DIE ZEIT: Herr Montgomery, Roger Kuschs Verein Sterbehilfe Deutschland e. V. will Menschen, die nicht mehr leben wollen, beim Sterben helfen. Sie nennen das "mindestens unanständig". Warum?

"Zipperlein sollen reichen, um sich umzubringen?" © Gene Glover für DIE ZEIT

Frank Ulrich Montgomery ist seit Jahren der schärfste öffentliche Kritiker von ärztlicher Sterbehilfe. Der Radiologe war bis 2019 Präsident der Bundesärztekammer. Seither ist der 67-Jährige ihr Ehrenpräsident sowie Vorsitzender des Weltärztebundes.

Frank Ulrich Montgomery: Herr Kusch will Menschen nicht beim Sterben helfen; er will ihnen helfen, sich umzubringen, das ist ein Unterschied. Denn sterben tut jeder von uns. Die Ärzteschaft weltweit geht überwiegend davon aus, dass man Sterben zulassen und begleiten, es aber nicht beschleunigen oder gar herbeiführen soll.

ZEIT: Was ist daran unanständig?

Montgomery: Dass man Menschen die Chance nimmt, durch palliativmedizinische Angebote ihr Leben anständig zu Ende zu bringen.

Roger Kusch: Das ist patriarchalisch! Es geht doch nicht darum, was Ärzte für anständig halten, sondern um das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen. Wenn jemand am Ende nicht mehr will oder kann, ist es anmaßend, zu sagen, er habe weiterzuleben. Unser Verein bietet den Mitgliedern nicht den schnellen Tod, sondern einen Notausgang – in der Hoffnung, dass sie durch diesen Notausgang gar nicht zu gehen brauchen. Wir wollen, dass jeder bis zum letzten Atemzug frei entscheiden kann.

ZEIT: In den nächsten Jahren wird die 68er-Generation alt, sie ist es gewohnt, sich wenig vorschreiben zu lassen.

Montgomery: Ich bin auch ein klassischer 68er! Insofern ist mir schon klar: Die Frage der Autonomie ist in unserer Gesellschaft im Fluss. Aber man muss nicht jeden Wunsch erfüllen.

Kusch: In meinen Augen ist es so gut wie sicher, dass das Bundesverfassungsgericht nächste Woche ein Grundrecht auf Suizid festschreiben wird.

Montgomery: Dieses Grundrecht haben wir nie bestritten.

Kusch: Aber in der mündlichen Verhandlung wurde deutlich, dass es nicht nur ein Grundrecht auf Suizid gibt, sondern auch ein Grundrecht, diesen so zu vollziehen, wie es der Suizident möchte. Das verhindern Sie zumindest indirekt, Herr Montgomery. Denn viele dieser Menschen möchten abends einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen. Diese Form des Suizids braucht ärztliche Unterstützung.

Montgomery: Und so eine Technisierung des Sterbeprozesses lehne ich ab, richtig. Ich spreche niemandem das Recht auf Suizid ab. Ich bestreite nur, dass Ärzte daran mitwirken sollen.

"Ein Arzt, der beim Suizid unterstützt, tötet nicht." © Henning Kretschmer für DIE ZEIT

Roger Kusch half 2008 erstmals einer älteren Frau beim Suizid. Bald darauf gründete er Sterbehilfe Deutschland e. V., den einzigen deutschen Verein dieser Art. Zuvor war der Jurist gut vier Jahre lang CDU-Justizsenator in Hamburg. Heute arbeitet der 65-Jährige als Rechtsanwalt.

ZEIT: Warum wehren Sie sich so dagegen?

Montgomery: Weil es eine Umwidmung der Rolle des Arztes ist: vom Heilenden und Helfenden zum Tötenden.

Kusch: Das Wort "Tötender" lasse ich hier nicht stehen! Töten ist eine Straftat. Ein Arzt, der jemanden beim Suizid unterstützt, tötet nicht. Er hilft.

Montgomery: Ich werde doch als Arzt nicht tatenlos zusehen, wie einer Tabletten schluckt, die ihn umbringen! Wir haben in Deutschland eine funktionierende Palliativmedizin. Und die meisten sterbewilligen Patienten vergessen ihren Todeswunsch nach 24 Stunden, wenn man ihnen ein vernünftiges palliativmedizinisches Angebot macht. Solange es solche Angebote gibt, braucht niemand Vereine wie Ihren, Herr Kusch.

Kusch: Was jemand braucht, darüber haben nicht Sie zu befinden, sondern der einzelne leidende Mensch.

Montgomery: Ich habe viele Patienten erlebt, die dankbar für das Angebot der Palliativmedizin waren. Palliative Sedierung heißt ja nicht, die Patienten bis zum Tode schlafen lassen, sondern oft, dass Sie ihnen die Chance geben, sich in zwei, drei Tagen Dauerschlaf von Schmerzen und Ängsten zu erholen. Dann wachen sie wieder auf, leben noch eine gewisse Zeit und können mit ihren Angehörigen ihr Leben auf eine ruhige Weise begleitet zu Ende bringen.

Kusch: Manche haben sich mit allen Möglichkeiten der Palliativmedizin beschäftigt und wollen trotzdem so nicht sterben. Stattdessen kommen sie zu uns. Dafür muss es doch irgendeinen Grund geben, einen Fehler im System. Wir locken ja niemanden an.