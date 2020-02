Sachte, aber bestimmt führt Sophie Grau ihre Partnerin Iris Klopfer im Dreivierteltakt mit Linksdrehungen über das Parkett des Gustav-Mahler-Saals in der Wiener Staatsoper. Ihre Bewegungen sind fließend, geschmeidig, grazil. Bis eine der anderen auf den Zeh tritt. Dem Abbruch folgt ein Lachanfall. Es ist Samstagnachmittag, die erste Probe für die Debütantinnen ist gerade zu Ende. Noch fünf Tage bis zum Opernball. Bis dahin muss der Tanz klappen. Denn die zwei Frauen werden den Ball zusammen mit 143 anderen Paaren eröffnen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Wiener Opernballs, dass zwei Frauen als Tanzpaar das Ereignis eröffnen.

Mann. Frau. Führender. Geführte. Wenn junge Frauen tanzen, sind Differenzierungen, Klassifizierungen und Schemata aufgehoben. Sophie Grau mit schwarzer Hornbrille, Kurzhaarschnitt, schwarzer Kleidung, schwarzen Schuhen, versucht die Contenance wiederzuerlangen. Iris, die eine weiße Bluse, Lippenstift, Rouge, Wimperntusche und schulterlanges Haar trägt, reicht ihr die Hand. Iris führt, wenn es schneller wird, Sophie beim klassischen Tanz, so die Abmachung. Einmal noch Proben. Konzentration aufs Wesentliche. Es geht schließlich ums Walzertanzen.

Das war zuletzt Nebensache. Seit bekannt wurde, dass mit Sophie Grau eine Frau in die Herrenrolle und damit in den Frack schlüpft, mussten sie sich Hunderte Male in Interviews gegenüber Journalisten erklären. Warum tanzen sie zusammen auf dem Opernball? Von Protesten und Zeichensetzen war die Rede. Ja, darum gehe es auch, aber nicht primär, sagt Sophie. Den Opernball kannten beide bislang nur von Videos. Seit der Schulzeit sind sie befreundet, sie besuchten ein Gymnasium in Ludwigsburg und tanzen bis heute gerne gemeinsam auf Konzerten des französischen DJs David Guetta. Die Idee, als Debütantinnen in Wien mitzumachen, entstand aus einer Laune. Doch es wurde viel mehr daraus.

Alle wollten plötzlich wissen, wer Iris Klopfer und Sophie Grau sind. Ob sie ein Paar sind. Ob sie lesbisch sind oder hetero. Erfahrung mit Medien hatten sie nicht; "Ich war überfordert", sagt Sophie, besonders wenn es um ihre Identität gehe. "Es riefen Zeitungen an, die wollten Sachen wissen, die kannst du dir selbst oft nicht beantworten."

Manchmal wurde geschrieben, ohne zu fragen. Iris und Sophie, die zwei Frauen aus Baden-Württemberg, wurden erst als heterosexuell, später als lesbisches Paar deklariert. Alles falsch. Sie sind vorsichtiger geworden. Wählen ihre Worte präzise, wollen als geschlechtsneutral bezeichnet werden. "Wir sind queer", sagt Iris Klopfer. Ein Sammelbecken für alle, die sich nicht als heteronormativ eingrenzen wollen.

Es braucht keine Worte, um Zeichen zu setzen. Der Tanz der beiden Frauen wird für ein Millionenpublikum übertragen und soll als Statement genügen. Intolerante müssen zusehen oder das Programm wechseln. Es seien selten Gleichaltrige, die sich homophob äußerten, "die sind höchsten neugierig", sagt Iris. "Die kommen zu uns, fragen und gehen." Anders als die Eltern- oder Großelterngeneration. Die würden hinterrücks reden. "Homophobie ist nicht angeboren. Sie ist erlernt."

Eine Idee für eine Provokation hatten die beiden aber: Sie würden gerne mit Irokesenhaarschnitt in Regenbogenfarben tanzen. Was wäre das für ein Kontrast, witzeln die beiden. Sie plaudern und tanzen durch die Gänge, posieren auf den Stufen und grätschen die Füße zu Hebefiguren. Unverkennbar, die beiden sind Bühnenprofis. Iris ist rhythmische Tänzerin, Sophie Stepptänzerin. "Als solche wissen wir, wie wichtig die Symmetrie in Schwarz und Weiß ist. Wir passen uns an das Schema des Opernballs an."

Für die Staatsoper war das Paar kein Problem, im Gegenteil. Die Tanzlehrer Maria und Christoph Santner stellten sich beim Empfang der 144 Debütantenpaare vor und fragten, ob Sophie ein Problem mit der männlichen Anrede als Führende hätte. Opernballorganisatorin Maria Großbauer "habe kein großes Ding daraus gemacht", sagt Iris. Zwei Frauen wollen gemeinsam tanzen? Warum nicht? Solange die Voraussetzungen erfüllt sind. Das Debüt muss wirklich eines sein, der Alterskorridor zwischen 17 und 24 Jahren darf nicht unter- oder überschritten werden, der Linkswalzer muss sitzen und die Optik stimmen: keine sichtbaren Piercings, Tattoos oder auffälligen Haarfarben – der Irokesenschnitt durfte nicht sein.

Um die Vorgaben zu erfüllen, wurden die Haare von Blau auf Braun umgefärbt, und Sophie schlüpft in die Herrenrolle. "Das ist auch eine Form von Drag", sagt Sophie Grau. Drag im Dreivierteltakt und im maßgeschneiderten Frack, der kurz vor der Anreise nach Wien umgenäht wurde. Sophie wird ein schlichtes Ballkleid tragen und ihre Haare selbst hochstecken. "Darin habe ich Übung. Das habe ich immer schon so gemacht. Ich wollte meiner Mutter beim Geldsparen helfen."

Wenn der erste Tanz vorüber ist, werden Sophie Grau und Iris Klopfer ihre Rollen abgeben. "Ich führe Iris beim klassischen Paartanz und Iris mich, wenn die Musik fetzt", sagt Sophie Grau. Danach kommt der Alltag und mit ihm die Normalität. Sophie macht Gesangs-Aufnahmeprüfungen in London, Iris ihr Staatsexamen im Medizinstudium. Mit blauen Haaren und Regenbogen-Irokesenschnitt.