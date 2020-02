Über Jahrzehnte parkten hier Professoren ihre Autos, bis es irgendwann auffiel, dass sich dieser Platz, auf dem einst Nordeuropas größte Synagoge stand, vielleicht doch ein wenig angemessener nutzen ließe. Jetzt, mehr als 80 Jahre nach der Zerstörung durch die Nationalsozialisten, soll das Bauwerk im Hamburger Grindelviertel neu entstehen: eine Synagoge, so mächtig wie einst und obendrein in den alten neoromanischen Formen. Die jüdische Gemeinde, über die Jahre stark gewachsen, wünscht sich diese Rekonstruktion und findet es höchst seltsam, dass manche Kritiker ein "revisionistisches Geschichtsverständnis" wittern.

Vor allem bei Architekten trifft man auf Vorbehalte: Da heißt es, wir lebten doch nicht mehr im Wilhelminismus. Und wer trotzdem am Alten klebe und die Synagoge originalgetreu errichten wolle, kaschiere nur die Wunden der NS-Zeit. Man kennt diese Argumente aus zahllosen Rekonstruktionsdebatten, ob in Berlin, Dresden oder Frankfurt. Manche meinen sogar, in jedem Wiederaufbau stecke ein kryptofaschistisches Projekt, weil hier symbolhaft eine gute alte, in Wahrheit aber vordemokratische Ordnung beschworen werde.

Der Hamburger Fall zeigt recht eindrücklich, wie rasch sich ein solcher Generalverdacht selbst ad absurdum führt. Denn wollen Nicht-Juden ernsthaft dekretieren, welches richtige Bewusstsein, welchen Geschmack ihre jüdischen Mitbürger an den Tag legen sollten? Will man ausgerechnet ihnen Nostalgie, gar Vergangenheitsklitterung unterstellen?

Ja, es stimmt, dass es anderorts, etwa in München oder Dresden, durchaus gelungen ist, für jüdische Gemeindezentren eine spannungsreiche und sehr heutige Gestaltung zu finden. Doch daraus eine verbindliche Norm abzuleiten erinnert fast schon wieder ans 19. Jahrhundert, als die Romanik als klassisch "deutscher Styl" gehandelt wurde und die vielen Synagogen, die in diesen Formen entstanden, damit vor allem eines demonstrierten: dass sie dazugehören wollten, deutsch, romanisch, assimiliert.

Heute wäre es anders. Heute würde eine Rekonstruktion höchst seltsam wirken, ein Fremdkörper, gerade im nüchternen Hamburg. Sie fügte sich nicht den Üblichkeiten der deutschen Erinnerungskultur mit ihrer Rhetorik der Brüche und Wunden. Und bewiese gerade darin einen Eigensinn, den man niemandem, erst recht nicht der jüdischen Gemeinde, absprechen sollte.

Viel besser wäre es ohnehin, die Kritiker richteten ihre Energien auf das, was noch da ist, vor allem auf die traurigen Reste des ältesten Tempels der reformierten Juden in Europa. Man findet sie in der Hamburger Poolstraße, im Hinterhof, seit Jahren von einer KfZ-Werkstatt zugestellt. Jetzt heißt es, dort sollten bald schöne Luxuswohnungen entstehen. Natürlich in streng modernistischen Formen.