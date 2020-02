Die künstlerische Karriere der Produzentin und Sängerin Claire Boucher alias Grimes gehört zu den bemerkenswertesten Fehlentwicklungen im jüngeren Pop. Aus der vielversprechenden Protagonistin eines neuen Technofeminismus ist im Lauf eines Jahrzehnts eine Männerfantasie für Science-Fiction-Nostalgiker und Silicon-Valley-Angestellte geworden. Schon deswegen lohnt es sich, einen Blick auf ihr neues, nunmehr fünftes Langspielalbum Miss Anthropocene zu werfen, das diesen Freitag erscheint.

Als Grimes Ende der Nullerjahre die Bühnen des Pop betrat, präsentierte sie sich – ähnlich wie heute etwa Billie Eilish – als dunkel-melancholische, leicht lethargische Geisterprinzessin. Auf ihren ersten Alben Geidi Primes und Halfaxa (beide aus dem Jahr 2010) hauchte sie in bleiern verhallte Klangschwaden hinein allerlei mäßig verständliches Zeug. Es war eine Musik von großer Körper- und Kraftlosigkeit und damit absolut auf der Höhe der Zeit: Sie wirkte zeitlupenhaft, zäh und äußerst erschöpft, passend zu dem damals nicht nur in der Pop-Avantgarde kursierenden Eindruck, dass man sich dem rasenden Tempo der neuen Digitalmoderne nur durch radikale Entschleunigung widersetzen kann. "Chill-Wave" oder "Witch-House" hießen die Genres, aus denen sich die Ästhetik der frühen Grimes speiste: Pop für die Müdigkeitsgesellschaft; romantische Innerlichkeitsvisionen für eine Generation, die mit Anfang 20 schon in die ersten Burn-out-Therapien strebte.

Das war interessant. Noch interessanter war freilich die Wende, die sie auf ihrem dritten Album Visions von 2012 vollzog, dem ersten, mit dem sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Zwar konnte man auch hier noch gelegentlich mystifizierenden Hall hören und "bahuba" machende Gespensterchöre. Doch herrschte in Songs wie Genesis und Oblivion wesentlich ein hyperaktiver Zitatpop vor, eine Hochgeschwindigkeitsmusik der pausenlosen Selbstüberbietung und der Verknüpfung von allen nur denkbaren Stilen, vom Gothic über den J-Pop bis zum R ’n’ B. Alles Sphärische und Unscharfe hatte Grimes nun gerade dem unerbittlich akzelerierenden Takt jener digitalen Turbogesellschaft unterworfen, von dem ihre Musik zuvor noch Erlösung durch Langsamkeit versprochen hatte. Visions war eins der aufregendsten Alben der frühen Zehnerjahre: weil es einer Künstlerin hier gelang, aus der scheinbar paradoxen Verschränkung von Be- und Entschleunigungsästhetik eine neue Form der Autonomie zu schlagen. So zittrig und zugleich souverän wechselte Grimes zwischen Referenzen und Inspirationen, als versuche sie, einen unaufhörlich auf sie einströmenden Fluss aus Musik und Zeichen zu bändigen.

Auch der Körper und sein Begehren kehrten dabei zurück in die Welt: Be A Body hieß nicht umsonst einer ihrer markantesten Titel. Bei ihren Konzerten war Grimes damals zugleich als Ingenieurin und als hysterische Diva zu sehen. Ihre Sounds rief sie ab aus Samplern, Keyboards und Pedaleffekten für die Manipulation der eigenen Stimme; auf der Bühne standen die Instrumente stets etwas zu weit auseinander, sodass sie hektisch und scheinbar überfordert zwischen ihnen hin und her hetzen musste. Einerseits wirkte das alles äußerst spontan. Andererseits saß jede Geste der lustvollen Unterwerfung unter den Eigensinn der Maschinen.

