Über Liebe und Treue, Ehe und Affären ist keineswegs zu allen Zeiten, und schon gar nicht in allen Gesellschaftsschichten, das Gleiche gedacht worden. Es gibt eine hübsche kleine Erzählung von Guy de Maupassant, die 1880 erschien und mit der er seinen Zeitgenossen noch einmal den Abgrund zeigen wollte, der ihre bürgerlich prüden Tugendvorstellungen von den gelassenen Liebeskonzepten des höfischen 18. Jahrhunderts trennt. In dieser Novelle mit dem Titel Jadis unterhält sich eine sehr alte Dame, die noch in der heiteren Rokoko-Welt vor der Französischen Revolution aufgewachsen ist, mit ihrer Enkelin, die vollständig vom Ideal der Liebe bis zum Tod durchdrungen ist. Das junge Mädchen liest ihrer Großmutter voller Begeisterung romantische Unglücksgeschichten aus der Zeitung vor – von Mädchen, die sich aus Liebeskummer töten, von Ehemännern, die den Liebhaber der Frau erschießen.

Die Großmutter kann darüber nur den Kopf schütteln – die Liebe sei doch nichts, wofür man sterbe, sie sei nicht für ewig, sie brauche Abwechslung, sie sei etwas, das gepflegt und betrieben werden müsse, um die Langeweile des Alltags, erst recht die in der Ehe zu verscheuchen. Die Enkelin ist entsetzt, sie will die eine große Liebe, sie weint vor Grauen angesichts der Frivolität der Großmutterwelt. Die alte Dame hat schließlich ein Einsehen, sie beendet das Gespräch, allerdings nicht ohne die besorgte Feststellung, dass die Enkelin mit ihrer Liebesromantik nur sehr, sehr unglücklich werden könne.

Und in der Tat. Keine der Heldinnen der berühmten Ehebruch-Romane des 19. Jahrhunderts, weder Anna Karenina noch Emma Bovary noch Effi Briest, hätte sterben müssen, wenn es die Denkmöglichkeit einer heiteren – ohne Furcht und Respekt vor der Ehe vollzogenen – Kette von Seitensprüngen noch gegeben hätte. Dass hier etwas in der Gesellschaft selbst geschehen ist und nicht nur im Binnenverhältnis der Figuren, dass sich ein Epochenwandel vollzogen hat, das deutet auch Gustave Flaubert an, der die Abwege seiner Emma Bovary schon durch die alten Romane vorbereitet sieht, die sie als Klosterschülerin heimlich las. Es sind Bücher, die von einer alten Dame, von der es heißt, sie stamme aus einer "durch die Revolution verarmten Adelsfamilie", ins Kloster eingeschleppt wurden. Da ist sie wieder, die moralisch enthemmte Rokoko-Lady. In diesen Romanen "wimmelte es", wie Flaubert schreibt, "von Liebschaften, Liebhabern, geliebten, verfolgten Damen, die in einsamen Gartenhäusern ohnmächtig werden".

Wir kennen diese Bücher. Es sind die erotischen Romane von Diderot, Crébillon fils, Choderlos de Laclos. Ihr Sarkasmus und ihre obszönen Kuriositäten sind hier nicht das Interessante, sondern das, was sie an gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten offenbaren. In Crébillons Roman Das Sofa ist der Erzähler ein Brahmane, der im Zuge der Seelenwanderung in das titelgebende Polstermöbel verwandelt wurde. Er muss so lange als Couch zum Zeugen unentwegter Seitensprünge werden, bis sich an einem Paar die Liebe zum ersten Mal vollzieht. Er wartet leider vergebens, denn dieses jungfräuliche Paar gibt es nicht.

Man beachte: Obwohl die freizügigen Herrschaften hier und auch bei Diderot allesamt verheiratet sind, handelt es sich nicht um Romane, in denen Ehebruch der Skandal wäre, höchstens die Wahllosigkeit und die schnöde Mechanik des Sexualverkehrs. Der fortgesetzte Ehebruch wird vielmehr als selbstverständliche Praxis vorausgesetzt. Erst seine Üblichkeit bringt die Handlung in Gang. Manchmal tauchen sogar Mädchen auf, die nach der Ehe seufzen, damit sie sich endlich ein paar außereheliche Liebhaber zulegen dürfen – denn als unverheirateten Frauen ist es ihnen nicht erlaubt.

Nichts könnte unserem heutigen, ja noch immer weitgehend romantischen Liebesbegriff und unserer Beziehungsmoral fremder sein. Der Mentalitätsbruch, den die Französische Revolution mit ihrem Tugendterror einleitete und den die Restauration nach Napoleon unter katholischem Vorzeichen vollendete, war aber nicht so vollständig, wie die zitierte Literatur es nahelegt. In manchen aristokratischen und großbürgerlichen Kreisen lebte die Gewohnheit offener und öffentlich gebilligter außerehelicher Affären fort. Das lässt sich bei anderen Autoren, bei Stendhal, Balzac, Dumas fils nachlesen. Nur die Form ist maßvoller geregelt, gewissermaßen institutionalisiert. Ein neuer Liebhaber der Frau muss dem Ehemann vorgestellt, von diesem gewissermaßen akkreditiert werden, er soll dem Ansehen der Familie nicht schaden, womöglich sogar nützlich sein. Und ähnlich hatte auch der Mann Geschmack bei der Wahl seiner Geliebten zu beweisen, damit sie sich im Salon der Ehefrau zeigen konnte. Noch bei Marcel Proust, also um die Wende zum 20. Jahrhundert, gehört die schöne Madame d’Arpajon, die Geliebte des Herzogs von Guermantes, zur selbstverständlich präsentierten Entourage der ganzen Familie.

Übrigens galt es als unelegant, ewig dieselbe außereheliche Affäre zu pflegen; das war sogar etwas, das Anstoß erregen konnte – als würde hier eine Art Zweitehe etabliert. Nur bei Monarchen wurde eine ständige, offizielle Mätresse akzeptiert; alle Übrigen hatten einen plausibel launischen Wechsel vorzunehmen. Diese gesellschaftliche Konvention wird schon in Saint-Simons Memoiren für den Hof Ludwigs XIV. beschrieben, und die Regel galt, wenn nicht alles täuscht, zumindest in Frankreich noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts: Die Verabredung einer "offenen Beziehung" zwischen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir hatte deutlich weniger von dem Modernen und Emanzipierten, das der Begriff nahelegen sollte, als von dieser alteingeführten, elegant-feudalen Sitte.

Das romantische Ausschließlichkeitsideal der Liebe siegte schließlich im mittleren Bürgertum und in den unterbürgerlichen Schichten – also dort, wo auch die Kosten luxuriös abgefederter Affären nicht leicht zu tragen waren. Freilich gingen aus diesen Milieus nicht nur die Sänger und Poeten der absoluten (und meist tragisch gedachten) Liebe hervor, sondern in regelmäßigen Wellen auch jene Bohemiens (Lebensreformer, Jugendbewegte, Hippies, Metrosexuelle), die sich gegen die Enge und Spießigkeit elterlicher Kleinfamilienmoral auflehnten.

Übrigens war die Maupassant-Novelle Jadis, die dies alles wie in einer Nussschale enthält, Thema der Französisch-Klausur beim Abitur 2017 in Nordrhein-Westfalen.