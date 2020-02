Paris im Spätsommer 1789: Die Stadt ist im Freiheitstaumel. Die Bastille ist erstürmt, die Nationalversammlung hat die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet. Eine Zeit ungeahnter Möglichkeiten ist angebrochen.

Voll Begeisterung und Bewunderung sind die Pariser auch für jenen hochgewachsenen Mann, der im vornehmen Hôtel de Langeac residiert: Thomas Jefferson, Botschafter der noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika, die sich wenige Jahre zuvor erfolgreich gegen ein gekröntes Haupt und eine als Tyrannei empfundene Regierung aufgelehnt haben – gegen die Kolonialmacht England. Den acht Jahre währenden Unabhängigkeitskrieg haben die Amerikaner nicht zuletzt mit französischer Hilfe gewonnen.

Jefferson fehlt zwar der Charme seines Vorgängers Benjamin Franklin – der weilte als Gesandter der 13 ehemaligen transatlantischen Kolonien wenige Jahre zuvor in Paris und war die Sensation der Pariser Salons und der Schwarm der Damenwelt –, doch die Sympathien für den Amerikaner sind mit Händen zu greifen. Denn Jefferson erscheint als Verkünder der Freiheit schlechthin. Als Hauptautor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung hat er 1776 die unsterblichen Worte formuliert, "dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören".

Kaum einer der begeisterten Pariser weiß, dass in Jeffersons Heimat Virginia jeder Dritte in Versklavung lebt, ohne Rechte, ohne Freiheit, ohne Glück. Jefferson selbst wird im Lauf seines langen Lebens an die 600 Sklaven besitzen. Und noch weniger ahnen die Franzosen, dass ihr Freiheitsheld die menschenverachtende Institution der Sklaverei mit in ihre Hauptstadt gebracht hat: Jeffersons Töchter Martha und Mary besuchen eine gehobene Schule, in ihrer Begleitung ist ein als maid bezeichnetes Mädchen, das ein wenig exotischer aussieht als die beiden Abkömmlinge des rothaarigen Staatsmanns. Dieses Mädchen ist Thomas Jeffersons persönlicher Besitz. Ihr Name ist Sally Hemings.

Als Jefferson im September 1789 zurück nach Amerika reist, um der erste Außenminister der USA zu werden, ist Sally Hemings bei ihm – und, den Erinnerungen ihrer Nachfahren zufolge, zum ersten Mal von Jefferson schwanger. Es folgen noch viele Stationen in Jeffersons Karriere, der nach dem Posten als Chefdiplomat zunächst Vizepräsident und dann von 1801 bis 1809 der dritte Präsident der USA sein wird. All diese Jahre und Jahrzehnte bleiben er und Sally Hemings eng verbunden, zwei Menschen mit denkbar unterschiedlicher sozialer Herkunft

Über lange Zeit haben Historiker, Jefferson-Biografen und seine weißen Nachfahren jede Beziehung zwischen dem verehrten Gründervater und seiner Sklavin abgestritten. Doch vor rund 25 Jahren erbrachten DNA-Analysen den Beweis: Das Erbgut der Nachfahren von Sally Hemings stimmt mit jenem der männlichen Linie des Hauses Jefferson in großen Teilen überein.

Einige besonders stramme Traditionalisten zogen daraufhin Jeffersons Verwandte als potenzielle Väter heran. Doch dies überzeugt heute kaum jemanden mehr: Selbst die Gralshüter von Jeffersons Leben und Wirken, die Historiker und Kuratoren seines Landsitzes Monticello bei Charlottesville in Virginia, haben keinen Zweifel mehr an der über Jahrzehnte währenden Beziehung der beiden. Sally Hemings nimmt in dem viel besuchten Presidential Home mittlerweile den ihr gebührenden Platz ein. Archäologische Funde deuten sogar darauf hin, dass sich ihre persönlichen Räumlichkeiten in enger Nähe zu Jeffersons Privatgemächern befanden.

Die wichtigste Quelle zur Geschichte der Familie Hemings sind die Erinnerungen von Sallys Sohn Madison, dessen Vater mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Jefferson ist. 1873 gibt Madison sie zu Protokoll. In ihnen findet sich auch die hübsche Geschichte, Sally habe während jener Parisreise im Revolutionsjahr 1789 mit Jefferson "verhandelt", da sie auf französischem Boden "frei" gewesen sei: Sie sei erst dann zur Rückkehr in die USA bereit gewesen, nachdem er ihr zugesichert habe, dass all ihre Kinder freie Bürger sein würden. Der Gedanke, dass eine 16-jährige Sklavin ihrem Besitzer eine Art Ultimatum stellt, mag heutzutage in das aufgeklärte Idealbild der starken, unabhängigen Afroamerikanerin passen. Dass sich so etwas im Jahr 1789 zugetragen haben soll, ist hingegen eine absurde Vorstellung – zumal die Sklaverei vom Pariser Nationalkonvent erst 1794 abgeschafft wurde.