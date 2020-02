Dieser Artikel aus der ZEIT hatte Redaktionsschluss am vergangenen Dienstagabend. Am folgenden Tag ereignete sich der Anschlag in Hanau. Dieser ist ein weiteres Beispiel für die im Artikel beschriebene gefährliche Wirkung rassistischer Stimmungsmache auf gewaltbereite Personen.

Der mutmaßliche Mörder Stephan E. erscheint wie ein einfühlsamer Mann, als er sich im Sommer 2019 zum ersten Mal den Ermittlern offenbart. E. sitzt in einem Büroraum im Polizeipräsidium Nordhessen, als er zu reden beginnt, zwei Videokameras laufen, etwa vier Stunden wird seine Aussage dauern. Aufgewühlt berichtet er von Schlüsselmomenten, die ihn geprägt haben. Sie sind entscheidend, will man verstehen, wie es zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke kommen konnte. So berichten es mehrere Beteiligte, die das Video gesehen haben, übereinstimmend der ZEIT.



E. erzählt von der Kölner Silvesternacht 2015, als Männer aus afrikanischen und arabischen Staaten auf dem Domplatz Frauen belästigt hatten. Er erzählt vom Anschlag in Nizza, wo ein Islamist im Sommer 2016 mit einem Lkw über die Promenade raste und 86 Menschen tötete. Und er erzählt von zwei skandinavischen Rucksacktouristinnen, die Ende 2018 in Marokko getötet wurden. E. bricht während seiner Aussage mehrmals in Tränen aus, er vergräbt sein Gesicht in den Händen und schluchzt. Es sind schlimme Verbrechen, die E. so aufwühlen und bewegen, Verbrechen von Menschen aus anderen Kulturkreisen, die ihn zum Weinen bringen. Er fühlt offenbar mit den Opfern.

Es gibt auch einen anderen Stephan E., den die Ermittler an diesem Dienstag im Juni erleben, gleiche Vernehmung, gleiches Zimmer. Ruhig und gefasst schildert er demnach, wie er den Regierungspräsidenten hingerichtet haben will, mit nur einem Schuss aus seinem Revolver, Kaliber .38. Mit einem Beamten stellt E. den Augenblick nach, als er aus kurzer Distanz auf den Kopf des CDU-Politikers gezielt habe. E., so nehmen es die Betrachter des Videos wahr, wirkt nüchtern, gefühlskalt, wenn er über die Bluttat redet. Für sein Opfer empfindet er in diesem Moment offenbar nicht viel.

Der Mord an Walter Lübcke hat das Land aufgewühlt. Zum ersten Mal seit 1945 haben Rechtsextreme in Deutschland einen Politiker umgebracht, zum ersten Mal hatte der Hass aus dem Internet in der wirklichen Welt solche tödlichen Folgen. Wer der Frage nachgeht, wie es zu der Tat kommen konnte, stößt auf ein Wechselspiel: Da ist die organisierte, bewaffnete Neonazi-Szene, aus der Stephan E., 46, und sein mutmaßlicher Komplize Markus H., 43, stammen. Da sind die Folgen der Flüchtlingskrise, die die AfD groß machen und das Land spalten; die mutmaßlichen Mörder berauschen sich an der Stimmungsmache und dem vermeintlichen Rückenwind für ihre Weltsicht. Und da ist das Internet, in dem das Vorspiel der Tat stattfindet und das ein Echo ins echte Leben zurückwirft.

Radikalisierung in zwei Etappen

Wahrscheinlich hätte kein einzelner Faktor ausgereicht, um von einem politischen Konflikt zu einem Mord zu führen. Aber in Kassel entsteht eine tödliche Mischung, von der Ermittler fürchten, dass sie Vorbildcharakter haben könnte. Erst am vergangenen Wochenende nahm die Polizei zwölf Männer aus der rechten Szene fest, die Anschläge in Deutschland geplant haben sollen, auch auf Politiker.

Im Mordfall Lübcke wird die Bundesanwaltschaft in Kürze Anklage gegen Stephan E. und Markus H. erheben, sie verdächtigt die beiden, für Lübckes Tod verantwortlich zu sein. E. hat dem ersten Geständnis ein zweites folgen lassen, er beschuldigt jetzt H., den tödlichen Schuss abgegeben zu haben; die Ermittler halten die neue Aussage indes für wenig glaubhaft. Den genauen Ablauf der Mordnacht wird wohl das Gericht klären müssen. Die Verteidiger von Stephan E. und Markus H. wollten auf Nachfrage keine Stellungnahme zu dem Fall abgeben.

Aber Gespräche mit Ermittlern, Nachbarn und Vereinskameraden sowie alte Gerichtsurteile und Online-Chats lassen eine Annäherung an jenen Mann zu, der mutmaßlich zum Mörder wurde, weil der CDU-Mann Lübcke sich vor die Flüchtlinge gestellt hatte. Sie zeichnen das Bild eines Rechtsextremisten, der sich in zwei Etappen radikalisierte und schon als Jugendlicher tief in die Szene abrutschte.

Stephan E. stammt aus einfachen Verhältnissen, die Mutter ist Zahntechnikerin, der Vater Betonfachwerker, als Teenager besucht E. eine Gesamtschule im Taunus. Eine Maurerlehre bricht er genauso ab wie eine Ausbildung zum Holzmechaniker. In Gerichtsdokumenten und Berichten aus dieser Zeit erscheint E. als Mensch mit bleierner Kindheit. Aus Angst vor dem alkoholisierten Vater schläft er mit Messer im Bett. In die Hand hat er sich ein Wort geritzt: "Hass".

Im November 1992 greift er in Wiesbaden einen Türken mit einem Messer an. Ein Jahr später, im Dezember 1993, will er im Taunus eine Asylunterkunft mit einer selbst gebastelten Bombe sprengen. Stephan E. ist 20 Jahre alt, als er vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) im "Nachrichtendienstlichen Informationssystem" gespeichert wird, einer Art Extremistendatei. Ein Psychiater beurteilt ihn als unterkühlten, unkontrollierten Täter mit gestörtem Verhältnis zur Sexualität, von Panik und Jähzorn getrieben. Diagnose: Borderline-Syndrom. Bei einigen Taten sei die "Steuerungsfähigkeit" vermindert gewesen. Das Landgericht Wiesbaden verurteilt ihn 1995 zu sechs Jahren Jugendstrafe. E. ist jetzt behördenbekannt, ein offenbar psychisch gestörter, rechtsradikaler Messerstecher.

Aus der Haft entlassen, zieht E. nach Kassel. Die Resozialisierung hat nicht besonders gut funktioniert: Im Gefängnis hatte er Briefe an die vom Verfassungsschutz beobachtete Zeitschrift Nation und Europa geschrieben. Er habe lange nach einer solchen Zeitschrift gesucht, nun sei er endlich fündig geworden.