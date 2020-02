DIE ZEIT: Herr Leggeri, in der syrischen Provinz Idlib sind etwa eine Million Menschen auf der Flucht. Rechnen Sie mit neuen großen Flüchtlingsbewegungen nach Europa?

Fabrice Leggeri: Das Risiko besteht, und die EU muss darauf vorbereitet sein. Nicht nur mit Grenzschutzmaßnahmen, auch mit einer gemeinsamen Asylpolitik. Es gibt irreguläre Migranten, die kein Recht haben, zu bleiben. Es kommen aber auch schutzbedürftige Menschen, und die müssen aufgenommen werden.

ZEIT: Die Zahl der Flüchtlinge ist seit 2015 deutlich gesunken. Die Zahl Ihrer Mitarbeiter wächst rapide. Was haben Sie mit ihnen vor?

Leggeri: Wir werden sie im Migrationsmanagement einsetzen, aber auch in der Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung. In der EU fehlen derzeit mehr als 5000 Grenzbeamte. Mit der ständigen Reserve, für die wir gerade Bewerber auswählen und die wir ab 2021 in den Einsatz schicken, können wir schnell aushelfen. Etwa wenn an einem Grenzübergang Experten für gefälschte Reisedokumente fehlen oder auf den griechischen Inseln dringend Verstärkung gebraucht wird. Wir schaffen damit genau die Flexibilität, die 2015 gefehlt hat.

ZEIT: Was lief damals schief?

Leggeri: Im September 2015 kamen täglich mehr als 10.000 Migranten. Wir haben damals die EU-Staaten gebeten, uns ihre Grenzbeamten zur Verstärkung zu schicken – vergeblich. Auch Schiffe und Flugzeuge hat Frontex oft nicht bekommen, weil die Mitgliedsstaaten sie selber brauchten.

ZEIT: Frontex bekommt nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Kompetenzen. Wie sehen die neuen Befugnisse Ihrer Beamten aus?

Leggeri: Sie dürfen selbst entscheiden, ob jemand einreisen darf. Bislang durften das nur nationale Grenzschützer. Sie haben künftig auch Zugriff auf das Schengen-Informationssystem, eine Datenbank, in der etwa Personen verzeichnet sind, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Damals, auf den griechischen Inseln, hatte Frontex keine Befugnis, die EU-Datenbank zu verwenden, können Sie sich das vorstellen? Das war absurd.

ZEIT: Dürfen Ihre Beamten Waffen tragen?

Leggeri: Einige unserer Mitarbeiter werden Waffen tragen, so wie nationale Grenzbeamte auch.

ZEIT: Dürfen sie schießen?

Leggeri: Wenn Migranten wie in den spanischen Exklaven Melilla und Ceuta versuchen, gewaltsam die Grenze zu übertreten, müssen wir das verhindern. Sonst haben wir keine Grenzen mehr, sie sind der Kern der Souveränität eines Staates. Aber Gewalt muss immer angemessen eingesetzt werden.