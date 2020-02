Andreas Dressel erhielt am Sonntag in seinem Wahlkreis 79.863 Personenstimmen, Anjes Tjarks bekam 59.715 – damit liegen beide an der Spitze aller Kandidaten. Sie werden das "A-Team" genannt, weil sie über Jahre hinweg Kompromisse mit vielen Bürgerinitiativen aushandelten. In den jetzt beginnenden Sondierungsgesprächen gehören sie zu den zentralen Figuren ihrer Parteien.

