Liebe Ella,

ich bin verheiratet und habe zwei Söhne, 18 und 15 Jahre alt. Der Große ist fertig mit der Schule und macht zurzeit sechs Monate Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kindergarten. Dort und in seinem Kampfsportclub ist er gern gesehen, hilfsbereit und freundlich. Aber zu Hause lässt er die Sau raus.

In seinem Zimmer liegen alle Kleidungsstücke außerhalb des Schrankes, teilweise auf dem Boden. Auch im Rest des Hauses liegen Jacken, Schlüssel, Schuhe, Rucksack und andere Dinge herum. Wenn er kocht – er möchte gern "sein eigenes Leben leben" –, bleiben regelmäßig Lebensmittel, Reste und schmutzige Pfannen stehen.

Die Toilette macht er auch nicht sauber. Sämtliche Familienregeln werden einfach ignoriert.

Zu mir ist er respektlos, er hat sogar gedroht, mich zu schlagen. Er beschimpft mich, nennt mich "arrogantes Arschloch" oder Schlimmeres. Ich bin für ihn keine Mutterfigur, keine Respektsperson. Er sagt, ich hätte ihn sein Leben lang nur zusammengebrüllt.

Das stimmt natürlich so nicht.

Wir sind eine gut situierte Familie. Ich war immer zu Hause, habe meine Arbeit aufgegeben. Mein Mann war oft im Ausland. Ich habe meine Kinder in all ihren Wünschen gefördert. Auf gute Umgangsformen habe ich immer Wert gelegt und früh angefangen, ihnen Kochen und Ordnung beizubringen.

Im Herbst möchte mein Sohn ein Studium anfangen. Beworben hat er sich noch nicht, bis dahin will er Praktika machen. Er hat einen kleinen Hund. Als er ihn vor zwei Jahren bekommen hat, war das ein Herzenswunsch, aber jetzt vernachlässigt er ihn und geht immer nur kurz mit ihm raus.

Ich habe bereits seinen Trainer gefragt, ob er nicht mal ein vernünftiges Wort mit ihm sprechen kann. Eigentlich ist er ein guter Junge. Ich denke, er will sich von mir ablösen, aber es ist eine sehr unangenehme Phase. Ich wäre gern eine bessere Mutter, aber mein Sohn lässt mich nicht. Wie soll ich damit umgehen?

Dein Momfail

Lieber Momfail,

säßen wir in meiner Praxis am Tresen nebeneinander, hätte ich, während du mir von deinem Sohn erzählst, zwei Ouzo bestellt, dir nahegelegt, wenigstens einen davon zu trinken, und dich dann erst mal fest in den Arm genommen. Ich kann verstehen, dass das gerade alles ein bisschen viel ist.

Junge Menschen sind anstrengend, selbst dann, wenn sie dabei süß sind. Das liegt unter anderem daran, dass sie wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt sind – und ehrlich gesagt (noch einen Ouzo?) ist das ihr gutes Recht. Es ist nur für die Erwachsenen manchmal nicht ganz leicht zu ertragen.