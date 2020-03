Tel Aviv, Weimar und Berlin verfügen über große Bauhaus-Museen und -Archive. Wien hingegen hat mit dem Bauhaus-Stil, welcher der Avantgarde der klassischen Moderne zum Durchbruch verhalf, scheinbar wenig zu tun – es ist eher eine Stadt des Fin du Siècle.

Doch nur auf den ersten Blick: In einem Dachatelier in der Wiener Josefstadt liegt seit nunmehr 80 Jahren ein wenig bekannter kunsthistorischer Schatz von großer Bedeutung: 50 Archivkartons mit Architekturskizzen, Briefen und Dokumenten. Planschränke mit Fotografien, Aquarellen und Collagen sowie zahlreiche Prototypen für Stühle, Tische und Kinderspielzeug. Insgesamt umfasst dieses Archiv Materialien zu über 100 Projekten der beiden Bauhaus-Architekten Franz Singer und Friedl Dicker.

Es dürfte sich um eine der größten Bauhaus-Sammlungen außerhalb von Deutschland handeln. Sie befindet sich noch in privater Hand. Der Architekt Georg Schrom verwaltet sie und lebt heute in jenem Atelier, in dem die Bestände die Zeit des Nationalsozialismus und den Krieg überdauerten. Wie und warum, erzählt viel davon, wie die Moderne in Wien lange Zeit wenig geschätzt wurde.

Singer und Dicker stammten beide aus jüdischen Wiener Familien und lernten einander beim Kunststudium bei Johannes Itten kennen, dem sie 1919 an das eben gegründete Bauhaus in Weimar folgten. Walter Gropius, Gründer der legendären Kunstschule, schätzte zwar Friedl Dicker wegen "ihrer Begabung und ihrer großen Energie", lehnte jedoch die zu großen Teilen aus Wien stammende Klasse von Itten als aufmüpfige "geistvoll-jüdische Gruppe" ab. Singer und Dicker, die auch durch eine lange und oft tragische private Beziehung verbunden waren, gründeten in weiterer Folge zunächst in Berlin und schließlich Mitte der Zwanzigerjahre in Wien ein Atelier für Architektur und Gestaltung.

Das Atelier hatte viele Aufträge, Singer galt als Modearchitekt in Wien. Inhaltlich blieben die beiden mit ihren radikal modernen Entwürfen Außenseiter.

Das Atelier Singer-Dicker beschäftigte sich aber nicht nur mit wohlhabenden Kunden. Zu ihren berühmtesten Aufträgen gehört auch die Ausgestaltung des Montessori-Kindergartens im Floridsdorfer Goethehof – einem der berühmtesten Gemeindebauten des Roten Wien. Die Inneneinrichtung enthielt Trennwände, die zu Ruhebetten wurden, oder auch Möbel, die Handtücher, Trinkbecher und Zahnbürsten für jedes Kind mühelos in die Gestaltung integrierten. Für ein anderes städtisches Projekt der Organisation Jugend am Werk entwarfen die beiden einen partizipatorischen Prozess, der es arbeitslosen Jugendlichen ermöglichte, Möbel für sozial schwache Familien zu bauen und dabei das Tischlerhandwerk zu erlernen.

Die Entwürfe für eine Arbeiterbibliothek der Stadt Wien konnten jedoch aufgrund der Machtergreifung der Austrofaschisten nicht mehr fertiggestellt werden. Die nunmehr autoritäre Politik und die Verfolgung von Demokraten und politisch Andersdenkenden traf auch das Atelier Singer-Dicker massiv. Friedl Dicker, die sich seit den Dreißigerjahren für kommunistische Ideen engagierte, wurde nach den Bürgerkriegsereignissen im Februar 1934 verhaftet. Ihre Schülerin Edith Kramer erinnerte sich Jahre später: "1934 wurde sie angeklagt, Pässe gefälscht zu haben. (Sie hatte in Wirklichkeit nur falsche Pässe in ihrem Atelier aufbewahrt, Anm. d. Red.) Bei der Verhandlung war Franz Singers Aussage ihre beste Verteidigung: 'Sie hätte das nie zustande gebracht. Sie kann ja keinen graden Strich zeichnen.' Trotzdem musste Friedl einige Monate absitzen." Dicker emigrierte nach ihrer Haft nach Prag. Singer, obwohl selbst wenig politisch aktiv, verließ Wien in Richtung London. Das Wiener Atelier wurde die nächsten Jahre von Poldi Schrom, einer jungen Architektin, geführt. Sie war es, die in enger Kooperation mit Prag und London die komplexen Mechanismen und Baudetails für die Möbel entwickelte. Sie war es auch, die sich mit den Kunden und Handwerkern auseinandersetzte.