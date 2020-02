Zum Beispiel Adidas. Weil infolge der Coronavirus-Epidemie in China viele Geschäfte geschlossen bleiben, werden zurzeit weniger Sneakers, Kapuzenpullover und Trainingshosen verkauft. Ergebnis: Seit dem chinesischen Neujahrsfest am 25. Januar ist der Umsatz von Adidas in China im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent gesunken, teilte das Unternehmen der ZEIT mit.

Zum Beispiel Covestro. Der Kunststoffhersteller aus Leverkusen musste die Produktion in seinen Werken in der Nähe von Shanghai und im Süden Chinas drosseln. Die Coronavirus-Epidemie senkt die Nachfrage, weil in vielen Fabriken der Kunden von Covestro nicht gearbeitet wird, zudem fallen Zulieferer aus, bei denen Mitarbeiter nicht zur Arbeit erscheinen. Ergebnis: Der Dax-Konzern wird im ersten Quartal dieses Jahres bis zu 60 Millionen Euro weniger verdienen, wie ein Sprecher mitteilt.

Zum Beispiel Fresenius. Wegen der von den chinesischen Behörden verfügten Quarantäne ist es für den Medizintechnik-Konzern schwieriger, seine Produkte an Krankenhäuser in China zu liefern und Mitarbeiter bereitzustellen. Zudem werden in den Krankenhäusern geplante Eingriffe verschoben. Ergebnis: Der Konzern erwartet, dass das Geschäft der Tochter Fresenius Kabi leidet, es lasse sich noch nicht sagen, ob das später im Jahr aufgeholt werden könne.

Drei Unternehmen aus dem deutschen Aktienindex (Dax), drei Beispiele dafür, wie sich die Epidemie auf die hiesige Wirtschaft auswirkt. Die ZEIT hat alle Dax-30-Unternehmen dazu befragt, inwiefern ihr Geschäft unter dem Coronavirus leidet. Ergebnis: Fast alle Unternehmen spüren die Folgen, wenngleich in unterschiedlicher Härte.

Das ist kein Wunder. Die Volksrepublik ist der größte Handelspartner Deutschlands. Im Jahr 2018 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 93 Milliarden Euro nach China. Aus China importierte Deutschland Waren im Wert von 106 Milliarden Euro.

Beide Volkswirtschaften sind eng miteinander verflochten. So hat der Industriekonzern Siemens in China 40 Fabriken – eine davon ist derzeit geschlossen – und rund 32.000 Mitarbeiter. Der Chemiekonzern BASF hat 27 Werke in China, Hongkong, Taiwan und Macau mit insgesamt 9.300 Beschäftigten. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen mit dortigen Kunden einen Umsatz von mehr als 7,3 Milliarden Euro. Der Pharmahersteller Merck machte in China im Jahr 2018 1,9 Milliarden Euro Umsatz. Der Chiphersteller Infineon erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatzanteil von 27 Prozent in China.