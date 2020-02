Die Bücher der Bibliothek im Konrad-Adenauer-Haus sind, wie schön, nach Farben sortiert: schwarz, weiß, rot, blau und bunt. Er erscheint pünktlich und erklärt, dass er sich in Krisenzeiten immer auf seine innere Ruhe und Konzentration verlassen konnte. Okay.

Es sind die brutal wirren Wochen nach jenem längst historischen 5. Februar 2020 und der Tag, an dem sich für das Patt von Erfurt zwischenzeitlich eine Lösung abzuzeichnen scheint. In der ersten Reihe der CDU führen die Kandidaten Friedrich Merz, Jens Spahn, Armin Laschet und zuletzt jetzt auch Norbert Röttgen ein so erbittertes wie professionell undurchsichtiges Ziehen und Ringen um den Parteivorsitz auf, während der Generalsekretär – zumindest auf dem Papier steht das so – die Partei konzeptuell und inhaltlich aufstellen und auf Linie halten soll. Die Stimmung an der Parteispitze umschreibt einer im Umfeld des Generalsekretärs mit den Worten: "Alle sind hochkonzentriert, und alle sind stinksauer."

Viele Fragen kann der erste Sprecher der CDU derzeit nur mit einem gequälten, manchmal auch einem amüsierten Gesichtsausdruck beantworten und mit einem Wink in Richtung des Aufnahmegeräts des Journalisten ("Machen Sie mal aus"). Fragen an Paul Ziemiak, auf die es derzeit keine oder zumindest keine offizielle Antwort gibt, lauten: Wie war das letzte Gespräch mit der Noch-immer-Kanzlerin? Ist er, auf eine Art, auch geschockt darüber, wie blitzschnell die Krise über Partei und Land hereinbrechen konnte? Und: Ist es so, dass jeder der potenziellen Kanzlerkandidaten auf seine Art Angst davor hat, am Ende im TV-Duell gegen Robert Habeck alt auszusehen?

Das Bollwerk gegen rechts – es war auch sein ganz persönliches Bollwerk – ist seit jenem Mittwoch vor zwei Wochen zusammengebrochen. Ist es überhaupt möglich, diese Mauer noch mal neu aufzuschichten? Der Mann am Bibliothekstisch im Konrad-Adenauer-Haus wirkt jetzt sehr angeschaltet, sehr lebendig: "Hier möchte ich deutlich widersprechen: Die Brandmauer hat Risse bekommen, aber sie ist eben nicht kaputt. Sie steht. Es ist ja genau die Strategie der AfD, zu behaupten, dass die Abgrenzung gegen rechts und links nicht mehr trägt."

Dieser Paul Ziemiak, erst im Dezember vorletzten Jahres zum Generalsekretär gewählt, sitzt derzeit – wie es im Politik-Beobachter-Sprech immer so schön heißt – zwischen allen Stühlen. Im November letzten Jahres hatte er sich in einem Text zur AfD, der keine Deutlichkeit vermissen ließ, als Anführer der Niemals-mit-der-AfD-Fraktion positioniert – im Tweet, der bis heute seiner Twitter-Seite angeheftet ist und deshalb so etwas wie seine politische DNA wiedergibt, heißt es: "Die Zusammenarbeit mit der AfD wäre Verrat an christdemokratischen Werten." Wer den Ausschluss der AfD so demonstrativ und stolz zu seinem Markenzeichen gemacht hat, der hat jetzt, nach dem Desaster von Thüringen, natürlich ein Problem. Immerhin, gleich am Nachmittag des 5. Februar – AKK saß im Flugzeug nach Straßburg, Merkel im Flugzeug nach Südafrika, CSU-Chef Markus Söder war mit dem Statement vom "inakzeptablen Dammbruch" nach vorne geprescht – hatte der Generalsekretär das nach der Wahl des Thüringer FDP-Ministerpräsidenten innerhalb einer Minute entstandene Vakuum erneut mit großer Klarheit und Sicherheit gefüllt: Ziemiak forderte Neuwahlen. Und weiter: Aufräumarbeiten. Eine Parteichefin, die ihren Rücktritt verkündet hat, allerdings ohne den Zeitpunkt ihres Rücktritts zu nennen, ist auch für einen loyalen Parteisekretär eine brutal nervige Vorgesetzte.

Wie verletzt, wie angestrengt die CDU in diesen Tagen ist, zeigt sich auch an den zuletzt sehr statischen Parolen, die vom Konrad-Adenauer-Haus ausgegeben werden: "Zusammenhalt statt Spaltung." Und, hinsichtlich der mantrahaft beschworenen Politik der doppelten Abgrenzung in Richtung der Linken und der AfD: "Wir stehen zu den Grundüberzeugungen der CDU." In einer im CDU-Präsidium als bemerkenswert stark gewerteten Generalsekretär-der-alten-Schule-Rede hatte Ziemiak am Donnerstag vergangener Woche in einer Aktuellen Stunde im Bundestag den thüringischen AfD-Vorsitzenden noch einmal auf einen Platz außerhalb des demokratischen Spektrums verwiesen ("Warum ich Herrn Höcke als Nazi bezeichne? Weil er einer ist!") und in Richtung der Links-Fraktion auf die Forderung, die CDU müsse ihr Verhältnis zur Linken überdenken, ins Parlament gerufen: "Was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen?"

Reise in eine schon weit zurückliegende Vergangenheit: Vor drei Wochen hatten wir uns – auf Vorschlag des Generalsekretärs – in seiner Heimatstadt Iserlohn getroffen, auch "Hauptstadt des Sauerlands" genannt, am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets gelegen. Es war die Woche, in der Ole von Beust, der ehemalige Hamburger Bürgermeister, dem prekären Image der CDU den ziemlich lustigen Claim von der "Partei des Verbrennungsmotors, des Schweinenackensteaks und des Arbeitens bis zum Umfallen" hinzugefügt hatte. Das Sauerland, Heimat von Franz Müntefering, von Friedrich Merz und natürlich auch des rechten Staatsrechtlers Carl Schmitt. Bis heute hat sich in diesem Stück Westdeutschland eine Art Naturgefühl des Konservatismus erhalten, jener Dreiklang von Kegelverein, Kirche und Unternehmertum.