Rein juristisch ist die Sache klar: In einem Rechtsstaat darf geklagt werden. Hierzulande entscheiden Gerichte, ob eine Klage zulässig ist. Und wenn das so ist, können sie Projekte auch vorläufig stoppen – damit ihnen für die Verhandlung genügend Zeit bleibt. Genau das ist nun in Brandenburg geschehen. Dort hat der kleine Umweltverband Grüne Liga mithilfe der Justiz das Abholzen eines Waldes verhindert – und damit auch den Bau der geplanten Tesla-Elektroautofabrik, jedenfalls vorerst.

Wirtschaftspolitiker und Unternehmensverbände warnen schon, dass Deutschland seinen internationalen Ruf ruiniere. Es drohe als Standort für strategisch wichtige Unternehmensansiedlungen ins Abseits zu geraten. Und Tesla könnte, wenn sich die Sache hinzieht, das Werk womöglich einfach woanders bauen.

Nun kommen Baustopps in Deutschland regelmäßig vor. Und dass Naturschützer und Wirtschaftslobby auf unterschiedlichen Seiten stehen, ist keine große Überraschung. Doch in Brandenburg sind die Fronten nur auf den ersten Blick so eindeutig. Was die Angelegenheit so pikant macht, ist, dass es sich hier nicht um irgendeine Fabrik handelt, sondern um den amerikanischen Vorzeigeautokonzern, der emissionsfreie Elektroautos herstellt.

Tatsächlich lehnen diesmal auch viele Umweltschützer den Rodungsstopp ab. Oliver Krischer, einer der profiliertesten grünen Klimaexperten, nennt die Klage sogar "absurd". Hier werde Artenschutzrecht missbraucht. Krischer sorgt sich, dass am Ende die Umwelt durch diese Klage sogar leiden könne. Möglich wäre das gleich aus mehreren Gründen.

Erstens gehört Tesla zu einer Schlüsselindustrie der Energiewende, schließlich soll der Verkehr durch Elektroautos klimafreundlicher werden. Viele Klimaschützer hoffen daher, dass der amerikanische Konzern mit seinem Brandenburger Werk den eher zögerlichen deutschen Autokonzernen Druck machen wird, die Elektromobilität ebenfalls schneller auszubauen. Mehr Tesla könnte also mehr Klimaschutz bedeuten. Zweitens handelt es sich bei dem umstrittenen Gebiet um eine Kiefernmonokultur, eine Abholzung würde also der Natur nur wenig schaden. Tesla hat sich zudem verpflichtet, als Ausgleich woanders ökologisch wertvolleren Mischwald zu pflanzen. Würde die Fabrik verhindert, würde daraus nichts. Und drittens nährt die Klage den Verdacht, dass Umweltverbände eben doch Fortschrittsverhinderer sind. Das wiederum könnte bittere Folgen für den Naturschutz haben. Schon seit einer Weile kritisieren vor allem konservative und liberale Politiker, dass Umweltschützer Infrastrukturprojekte vor Gericht viel zu leicht verzögern oder verhindern können.

Tatsächlich ist es relativ neu, dass Umweltverbände vor Gericht ziehen dürfen. Jahrhundertelang galt, dass allein der Mensch oder eine juristische Person Träger von Rechten sind, nicht aber Tiere und Pflanzen. Deswegen lehnte das Hamburger Verwaltungsgericht noch 1988 eine Klage von acht Ökoverbänden ab, die stellvertretend für sterbende Robben gegen die Vergiftung der Nordsee vorgehen wollten. Erst zwei Jahrzehnte später änderte sich die Lage. 2006 bekamen von den Behörden anerkannte Umweltverbände das Recht zu klagen, beispielsweise gegen Bauprojekte, bei denen die Umweltverträglichkeit nicht gut geprüft worden ist.

Genau das ist in Brandenburg passiert. Die Landesregierung hatte Tesla versprochen, die Fabrik schnell zu ermöglichen. Daher wurde die Abholzung des Waldes erlaubt, obwohl die gesetzlich vorgeschriebene Frist für die Umweltverträglichkeitsprüfung noch läuft. Möglich war das wiederum, weil beide Seiten sich flexibel zeigten: Die Behörden legten die Gesetze großzügig aus, und Tesla verpflichtete sich, für den Fall, dass die Genehmigung nicht erteilt wird, den Wald wieder aufzuforsten.

Dem Buchstaben der Gesetze aber entsprach das nicht, und wohl nur deswegen klagte der Brandenburger Landesverband der Grünen Liga, einer Organisation, die aus der Ökobewegung der DDR hervorging. Sie findet, dass auch Tesla keine Sonderbehandlung verdient. Die meisten anderen Umweltverbände hoffen hingegen, dass Tesla sein Werk bauen darf.