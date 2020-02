Der Frauenarzt Michael Abou-Dakn ist aufgebracht und in Eile. Den ganzen Vormittag lang hatte er Journalisten am Telefon – nicht immer seien die Gespräche ruhig verlaufen. Vergangenen Mittwoch hatte ein Beitrag der Süddeutschen Zeitung (SZ) und des Bayerischen Rundfunks (BR) für Aufregung gesorgt. Die Reporter warfen Geburtsmedizinern wie Abou-Dakn vor, Geburten seit Jahren mit dem Medikament Cytotec einzuleiten, das eigentlich nur zum Schutz der Magenschleimhaut eingesetzt werden dürfe. In der Geburtsmedizin könne es zu einem extremen Anstieg der Wehenhäufigkeit und -stärke führen: Wehenstürme nennen Mediziner das. Risse an der Gebärmutter und Sauerstoffmangel beim Kind sind mögliche Folgen.

Der Gynäkologe Abou-Dakn hält, wie viele seiner Kollegen, die Vorwürfe für konstruiert. Der Berliner arbeitet seit über 30 Jahren in der Geburtshilfe, er leitet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des St. Joseph-Krankenhauses in Berlin-Tempelhof – nirgendwo in Deutschland kommen im Jahr mehr Kinder zur Welt. Es sei ein kolossaler Fehler, dass die von SZ und BR geschilderten Fälle allein auf das Medikament zurückgeführt würden, sagt der Mediziner – noch dazu auf ein so nützliches wie Cytotec.

Misoprostol, der Wirkstoff von Cytotec, ist ein künstliches Prostaglandin, ein Gewebshormon, das an verschiedenen Stellen im Körper lokal wirkt: Im Magen verhindert es etwa die Säureproduktion. Aber auch die Gebärmutter schüttet Prostaglandine bei der Geburt aus, damit sich die Muskulatur dort kontrahiert und der Muttermund sich weitet.

Trotz fehlender Zulassung ist eine Anwendung in der Geburtseinleitung seit Jahren Routine. Die Wirkung von Misoprostol bei Geburten ist ausgiebig erforscht. Mehr als 80 hochwertige wissenschaftliche Studien gibt es dazu inzwischen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Medikamente mit dem Wirkstoff als Mittel der ersten Wahl – auch, weil das zu weniger Blutungen nach der Geburt führe.

Bereits einen Tag nach Erscheinen des Berichts von SZ und BR gaben Abou-Dakn und sein Kollege Sven Kehl eine Erklärung im Namen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe heraus. "Wir wollen den Schaden begrenzen, den die Verunsicherung über ein wirksames und sicheres Medikament gerade verursacht."

Diese Verunsicherung hat auch damit zu tun, dass viele sich wundern, warum ein Magenmedikament die erste Wahl für eine Geburtseinleitung ist. Und wieso Cytotec keine Zulassungen für die Geburtshilfe hat. Michael Abou-Dakn erklärt das so: "Cytotec ist zu billig." Für das US-amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer, das Cytotec in Deutschland vertreibt, mache es wenig Sinn, teure Zulassungsstudien für ein Medikament durchzuführen, mit dem sich kaum Gewinne erzielen lassen. "Und auch ethisch hat Pfizer sicherlich Bedenken", meint Abou-Dakn. Denn Misoprostol kann auch für Abtreibungen verwendet werden. Für den Einsatz bei der Geburt vertreibt Pfizer stattdessen ein Mittel mit dem ähnlichen, aber wesentlich teureren Wirkstoff Dinoproston.

"Am Beispiel von Cytotec kann man mustergültig sehen, dass die Zulassung eines Medikaments und die Prüfung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes zwei Paar Schuhe sind", sagt Jörg Meerpohl. Der Freiburger Kinderarzt ist seit vergangenem Jahr Direktor von Cochrane Deutschland. Cochrane ist ein internationales Netzwerk von Forschern und Praktikern aus dem Gesundheitssystem, die unabhängig von industriellen Bestrebungen die Wirksamkeit von Behandlungen untersuchen. "Wir gucken vor allem, ob verschiedene Studien zum selben Ergebnis kommen", sagt Meerpohl. "Die Daten sprechen für eine Anwendung von Cytotec in der Geburtseinleitung."