Eines steht fest: Am Ende werden sich die Staats- und Regierungschefs irgendwie einigen. Sonst steht nicht viel fest. Das liegt vor allem daran, dass die Etatverhandlungen, die am Donnerstag in Brüssel beginnen, dieses Mal besonders vertrackt sind. Denn strittig ist nicht nur, wie viel Geld die Union erhalten soll – sondern auch, wofür dieses Geld ausgegeben werden darf und wer Anspruch darauf hat.

Was den ersten Punkt angeht, so stehen sich im Prinzip zwei Lager gegenüber. Eine Gruppe von Staaten um Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande will das Budget unverändert bei 1,0 Prozent der Wirtschaftsleistung belassen. Die Beiträge der Mitgliedsstaaten würden also nur in dem Maße steigen, in dem das Volkseinkommen zunimmt. Mehr Geld gäbe es nicht – und das, obwohl der Austritt Großbritanniens ein Loch in die Gemeinschaftskasse gerissen hat. Der Grund für so viel Sparsamkeit: Diese Länder sind sogenannte Nettozahler. Sie überweisen also mehr Geld nach Brüssel, als sie von dort bekommen. Deshalb wäre eine Ausweitung des Budgets für sie zunächst einmal mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Ganz anders ist die Lage allerdings im Osten und Süden des Kontinents. Länder wie Italien und Portugal, aber auch Polen und Ungarn profitieren enorm von den Wirtschaftshilfen der EU. Sie fordern einen Etat in Höhe von 1,114 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das EU-Parlament spricht sich sogar für 1,3 Prozent aus.

In Deutschland gilt eine deutliche Aufstockung der Mittel als politisch nicht vermittelbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel würde aber, wie in Koalitionskreisen zu hören ist, über die zweite Nachkommastelle mit sich reden lassen. Eine Faustregel besagt: 0,01 Prozentpunkte mehr an Budgetvolumen entsprechen insgesamt rund 400 Millionen Euro an zusätzlicher Belastung für die deutschen Steuerzahler, bezogen auf die sieben Jahre, für die der Haushalt gilt.

Im Gegenzug will die Bundesregierung aber dafür sorgen, dass das Geld anders ausgegeben wird. Bislang fließt ein großer Teil der Mittel in die Landwirtschaft oder wird innerhalb Europas umverteilt. Angesichts der veränderten Weltlage hat die Kommission deshalb neue Prioritäten ausgerufen: Digitalisierung, Klimaschutz, Migration, Verteidigung. Diese Neuausrichtung begrüßt die Bundesregierung. Im Prinzip. Denn in der Praxis stellen sich auch deutsche Politiker dagegen, wenn Subventionen für deutsche Bauern oder Bundesländer gekürzt werden.

Aus Berliner Sicht soll überhaupt nur Geld fließen, wenn die Empfängerstaaten rechtsstaatliche Prinzipien einhalten. Setzt eine Regierung zum Beispiel aus politischen Gründen unabhängige Richter ab, dann sollen demnach Zahlungen aus Brüssel gesperrt werden können. Davon hält man allerdings in Osteuropa wenig. Der Europäische Gerichtshof hat etwa die polnische Regierung kürzlich wegen eines Gesetzes zur Zwangspensionierung von Richtern verurteilt.

Wie immer in Europa wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen, womöglich in dieser Woche, vielleicht auch erst bei einem zweiten Haushaltsgipfel im März: Ein wenig mehr Geld, vereinzelte Umschichtungen, ein paar neue Sanktionen. Dass von einem solchen Budget das erhoffte Aufbruchsignal ausgeht, ist eher unwahrscheinlich.

Deshalb ist auch die Fixierung auf Prozentpunkte und Beitragssätze in die Kritik geraten. Experten wie Lucas Guttenberg von der Berliner Hertie School halten das nicht mehr für zeitgemäß, weil sich oft nicht genau sagen lässt, welche Länder von Zahlungen aus Brüssel profitieren.

Deutschland beispielsweise ist Nettozahler, doch diese Sicht berücksichtigt nicht, dass die Deutschen viel davon haben, wenn etwa die Grenzschutzagentur Frontex die europäischen Grenzen schützt oder die EU einen ausländischen Forschungsverbund fördert, an dem auch deutsche Wissenschaftler beteiligt sind. Bei fast der Hälfte der Haushaltsausgaben treten nach Schätzungen der Kommission solche Zuordnungsprobleme auf.

So gesehen, mag das Aufrechnen von Zahlungsströmen zwar die Sehnsucht nach einem in präzisen Zahlen fassbaren Ergebnis bedienen, aber dass es den politischen und ökonomischen Realitäten in Europa noch gerecht wird, ist zweifelhaft.