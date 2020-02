Wenn es in Berlin einen über die Parteigrenzen anerkannten Experten für Ruchlosigkeiten aller Art gibt, dann ist das Wolfgang Kubicki, außerdem stellvertretender Vorsitzender der FDP. Über den Sündenpfuhl Bundespolitik äußerte Kubicki sich einst dergestalt, dass man glauben musste, Berlin liege auf halber Strecke zwischen Sodom und Gomorrha. In einem ZEIT-Interview aus dem Jahr 2010 wurde er gefragt, warum er in Kiel bleibe, so fernab der Macht: "Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Ich bin inzwischen zum dritten Mal verheiratet, und ich will auf keinen Fall auch diese Ehe ruinieren."

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden