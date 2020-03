Der Semperbau am Zwinger in Dresden musste umfassend saniert werden. Nicht nur Schimmel, marode Parkettböden und undichte Fenster wurden in sechsjähriger Bautätigkeit beseitigt oder renoviert, auch der Brandschutz und die Sicherheitstechnik sind für die Alten Meister erneuert worden – was zwar beruhigend klingt, aber sogleich an das allerjüngste Trauma dieser an Traumata so reichen Stadt erinnert, den Juwelenraub im November im Grünen Gewölbe, das nur ein paar Meter entfernt liegt. Die Baufälligkeit des herrschaftlichen Museumsgebäudes aus dem 19. Jahrhundert war dem Direktor der Sammlung Stephan Koja, der seit 2016 im Amt ist, offenkundig sehr zupassgekommen. Die notwendige Renovierung nahm er zum Anlass, mit seinen Mitarbeitern gleich die gesamte Ausstellung grundlegend zu überholen. Ein Neubeginn, der natürlich schon deshalb gewagt ist, weil man es hier mit einer der berühmtesten Sammlungen weltweit zu tun hat. Von diesem Wochenende an lässt sich das Ergebnis erkunden.

Der sächsische Reichtum mit seinen Handelsstädten und innovativen Manufakturen hatte es August dem Starken und seinem Sohn August III. ermöglicht, eine ungeheure Flut an Meisterwerken zu erwerben. Vor allem in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war zeitweise ein regelrechtes Netz an Agenten und Kunsthändlern europaweit für die Dresdener Herrscher tätig, um Bilder von Tizian, Raffael, Correggio, Tintoretto, von Jan van Eyck, Rubens, Rembrandt, Vermeer, El Greco, Velázquez, von Tournier, Lorrain und Poussin herbeizuschaffen. In beispiellos kurzer Zeit, in nur vier, fünf Jahrzehnten, wurde eine Sammlung von Weltrang erstanden. Spätestens um 1800 war Dresden der Pilgerort schlechthin für Kunstbegeisterte. Vor allem romantische Schriftsteller, aber auch noch Dostojewski erstarrten regelrecht begeistert vor dem bis heute bekanntesten Gemälde der Sammlung: Raffaels Sixtinischer Madonna. Die zwei nachdenklich-lustigen Putten am unteren Bildrand sind zum profanen Postkarten- und Bettwäschemotiv geworden. Aber es sind vor allem russische Besucher, die noch heute inbrünstig betend vor dem Bild stehen. Die Madonna war, wie so viele Bilder aus Dresden, zwischen 1945 und 1955 als Beutekunst in Moskau. Auch das mag im religiösen Empfinden mitschwingen.

Die wohl grundlegendste Neuerung der Ausstellung beruht auf der völlig plausiblen Entscheidung, die Gemälde in Zukunft mit zahlreichen, bislang im Albertinum ausgestellten Skulpturen zu präsentieren. Im ersten Raum steht die sogenannte Dresdner Symplegma im Zentrum. Ein Hermaphrodit und ein Satyr ringen miteinander, und es bleibt doch sehr zweifelhaft, ob die erotisch-akrobatische Verstrickung einvernehmlich ist. Im Kontrast dazu stehen die drei einst von Winckelmann so gerühmten Herkulanerinnen in vornehmer Ruhe in ihren vornehmen Gewändern und blicken auf das Geschehen. In der neuen Zusammenstellung von Bild und Skulptur zeigen sich mitunter überraschende Referenzen: Ein marmorner Kindskopf, der Hendrik de Keyser zugeschrieben wird, taucht in Rembrandts Gemälde Ganymed in den Fängen des Adlers wieder auf. Antike Skulpturen werden häufig als Vorbilder für Renaissance-Gemälde sichtbar.

Nicht immer sind die Analogien in diesem Wechselspiel ganz evident, manchmal soll auch nur eine Assoziation geweckt werden, was aber ebenfalls glückt. In der Nähe der Schlummernden Venus (1510) von Giorgione und Tizian, der ersten großformatigen weiblichen Aktdarstellung überhaupt, und von Poussins Ruhender Venus mit Amor steht die bronzene, sich selbst tötende Porcia von François Duquesnoy und verwandelt den erotischen in einen mörderischen Akt.

Wer vor der Neugestaltung der Sammlung im Museum war, mag sich noch an die grauen, kühl-abstrakten Wände erinnern, vor denen die Bilder hingen. Man wird die Ausstellung jetzt nicht mehr wiedererkennen. Die Galerie hat sich auf das barocke Farbenspiel ihrer einstigen Sammler besonnen, die Bilder erstrahlen vor einem satten Blau oder Rosé oder Grün, sie gewinnen wieder an Feierlichkeit und Wärme, und nur Gemütsarme werden das als Kitsch erleben. Hinzu kommt, dass die Fenster nicht mehr fugendicht verhängt werden, es dringt das früher so gefürchtete Tageslicht in die Gänge und in manche Räume. Das Museum öffnet sich so auch wieder zum weiten Theaterplatz, der immer wieder sichtbar wird und wie von Zauberhand zum festen Bestandteil der Ausstellung gerät.

Diese alte, mit einem Mal völlig neue Ausstellung ist, man kann es nicht anders sagen, rundum geglückt. Nicht nur das Gebäude, auch zahlreiche Skulpturen und Gemälde sind restauriert worden – in neuem Glanz werden unter anderem Ercole de’ Robertis Die Gefangennahme Christi und der Katharinenaltar von Lucas Cranach dem Älteren gezeigt.

Wem Ausstellungskonzepte ohnehin nicht so wichtig sind, der kann sich nach wie vor einfach vor ein Bild stellen, zum Beispiel vor Vermeers Bei der Kupplerin, das allein eine Reise wert ist. Dargestellt wird eine Bordellszene, der Freier streckt den beteiligten Figuren und zugleich dem Bildbetrachter ein Geldstück entgegen: Zu sehen ist es nur als kleiner, funkelnder Strich in der Bildmitte. Es ist das mit Abstand pornografischste Gemälde der Sammlung, und nicht einmal ein Zeh ist hier entblößt.