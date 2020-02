Es wirkte gespenstisch, als Giorgio Armani am vergangenen Sonntag seine Modenschau auf der Mailänder Fashion Week abhielt. Statt vor Publikum mussten die Models in einem Saal ohne Zuschauer laufen. Die Schau vor leeren Stühlen wurde per Livestream in die Welt hinaus übertragen, weil Armani diese Welt nicht in sein Land einladen wollte. Ihm schien das zu gefährlich zu sein, seit das Coronavirus Italien erreicht hat und sich im Norden des Landes rasant verbreitet. Mehr als 300 Menschen sind bereits infiziert, bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Dienstagabend gab es elf offiziell bestätigte Todesfälle. Die Zahl der Erkrankten steigt stetig, zuletzt kamen erste Fälle in Süditalien und Österreich dazu. Am Dienstagabend wurden zudem weitere Infektionen in Deutschland gemeldet.

Die italienische Politik hat unerwartet radikal auf den Ausbruch reagiert. Die Behörden ließen kleinere Gemeinden abriegeln, der Karneval in Venedig wurde abgesagt, in Mailand bleiben Universitäten, Schulen und Theater geschlossen. Unter Kontrolle ist das Virus trotzdem nicht.

Noch schneller als das Coronavirus selbst verbreitet sich die Panik vor dem Virus. Nicht nur die Angst vor der Ansteckung, sondern auch die um die Wirtschaft. Am Montag und Dienstag fielen wegen des Virus die Börsenkurse auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. In Norditalien war zu sehen, was man zuletzt aus Finanzkrisenzeiten kannte: lange Schlangen wartender Menschen. Diesmal standen sie allerdings nicht vor Banken, sondern vor Supermärkten. Die Menschen wollten kein Bargeld horten, sondern Nudeln und Reis – aus Sorge, dass es bald keinen Nachschub mehr geben könnte.

Durch das Virus schwindet die Zuversicht, das spüren auch große Unternehmen. Etwa der Autobauer Audi. Dessen Tochterfirma Italdesign erfuhr am Sonntag von einem Erkrankten unter ihren Mitarbeitern in der Provinz Piemont. "Die Geschäftsleitung von Italdesign hat sofort beschlossen, alle italienischen Standorte bis zur weiteren Klärung der Situation zu schließen", erklärte die Muttergesellschaft Volkswagen der ZEIT.

Wie das weitergehen könnte, lässt sich in China beobachten. Dort hat das Coronavirus die lokale Wirtschaft zeitweise fast vollständig zum Erliegen gebracht. Fabriken standen still, Geschäftsreisen wurden verboten oder mit so hohen Auflagen belegt, dass sie keiner mehr antreten mochte. Das hat auch deutsche Firmen getroffen, die teils eng mit China zusammenarbeiten.

Eine Umfrage der ZEIT unter den Dax-Unternehmen ergab: Fast alle der 30 Konzerne sind in irgendeiner Art vom Ausbruch des Coronavirus in China betroffen. Sei es, weil Produktionsstätten vorübergehend geschlossen sind, sei es, weil einzelne Mitarbeiter erkrankt sind oder weil die Firmen einfach weniger verkaufen. Adidas beispielsweise hat viele Läden in China geschlossen. Dadurch macht der Konzern dort seit dem chinesischen Neujahr 85 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr. Der Autoabsatz in China brach im Januar um 20 Prozent ein, was insbesondere Volkswagen treffen dürfte: Der Konzern verkauft 40 Prozent seiner Fahrzeuge dort.

In der ZEIT-Umfrage gaben nur wenige der Dax-Unternehmen an, keine Coronavirus-Auswirkungen zu spüren. Nur eines davon konnte sich sogar einen leicht positiven Effekt aufs eigene Geschäft vorstellen: der Zahlungsabwickler Wirecard, der profitiert, wenn sich Transaktionen ins Netz verlagern.

Das Coronavirus trifft die deutsche Wirtschaft – und das zum zweiten Mal zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das erste Mal war Anfang des Jahres. Eigentlich gab es nach einer monatelangen Industrierezession im Land Anzeichen der Erholung. Die Stimmung in den Unternehmen wurde besser, die Zahl der Bestellungen nahm zu. Dann geriet der Erreger in China außer Kontrolle – jenem Land, das so wichtig ist für die deutsche Industrie. Nun also das zweite Mal: Gerade mehrten sich die Anzeichen, dass die Lage in China wieder besser werden könnte. Die Produktion etwa lief vielerorts wieder an. Da kommt das Virus in Europa an.

Das ist hart für die Unternehmen. Aber ist es auch hart für die deutsche Volkswirtschaft? Geht es also nur um ein paar Wochen weniger Umsatz und Produktion, die später wieder aufgeholt werden? Oder schadet das Virus der Wirtschaft strukturell und langfristig?

Bis vor wenigen Tagen schien dieses Rennen Virus gegen Wirtschaft mindestens offen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte in der vergangenen Woche zwar seine Prognosen. Die dortigen Forscher erwarten nun, dass die Weltwirtschaft wegen des Coronavirus in diesem Jahr um 0,1 Prozentpunkte weniger wächst als zuvor prognostiziert. Das wäre nicht der Rede wert. Auch die Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Wirtschaftsnationen der Welt wirkten bei ihrem Treffen am Wochenende in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad nicht sehr alarmiert. Man werde die Situation "beobachten" und sei im Fall eines Wirtschaftsabschwungs zu "weiteren Aktionen" bereit, heißt es in der Abschlusserklärung.

Panik klingt anders.