Vielleicht war das Verhältnis zwischen dem Humanen und dem Post-Humanen im Pop in diesem historischen Moment nirgendwo so klar ausformuliert wie bei Grimes. Man muss sich jedenfalls die Klugheit und die Schönheit dieser Kunst in Erinnerung rufen, um das ganze Ausmaß der Enttäuschung und des Entsetzens zu ermessen, die einen beim Betrachten ihrer letzten öffentlichen Auftritte ergreifen konnten. Einen der ersten Songs von ihrem neuen Album, 4ÆM, präsentierte sie im letzten Dezember bei den Game Awards in Los Angeles, einer Preisverleihungsgala für die besten Videospiele des Jahres. Die Show bestand dabei im Wesentlichen daraus, dass Grimes in einem an uralte Science-Fiction-Filme wie Tron oder Blade Runner erinnernden, zukunftsnostalgischen Bühnenbild erst einen albernen Schleiertanz aufführte, um dann ohne jede Verbindung zum musikalischen Playback auf einem Drumpad herumzuschlagen. Schließlich stieg sie in einen mit waberndem Trockennebel gefüllten Schneewitchensarg, wonach die Kamera durch funkelnde Schluchten flitzte, die man wahlweise als Innenansicht einer Computerplatine oder als dystopische Stadtlandschaften interpretieren konnte. Das war nun in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von dem, wofür Grimes einmal gestanden hatte. Aus der souveränen Technofeministin und Ingenieurin einer absolut eigenen Zukunftswelt war ein fremdgesteuertes Püppchen in einer Kulisse geworden, die vor vier Jahrzehnten einmal für die Zukunft gestanden haben mochte, aber längst nur noch als Klischee-Ambiente für erneuerungsferne Computerspielerfinder und ihr denkfaules Publikum dient. Vor der Bühne saß ihr aktueller Lebensgefährte, der Raumfahrt- und Elektroauto-Entrepreneur Elon Musk, und applaudierte begeistert. In dem Video zu dem Stück Delete Forever, das letzte Woche veröffentlicht wurde, sitzt Grimes als außerirdische Königin im Harlekinskostüm mit gebleichtem Gesicht und Zöpfen aus wulstigen Knödeln auf einem Thron in einer Mars-Landschaft mit antiken Ruinen drumrum, die direkt aus der kitschigsten Science-Fiction-Ästhetik der Siebzigerjahre in die Gegenwart gefallen sein könnte. Ein weiteres Mal, wenngleich hier in einer anderen Variation, präsentiert sich die einstmals so souverän auftretende Zukunftserfinderin als ödes Pin-up für Space-Opera-Leser, als Männerfantasie von raumfahrtbegeisterten Technik-Nerds. So deutlich und gründlich hat sich eine hochemanzipatorische Akteurin im Pop wohl selten dem Regress und der Unterwerfung unter überkommene Rollenbilder überlassen.

Die Musik auf dem neuen Album ist im Übrigen nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich interessant. Es gibt ideenlos dahineiernde Spiritualismusballaden zu hören wie das Eröffnungsstück So Heavy I Fell Through The Earth oder klanglich klischierte Midtempo-Stücke mit Knurzbass und hochgepitchten Backenhörnchenchorälen für die Spotify-Charts (You’ll Miss Me When I’m Not Around). An den besten Stellen wie etwa dem mit der chinesischen Hochgeschwindigkeitsrapperin Pan Wei-Ju alias Aristophanes dargebotenen Darkseid schließt Grimes an die verzappelte, glitzernde, gleichwohl von dunkel schwingenden Bässen unterwühlte Ästhetik von Oblivion an; bloß dass der damals herrschende Eindruck des unbeschwerten Do-it-yourself-Drauflosexperimentierens von einer dick ausgepinselten, ins Dreidimensionale verpimpten Luxusproduktion überformt scheint.

Auf ihrem Instagram-Konto postete Grimes in den letzten Wochen diverse Bilder ihres Schwangerschaftsbauchs. Offensichtlich, wurde damit insinuiert, trägt sie gerade ein Kind von Elon Musk aus; und auf einem der Bilder wurde dieses Kind in Gestalt eines kleinen Cyborgs gezeigt. So hat sich die Technofeministin von einst vom Technopatriarchen der Gegenwart zur Maschinenwesen-Mutter befruchten lassen. Ihr nächstes Deutschland-Konzert spielt sie dann ja vielleicht bei der Eröffnung des neuen Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide. Immerhin damit könnte sie in der Popmusik noch einmal neue Akzente setzen: Es müssen nicht immer Bernhard Brink und Andy Borg sein, die zur Beschallung von Autohaus-Feiern auftreten.