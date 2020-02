Nicht einmal mehr an die einfachsten Vorgaben halten sie sich in der CDU jetzt noch. Eigentlich sollte beim Treffen des Parteipräsidiums am Montag dieser Woche eine neue Regel der Parteichefin gelten: Alle lassen ihr Handy aus! Zu oft wurden Interna in der Vergangenheit direkt aus der Sitzung heraus an Journalisten gesimst. Aber auch an diesem Montag werden die Medien wieder gefüttert: Noch während Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihren Parteikollegen den Zeitplan für die Neuwahl des CDU-Vorsitzenden bespricht, meldet eine Nachrichtenagentur schon die Details.

Wenn der engste Kreis der CDU-Spitze dieser Tage über sich selbst spricht, fällt gelegentlich das Wort "Schlangengrube" – ein Beleg für das gegenseitige Misstrauen, vor allem aber für das Durcheinander und die Führungslosigkeit in der Partei. Die CDU mag immer noch eine Parteichefin haben, und sie stellt auch immer noch die Kanzlerin. Dennoch: Zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte ist die größte deutsche Volkspartei kopf- und orientierungslos. Man spürt dieses Durcheinander in Berlin, wo sich das Kandidatenfeld für den Parteivorsitz binnen weniger Tage ganz neu sortiert hat – aber noch lange nichts entschieden ist. Und man spürt es in Thüringen, wo CDU-Politiker bei der nächsten Ministerpräsidentenwahl heimlich für einen Linken stimmen wollen und im Livemodus zu besichtigen ist, wie ein Landesverband komplett die Orientierung verliert.

Bei der Hamburg-Wahl am vergangenen Sonntag sagten 83 Prozent der Wähler, seit Angela Merkel den Parteivorsitz abgegeben habe, wisse man nicht mehr, wer in der CDU das Sagen habe. 80 Prozent bemängelten, dass sich die CDU im Bund mehr um Personen und Ämter kümmere als um politische Inhalte. Seit diesem Dienstag ist nicht nur klar, dass es einen offenen Wettbewerb um den Parteivorsitz geben wird, sondern welche relevanten Anwärter antreten werden – und prompt haben sich die Kräfteverhältnisse im Kandidatenfeld verschoben. Der parteipolitisch mächtigste Mann, Armin Laschet, hat sich mit Jens Spahn verbündet und damit einen Konkurrenten an die Seite geholt. Norbert Röttgen – vergangene Woche noch als großer Herausforderer angesehen – ist auf einmal in die Außenseiterrolle gerutscht und will nun als Doppelspitze zusammen mit einer Frau kandidieren. Und Friedrich Merz, der immer schon alles allein machen wollte, wirkt noch mehr als loner, als Einzelgänger.

Viele in der CDU hoffen, die "tiefste Krise in der Geschichte der Partei" (Spahn) möge sich durch Personalentscheidungen lösen lassen. Aber allen schwant, dass es damit nicht getan sein wird. Denn hinter der Führungskrise steckt eine fundamentale Orientierungskrise: Die CDU weiß nicht mehr, wer sie ist und wer sie sein will.

Genau deshalb wirkte Röttgens überraschende Kandidatur, als habe jemand den Grauschleier beiseitegezogen: Klarheit, Entschiedenheit und eine innere Überzeugung sprachen da, die man aus der zerrissenen Union kaum noch kennt. Röttgen musste nicht in die Statuten schauen, um zu wissen, was die CDU von der AfD trennt, und er musste nicht nach der Sprache des Kalten Kriegs greifen, um die Unvereinbarkeit mit der Linkspartei zu beschreiben.

Aber schon in der Montagssitzung des Parteipräsidiums brach auch die Wut über Röttgen durch. Eine "absolute Unverschämtheit" sei es, Absprachen in der Parteispitze als "Hinterzimmer-Deals" zu bezeichnen. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann habe, so berichten Teilnehmer, mit der Faust auf den Tisch gehauen und gerufen: "Der hat uns doch schon mal in die Scheiße geritten" – eine Anspielung auf die Wahlniederlage der NRW-CDU von 2012, als Röttgen Landesvorsitzender war.

Weitere Spitzen folgten am Dienstag, als Jens Spahn und Armin Laschet vor die Presse traten. Man brauche keine "theoretischen Abhandlungen", um die Herausforderungen der aktuellen Weltlage zu bestehen, sagte Laschet, als er seine Kandidatur erklärte. Und auch Spahn erinnerte an NRW 2012, das "schlechteste Ergebnis unserer Geschichte".

Noch während Laschet und Spahn sprachen, schlug ihnen der vorm Fernseher zuschauende Röttgen ein kleines Schnippchen: "Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein", twitterte er. Ups! Frauen, Ostdeutsche, Menschen mit Migrationshintergrund – selbstverständlich hätten all diese in einer von ihm geführten Partei ihren Platz, sicherte Laschet eilig zu. Aber das Etikett "weiß, männlich und westlichstes Westdeutschland", das klebte da schon. Und als Laschet wiederholt versicherte, es werde mit ihm "keinen Bruch" mit der Ära Merkel geben, stand endgültig die Frage im Raum, warum ein Weiter-so die richtige Antwort auf die "tiefste Krise unserer Geschichte" sein sollte. Zumal die Partei nach dem Willen Spahns zugleich "laufen lernen", sich also von der Kanzlerin emanzipieren soll.