Beide sind für die CDU in einem Ministeramt, beide plädieren für eine strenge Abgrenzung gegenüber der AfD: Karin Prien und Holger Stahlknecht. Doch während sie sich eine punktuelle Zusammenarbeit mit der Linken vorstellen kann, ist er strikt dagegen. Ein Streitgespräch

DIE ZEIT: Frau Prien, Sie stammen aus einer jüdischen Familie, die erst von den Nazis, dann von Kommunisten verfolgt wurde. Trotzdem finden Sie, die CDU sollte sich für eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei öffnen und in Thüringen Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten-Amt verhelfen. Warum?

Karin Prien: Ich kann mitnichten plötzlich dem Kommunismus etwas abgewinnen, denn der hat in seinen Ausprägungen genauso totalitäre Züge wie der Nationalsozialismus. Trotzdem schaue ich mir, wie im Fall der Linken in Thüringen, genau an: Was sind das für Menschen? Welche Positionen vertreten sie? Und gibt es eine Möglichkeit, mit ihnen punktuell zusammenzuarbeiten, um dieses Bundesland regierungsfähig zu machen?

ZEIT: Aber dazu müsste die CDU eben einem Ministerpräsidenten der Linken zustimmen.

Prien: Nach dem Debakel der Wahl Kemmerichs und der verpassten Chance mit Christine Lieberknecht als Interimsministerpräsidentin muss es ja irgendwie weitergehen. Bodo Ramelow sollte nicht von der gesamten CDU-Fraktion gewählt werden. Eine mehrheitliche Enthaltung wäre der bessere Weg, zumal Ramelows Amtszeit auf ein Jahr begrenzt wäre. Das mag nicht die beste Lösung sein, aber vielleicht ist es der einzige Ausweg aus dieser verfahrenen Situation. Vor allem zeigt das Ganze, dass es Möglichkeiten gibt für Grautöne, wie immer im politischen Leben.

Holger Stahlknecht: Für Thüringen wäre eine Neuwahl der bessere Weg. Eine Zusammenarbeit mit der Linken würde unsere Partei, gerade im Osten, zerreißen. Wir haben hier Mitglieder, die vor 1989 auf die Straße gegangen sind, die in der Kirche engagiert waren und sind, die verfolgt wurden, im Gefängnis saßen. Denen kann man nicht sagen: Dreißig Jahre später ist das vergessen und die Welt eine andere!

Karin Prien 54, ist seit 2017 CDU-Bildungsministerin von Schleswig-Holstein.

Prien: Das verstehe ich. Aber die CDU kann auch nicht auf Dauer das Mantra "Rechts ist genauso schlimm wie links, deshalb kommt beides nicht für uns infrage" wiederholen und unsere Parteifreunde in Thüringen – und vielleicht demnächst auch anderswo – mit solchen Ergebnissen allein lassen. Viele Wählerinnen und Wähler, übrigens auch solche der CDU, sehen in Bodo Ramelow einen Reformsozialisten. Wir würden doch auch jemanden wie Alexander Dubček (ein ehemaliger tschechoslowakischer Kommunist, der sich zum Regimegegner wandelte, Anm. d. Red.) nicht in die Nähe von Stalin stellen.

Holger Stahlknecht 55, ist seit 2011 CDU-Innenminister von Sachsen-Anhalt.

Stahlknecht: Unabhängig von Bodo Ramelow bleibt die Linke die Linke. Wenn ich als Innenminister auf die Sicherheitsarchitektur in Deutschland verweisen darf, gerade nach den grausamen Anschlägen von Halle und Hanau: Ich kann doch nicht mit einer Linken zusammenarbeiten, die in den Bundesländern die Verfassungsschutzbehörden auflösen will. Solche Forderungen bleiben etwas unbeachtet, wenn sie von einem charismatischen Ministerpräsidenten überdeckt werden. Die grundlegende Frage über Thüringen hinaus aber lautet: Wie gehen wir mit solchen Wahlergebnissen um?

Prien: Genau!

Stahlknecht: Und da würde ich fragen, was die CDU, und zwar auch in Berlin, tun muss, damit solche Wahlergebnisse nicht eintreten. Wir müssen uns auf Inhalte konzentrieren statt auf Personalfragen. Das, was die Menschen am Frühstückstisch besprechen, kommt in der medial vermittelten Politik kaum noch vor: Können wir uns ein neues Auto leisten, und zwar keinen Tesla, sondern einen gebrauchten Passat? Mit welchem Nahverkehrsmittel kommen die Kinder morgens zu welcher Schule? Hat der Vati in der Lausitz morgen noch Arbeit im Tagebau? Diese Themen haben wir in der CDU zuletzt zu wenig besetzt.

ZEIT: Eine Mehrheit der Unionsanhänger, Frau Prien, lehnt eine Zusammenarbeit mit der Linken ab, 64 Prozent laut Politbarometer. Selbst wenn eine Kooperation Thüringen kitten würde, würde sie nicht das Vertrauen in die Union zerstören?

Prien: Das käme drauf an. Wenn man bei entscheidenden Zukunftsfragen wie Bildung und Sicherheit punktuelle Kompromisse findet, warum sollte man diese nicht nutzen? Politik hat auch etwas mit der Anerkennung von Tatsachen zu tun, und eine Tatsache ist, dass Bodo Ramelow bei den Thüringern eine Zustimmungsrate von 70 Prozent hat.