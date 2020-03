Während draußen vor dem Fenster Touristen über den Broadway ziehen, dampft vor mir auf dem Tresen schwarzer Kaffee in einem Pappbecher. Die Bedienung stellt einen Teller daneben, und was darauf liegt, sieht seltsamerweise gar nicht mal so appetitlich aus: ein Donut mit durchsichtiger Glasur.

Der karamellbraune Ring wirkt nackt und unfertig – definitiv langweilig, wenn ich mich so umgucke. An der Wand des Diners leuchten in mintgrüner Neonschrift zwei Wörter: "Fresh donuts". In der Auslage hinter der Theke liegen zwei, vier, sechs ... bei zwanzig Donut-Sorten höre ich zu zählen auf. Sie sind verziert mit lila, roten oder grünen Streuseln, mit weißer, blauer oder roter Glasur, mit Marshmallow-Creme und manchem mehr.

Ich bin hier, um die Urform zu finden, den Goldstandard, den Donut 101. In der Dorfbäckerei meiner Jugend gab es keine Donuts, bloß mit Erdbeermarmelade gefüllte und mit Puderzucker bestreute Berliner, die einen ähnlichen, in heißem Fett gebackenen Teig hatten. Einmal biss ich in einen, der mit Senf vollgepumpt war. Karnevalshumor. Den ringförmigen Donut, wie man ihn aus Amerika kennt, sah ich jahrelang nur im Fernsehen: Ich liebte die Simpsons, und Homer Simpson liebte Donuts. Eigentlich müsste ich Homer fragen, wie ein richtiger Donut schmeckt. Andererseits würde ich wetten, dass es für ihn keinen falschen Donut im richtigen Leben gäbe.

"Probier immer die einfachste Variante, die ein Laden anbietet", sagt Buzzy Geduld und zeigt auf meinen Teller. "Wenn sie die versauen, stimmt was nicht." Buzzy Geduld ist Gründer und Besitzer von The Donut Pub, dem Diner, in dem ich gerade sitze. 1964 eröffnete er seinen ersten Donut-Laden. Anfangs stand er im Morgengrauen selbst in der Backstube, heute lässt er backen und kümmert sich ums Geschäftliche. Der Donut mit Honigglasur vor mir sei der zweitpopulärste bei seinen Kunden, sagt er.

Die dünne Glasur zersplittert, als ich ein Stück abbreche. Der Teig hat kleine Luftlöcher, die noch kleiner werden, als ich den Happen zwischen meinen Fingern zusammendrücke, und wieder größer werden, als ich loslasse. Die Rezeptur will Geduld nicht verraten – außer dass Eier, Zucker, Mehl, Butter und Hefe verwendet werden, was zusammen mit Milch und Gewürzen Standard für einen Donut ist. Wichtig sei, den Teig zweimal gehen zu lassen, bevor er ausgestochen werde, damit die Hefe ausreichend gären könne. Entsprechend weich ist die Konsistenz. Die Honigschicht hat einen fast blumigen Nachgeschmack.

Meine nächste Station liegt in einer Seitenstraße der Fifth Avenue: Dough Doughnuts hat unverputzte Betonwände und einen rustikalen Holztisch in der Mitte. In einer Vitrine sehe ich wieder um die zwei Dutzend Sorten: Geröstete Kokosnuss, Blutorange mit kandierten Fruchtstückchen, Passionsfrucht mit Kakaostreuseln, Irish Coffee mit Whiskeyglasur ...

Der Chef des Hauses, Steven Klein, setzt sich neben mich auf einen der Hocker vor dem Fenster. Er kann es kaum abwarten, mir den Instagram-Feed seiner kleinen Donut-Kette mit vier Filialen zu zeigen: "Da, schau mal: eine Sonderanfertigung zum Super Bowl! Und eine zum Independence Day mit blauer Glasur, roten Streifen und weißen Zuckersternen!" Dann ist da plötzlich ein Bild mit einem längsseits aufgeschnittenen Donut. Ist das etwa – ein Donut-Sandwich mit Schinken, Salat und Tomate? "Ja", sagt Klein, "manche Kunden benutzen die Donuts auch für french toast oder als Hamburgerbrötchen."