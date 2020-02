DIE ZEIT: Herr Röttgen, mit Ihrer unerwarteten Kandidatur haben Sie den politischen Turbulenzen eine Umdrehung hinzugefügt. Wie fühlt es sich, zwei Stunden nach Bekanntgabe, als möglicher neuer Vorsitzender der CDU an?

Norbert Röttgen: Gut! Es war nicht leicht, mich durchzuringen. Aber nun bin ich völlig im Reinen mit mir.

ZEIT: Sie wurden bei Ihrer Vorstellung darauf angesprochen, dass Sie vor acht Jahren in Nordrhein-Westfalen eine Wahl verloren haben. Sie sagten: Niederlagen formen, vielleicht mehr als Siege. Wie hat diese Niederlage Sie geformt?

Röttgen: Das war meine erste Niederlage. Ich habe immer geglaubt und gehofft, dass mich so etwas nicht aus der Bahn werfen wird. So war es dann auch. Deshalb war es etwas Natürliches, wieder aufzustehen. Aber ich musste von vorn anfangen. Die stellvertretende Mitgliedschaft im Auswärtigen Ausschuss war mein erster kleiner Schritt zurück ins Politische. Und mit der Außenpolitik hat sich mir dann eine neue Welt erschlossen.

ZEIT: Und was haben Sie aus Ihrer Niederlage in Nordrhein-Westfalen gelernt?

Röttgen: Dass man in wichtigen Fragen klar und eindeutig sein muss. 2012 glaubte ich, offenlassen zu können, ob ich auch nach einer Niederlage in Düsseldorf bleibe. Das war ein Fehler. Das andere ist die Erfahrung, dass plötzlich alles weg ist. Ich hatte ja bis dahin eine ungebrochene Karriere, ich war rechtspolitischer Sprecher, parlamentarischer Geschäftsführer, dann mit 44 Bundesminister, CDU-Landesvorsitzender.

ZEIT: Und Sie waren einer, der als künftiger Kanzler ins Spiel gebracht wurde. Doch dann wurden Sie nach der Niederlage in NRW als Bundesumweltminister entlassen und schienen raus aus der Spitzenpolitik zu sein.

Röttgen: Das stimmt, aber die Niederlage ist acht Jahre her, und ich habe mir seither eine neue, eigene Anerkennung verschafft.

ZEIT: Sie sagen, Sie seien der Erste, der sich um das Amt bewirbt. Dabei hatte man doch seit Tagen den Eindruck, dass es nur so vor Bewerbern wimmelt. Und nun kommen Sie als Außenseiter.

Röttgen: Außenseiter insofern, als ich kein machtpolitisch großes Amt habe. Von manchen wird ein solches als hinreichende Grundlage genommen, daraus die Eignung als Parteivorsitzender oder sogar künftiger Kanzlerkandidat abzuleiten. Es ist ein Missverständnis, anzunehmen, dass Delegierte jemandem gehören. Das ist heute nicht mehr so.

Norbert Röttgen Der Rückkehrer Wenn einer das Etikett des Merkel-Opfers mit Recht tragen darf, dann Norbert Röttgen. Einst war er ihr enger Vertrauter und Umweltminister, dann warf sie ihn nach seiner dramatischen Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2012 kurzerhand aus dem Kabinett. Damit schien seine politische Karriere frühzeitig beendet, doch Röttgen erarbeitete sich neues Ansehen als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Sein Verhältnis zu Angela Merkel gilt heute als entspannt – seine überraschende Kandidatur für den Parteivorsitz der CDU könnte ihr Respekt abgenötigt haben. Sollte er gewinnen, will er mit der Bundeskanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode zusammenarbeiten.

ZEIT: Dennoch bekommen Sie es mit dem Ministerpräsidenten von NRW zu tun, der große Macht in der Partei hat und ein Amt. Und Sie konkurrieren mit Friedrich Merz, der hatte bislang die Macht der Umfragen auf seiner Seite. Was ist der Raum, in dem Ihre Kandidatur zur Geltung kommt, wo ist der Ort?

Röttgen: Der Raum für meine Kandidatur ist das Bedürfnis der CDU-Mitglieder nach Orientierung. Und deshalb glaube ich, dass die Orte, die Sie beschrieben haben, nicht entscheidend sind. Wie ist denn die Bilanz? Seit dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer sind drei Bewerber im Rennen, aber es hat sich kein Konsens herausgebildet, dass mit einem der drei oder allen dreien die Lösung der personellen und inhaltlichen Probleme der CDU verbunden wird. Und die Umfragen zeigen nur relative Unterschiede zwischen den dreien. Keiner kommt über 28 Prozent.

ZEIT: Sie kandidieren für den Vorsitz einer Partei in der Krise. Und vielleicht muss man hinzufügen: in einem Land in der Krise. Wie hängt beides miteinander zusammen?

Röttgen: Beides ist nicht zu trennen. In der CDU, aber auch im Land herrscht ein politisches Vakuum. Und in dieser Situation leitet sich Autorität nicht mehr von Ämtern ab. Es gibt ein Orientierungsvakuum. Das ist auch der Kern der Krise der westlichen Demokratien. Sie ist mit tiefen Spaltungen und Polarisierungen verbunden. Und ganze Parteien sind schon verschwunden, weil sie mit alten Ritualen auf diese neue Situation geantwortet haben.