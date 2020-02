Als Anfang Februar bekannt wird, dass ein mit dem Coronavirus infizierter Chinese zwischenzeitlich auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" war, werden die etwa 3700 Passagiere und Crewmitglieder im Hafen von Yokohama am Ende einer 14-tägigen Rundreise unter Quarantäne gestellt. Auch an Bord: Martin Lutterjohann, 76 Jahre alt, Psychologe in Rente, und seine Frau Sakae, die aus Tokio stammt. Wie immer haben sie eine Innenkabine gebucht, C332. Lutterjohann führt Tagebuch. Wir drucken hier Auszüge. Die Namen der anderen deutschen Passagiere wurden auf deren Wunsch geändert.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden