wörtlichen Sinne. Die letzten 28 Seiten hat er mit Hunderten von Fragen vollgeschrieben: Ist Nachhaltigkeit nachhaltig? Mag noch irgendwer Städte? Haben wir die Natur kolonisiert, um sie besser im Stich lassen zu können? Könnte die heutige Landschaft noch einen Mao hervorbringen? Und zum Verschwinden der Kühe: War es ein Plan oder nur eine Folge? Antworten gibt Koolhaas keine. Die sollen bitte schön andere suchen.