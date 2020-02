Wenn die Kinder in Europa ankommen, sind die allermeisten noch gesund. Sie kennen Krieg und Gewalt, aber für manche fängt erst hier, im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, die Leidensgeschichte an. Erst hier befällt sie die seltsame Krankheit.

Die siebenjährige Nazanin lächelt überhaupt nicht mehr. Sie malt auch nicht mehr, spricht nicht mehr, und das Essen hat sie fast aufgegeben. Nazanin hockt auf dem Boden der dunklen Hütte, ein Bett gibt es nicht, und starrt ins Leere. Es ist, als würde sie durch uns hindurchgucken, sagt die Mutter. Das Mädchen ist deutlich dünner und kleiner als seine ein Jahr ältere Schwester. Yazemin lacht und zeigt auf zwei rosa Häschen, die sie in ihren Zeichenblock gemalt hat. Das letzte Bild von Nazanin ist mehrere Wochen alt: Es zeigt ein schwarzes Boot auf Wellen. Seit etwa 20 Tagen verlässt Nazanin die Hütte kaum noch, so ihre Mutter. Als lasse das Mädchen sein Leben einfach an sich vorbeiziehen.

Im Lager in Moria wohnt Nazanins Familie direkt gegenüber der Essensausgabe, genauer gesagt der für Männer. Nazanins Vater hat für die Familie eine Behausung aus Europaletten gezimmert, zwölf Paletten à fünf Euro plus eine Plane à 40 Euro.

Rings um das Flüchtlingslager zieht die Zelt- und Hüttenstadt sich hoch in die Olivenhaine. Planenfetzen und Stromkabel hängen zwischen den Bäumen wie Lianen, weswegen der Ort von vielen Dschungel genannt wird. Vielleicht auch, weil im Dschungel andere Gesetze gelten. An den Leinen trocknet Kinderwäsche. Kinder spielen neben Müllbergen und wärmen sich an brennendem Plastik. Für 3000 Menschen war das Lager angelegt, über 20.000 Menschen leben hier jetzt. 35 Prozent von ihnen sind Kinder.

Unter ihnen leiden manche an unerklärlichen Symptomen. Augenscheinlich gesunde Kinder verfallen in Apathie. Mediziner erkennen ein bestimmtes Krankheitsbild, wenn Kinder in mindestens drei der folgenden Bereiche passiv werden: Sprechen, Essen, Mobilität, Sozialleben, Körperpflege und -hygiene, Ansprache auf Fürsorge- und Ermutigungsmaßnahmen. Es beginnt in der Regel schrittweise, im schlimmsten Fall steigert sich der apathisch-depressive Zustand bis in eine Art Katatonie, einen Starrezustand.

© ZEIT-Grafik

Naheliegend wäre es, vom sogenannten Resignation Syndrome zu sprechen. Die Bezeichnung tauchte zuerst in den Neunzigerjahren in Schweden auf und machte mit steigenden Zahlen Schlagzeilen. Auch damals wiesen Flüchtlingskinder die Symptome auf. "Die Resignierten", "Sweden’s mystery illness", "Only in Sweden: Hundreds of refugee children gave up on life", hieß es in den Medien.

Bis heute gibt es keine eindeutige Bezeichnung für die Erkrankung. Verschiedene Begriffe kursieren: Resignation Syndrome (RS), Pervasive Refusal Syndrome (PRS), depressive Devitalisierung (DD), Traumatic Withdrawal Syndrome (TWS), Giving-up-Syndrome oder einfach apathische Flüchtlingskinder. Und obwohl die Beeinträchtigung der Kinder offensichtlich ist, gibt es nicht mal den Konsens, dass es sich um eine Krankheit handelt. Das könnte auch daran liegen, dass das Resignation Syndrome nicht nur ein medizinisches Phänomen ist, sondern ein Politikum: Bis heute treten die Symptome fast ausschließlich in einer spezifischen Bevölkerungsgruppe auf, nämlich in Familien, die aus ihren Heimatländern vor Gewalt geflohen sind und nun in der Schwebe leben, in Angst vor der Rückkehr.

Die frühere Militäranlage Moria auf Lesbos ist von Europa als Hotspot zur Erstregistrierung vorgesehen. Hier soll Griechenland Asylverfahren durchführen. In der Theorie. In der Praxis kommen die Behörden nicht nach. Moria ist keine gut organisierte Durchgangsstation, sondern inzwischen ein Slum, aus dem niemand mehr so schnell wieder hinausfindet. Auch andere Auffanglager, etwa auf Samos, sind überfüllt. 2018 lebten 50.000 Flüchtlinge und Migranten auf griechischem Boden. Heute sind es fast 90.000. Allein in den vergangenen sechs Monaten kamen rund 45.000 Menschen nach Griechenland. So hoch waren die Zahlen seit der Unterzeichnung des EU-Türkei-Deals nicht mehr. Die griechische Regierung will nun Netze oder schwimmende Barrieren vor ihren Küsten anbringen lassen, um die Ankommenden "im Notfall" aufzuhalten. So sieht die neue Eskalation der Flüchtlingskrise auf den griechischen Inseln aus.

Offizielle Essenszeiten in Moria sind um 8, 13 und 17 Uhr. Dann ist die Hölle los. Dann streiten sich vor Nazanins "Haustür" die Menschen um 3000 Portionen Reis oder Bohnen, die nie für alle reichen. Bewaffnete Polizei rückt an. Nicht selten steigert sich das Gedrängel in eine Schlägerei. Erst vor ein paar Tagen gab es wieder eine Messerstecherei.

Morgens, wenn die Kinder einen Apfel an der Essensausgabe erhalten, verlässt Nazanin nicht die Hütte. Yazemin, ihre achtjährige Schwester, geht immer allein, aber sie kann ihrer Schwester keinen Apfel mitbringen, weil jedes Kind nur genau einen bekommt. Nazazin will den Apfel eh nicht. Sie trinkt auch immer weniger, erzählt ihre Mutter.