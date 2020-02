Als vielseitig interessierter Mensch informiere ich mich umfassend: Unter anderem lese ich Brötchentüten. Etwa die, die mir neulich in einer Filiale der Braaker Mühle gereicht wurde, einer Großbäckerei aus dem Hamburger Umland. "Wir haben ihn: den nördlichsten Brot-Sommelier" war dort zu lesen. Dazu gab es ein Foto, einen Namen und den Hinweis, der Mann sei "geprüfter Brot-Sommelier und somit Botschafter und Experte für unwiderstehliche Brotgeschmäcker!".

Bei der Lektüre habe ich etwas gelernt. Bislang ging ich nämlich davon aus, dass man einen Experten für Brote als Bäckermeister oder kurz Bäcker bezeichnet. Das ist offenbar überholt und somit ein Fehlschluss. Seitdem begegne ich Trägern dieses Titels mit Skepsis. Man lernt eben nie aus.

Allerdings wirft die Brötchentüte auch neue Fragen auf. Erstens: Ist die Nördlichkeit des Brot-Sommeliers relevant, sind nördliche womöglich besser als südliche? Zweitens: Was nutzt mir ein Brot-Sommelier, wenn er nicht persönlich hinterm Tresen steht? Schließlich gibt es in jeder Filiale sehr viele Brote, und von einem Brot-Sommelier erhoffe ich mir doch am ehesten Auskünfte darüber, welches ich nehmen soll.

Idealerweise würde er zunächst von mir wissen wollen, womit ich das Brot belegen oder bestreichen möchte und welches begleitende Getränk ich erwäge, um mir dann ein passendes Brot empfehlen zu können. Vielleicht lässt er mich gar kosten, bevor ich mich entscheide? Ein Brot-Sommelier, der weit weg in der Firmenzentrale sitzt, kann das nicht leisten, selbst wenn er der nördlichste ist. Dem anwesenden Bäckereifachverkaufspersonal hingegen traut man diese Kompetenz ja erkennbar nicht zu.

Am wichtigsten ist aber die dritte Frage: Warum hat die Braaker Mühle ihren Brot-Botschafter nicht einfach B(r)otschafter genannt? Das wäre noch viel lustiger.