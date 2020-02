Man mag der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner so manche Fähigkeiten zugutehalten, Fingerspitzengefühl und Sinn für den taktisch geeigneten Zeitpunkt gehören mit Sicherheit nicht dazu. Im Gegenteil: Regelmäßig spielt Rendi-Wagner ihren Kritikern in die Hände, wenn sie wieder eine Initiative im falschen Moment setzt. Sie dürfte über ein Naturtalent für schlechtes Timing verfügen.

Besonders deutlich wurde das am vergangenen Freitag. Die Regierung war gerade in die Defensive geraten. In der Koalition lief es nicht mehr ganz so rund wie zu Beginn. Die Eurofighter-Affäre war erneut hochgekocht, die Versuche, die Justiz einzuschüchtern, forderten heftige Kritik heraus. Ein Untersuchungsausschuss in einer für die Volkspartei sehr peinlichen Postenschacher-Affäre stand unmittelbar bevor. Absehbar, dass der strahlende Überflieger Sebastian Kurz demnächst ein paar Schrammen würde hinnehmen müssen. Insgesamt: günstige Zeiten für entschlossene Oppositionsarbeit.

Es hätte die Stunde der Pamela Rendi-Wagner sein können. Sie hätte den Bundeskanzler zur Rede stellen können, sie hätte im Parlament die Regierung mit Anfragen bombardieren können, sie hätte die Öffentlichkeit mit ihrer Kritik dominieren können. Doch nichts davon. Stattdessen fällte sie ohne Not die einsame Entscheidung, die Vertrauensfrage zu stellen, und ließ dadurch alle Affären verblassen. In den nächsten Wochen sollen die 160.000 Genossen darüber entscheiden, ob sie weiterhin unter der Führung dieser Parteichefin ihre Politik fortsetzen wollen.

Das wirft sofort die Frage auf, welche Politik damit gemeint sein könnte. Mit Ausnahme einiger sehr allgemeiner Forderungen in der Sozialpolitik hat die Sozialdemokratie seit Langem keinen politischen Plan mehr erkennen lassen. Es gelang ihr nicht, Akzente zu setzen, ja sie versuchte es erst gar nicht. Und sie weiß auch nicht, wie sie den Wählern erklären soll, warum diese der Sozialdemokratie ihr Vertrauen schenken sollen.

Das ist gewiss nicht allein die Schuld von Pamela Rendi-Wagner. Aber sie ist die Vorsitzende, sie ist das Aushängeschild der Partei. Und wenn die Chefin nicht die richtigen Worte findet, wenn sie keine Themen besetzen kann, dann erwartet das auch niemand von den Funktionären. Eine Partei mag zwar demokratisch organisiert sein, aber sie ist zugleich hierarchisch strukturiert. In den entscheidenden Augenblicken kommt es auf die Person an, die an der Spitze steht.

Seitdem Rendi-Wagner vor 18 Monaten zur Vorsitzenden gewählt wurde, gelang es ihr zu keinem Zeitpunkt, der lädierten Partei neues Leben einzuhauchen. Vielmehr wird die SPÖ nach wie vor von einer Führungsdebatte geschüttelt. Mehrere Palastrevolten scheiterten an dem Mangel einer Alternative. Wohl um ein für alle Mal die parteiinterne Kritik an ihr abzustellen, ging die Chefin nun in die Offensive. Es könnte sich als gewaltige Fehlkalkulation herausstellen.

Im Herbst muss die SPÖ ihre letzte Bastion, die Bundeshauptstadt Wien, verteidigen. Das ist nahezu eine rote Überlebensfrage. Dafür müssten alle Energien gebündelt werden, nichts dürfte den anstehenden Wahlkampf behindern. Stattdessen bringt die Vertrauensfrage der Vorsitzenden jetzt neue Unruhe in die Partei. Der Schritt wurde sehr kontrovers aufgenommen, die meisten Funktionäre konnten sich gar nicht erklären, welchen Sinn er haben soll. Rendi-Wagner spekuliert vermutlich damit, dass sich die Genossen in dieser prekären Situation wohl oder übel hinter ihr vereinigen werden. Auch weil sich niemand anders für die Spitze aufdrängt.

Sollten die Parteimitglieder allerdings nicht dem Kalkül ihrer Vorsitzenden folgen, gehen sie zwar ein großes Risiko ein, zugleich hätte die Sozialdemokratie aber jetzt die große Chance, durch einen beherzten Führungswechsel reinen Tisch zu machen. Dazu müsste sich aus dem Kreis der Spitzenfunktionäre ein handwerklich geschickter Politiker finden, der sich bereitfindet, den aufreibenden Job zu übernehmen. Kandidaten gäbe es einige, doch bislang drückten die sich lieber und zogen die vergleichsweise lauschige Existenz in ihren Bundesländern vor. Die Partei benötigt jedoch, soll es wieder bergauf gehen, dringend einen Neustart. Und dem steht Pamela Rendi-Wagner im Wege.