Man kann mir vertrauen, da bin ich mir sicher. Jörg Meyer ist sich auch sicher, dabei kennt mich der Mann gar nicht. Aber was soll er machen, ohne Vertrauen funktioniert es nicht mit der neuen App, die in seinem Supermarkt eingeführt wurde. Koala heißt sie, Edeka die Kette, Pinneberg der Ort. Wer Koala auf seinem Smartphone geladen und ein Zahlungsmittel hinterlegt hat, kann Produkte am Regal scannen und einpacken. Am Ende zahlt man wischend und muss nicht – das ist der eigentliche Clou – an der Kasse anstehen. Das Argument, dass damit der soziale Austausch wegfalle, gilt nicht. Nicht mehr. Wer will bestreiten, dass die Marktkasse nur noch eine Vorhölle mit Warentrenner ist, heiß, eng, zeitraubend? Wer überhaupt noch mit der kassierenden Person über "Mit Karte, bitte" und "Nee, Bon brauche ich nicht" hinaus kommuniziert, tut dies nur, weil das Pfand nicht erkannt oder der Joghurtbecher beschädigt ist. Bringt Koala die Freude am Bezahlvorgang zurück?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden