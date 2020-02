Rettet Europa! Können Sie sich an diesen Aufruf erinnern? Er ist nicht mal ein Jahr alt – in einem schönen, wenngleich allzu heißen Mai war es. Die Wahlen zum Europaparlament standen an.

Vor den Toren Brüssels lagerten die Barbarinnen und Barbaren und freuten sich, weil sie glaubten, nun endlich die verhasste EU-Hauptstadt erobern und schleifen zu können. In den Augen Matteo Salvinis, Marine Le Pens, Jörg Meuthens und wie sie alle heißen, flackerte die Zerstörungslust.

Dem musste entschlossen begegnet werden. Voller Pathos und Entschiedenheit riefen viele Regierungen die Bürger Europas auf, sich hinter dem blauen Sternenbanner zu versammeln. Wo war nun auch nur eine Spur dieses Pathos, als sich vergangene Woche die Staats- und Regierungschefs getroffen haben, um den EU-Haushalt neu zu verhandeln? Bei ihrem Gipfel am 20. und 21. Februar zeigten sie sich einig nur in einem: Mutlosigkeit.

Damals hingegen, im Mai, schien die Kraft noch vorhanden. Da hörten die Völker der EU die Signale. In Scharen gingen sie wählen, plus acht Prozent Wahlbeteiligung. Wahnsinn! Wenn es darauf ankomme, sei auf die Europäer Verlass, freuten sich die Politiker. Und wurden nicht müde, ihre Wähler zu loben.

Nun, da das Schlimmste überstanden, Europa vorerst gerettet ist, könnte man erwarten, dass die Europäische Union endlich die wichtigen Dinge anpackt: den Klimawandel, die Digitalisierung, die Platzsuche in einer Welt, in der Amerika außenpolitisch irrlichtert und China auftrumpft. "Europa muss auch die Sprache der Macht lernen", sagte die frisch gewählte und überglückliche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, was zum Beispiel bedeute: "eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten".

Also, Russland, China und Donald Trump, aufgepasst. Soft power, das können wir, aber jetzt proben wir auch hard ball. Die Europäer durften sich beinahe schon ertüchtigt fühlen von so vielen kernigen Worten aus der Spitze der EU. Das war neu, das war unerhört, das war sensationell.

Schön war die große Ambition irgendwie auch, solange sie dauerte – nur dauerte sie nicht lange.

Der Traum von einer Europäischen Union, die endlich begriffen hat, welche historische Stunde ihr geschlagen hat, zerplatzte nun in einer langen Verhandlungsnacht. Die 27 Staats- und Regierungschefs der Union trafen sich in Brüssel, um den, wie es unattraktiv heißt, mehrjährigen Finanzrahmen der EU festzulegen. Sie verhandelten also über die Summe des Geldes, über das die EU in den nächsten sieben Jahren verfügen solle. Nach dem Ausstieg Großbritanniens, eines Nettozahlers in die Brüsseler Kasse, müssen die entsprechenden Verluste kompensiert werden. Es geht dabei um einen Beitrag der Mitgliedsstaaten von 1,00 bis maximal 1,074 Prozent ihrer jährlichen nationalen Wirtschaftsleistung. Noch mal langsam: Es geht um die zweite Nachkommastelle eines Betrags, der, umgelegt auf jeden deutschen Bürger, derzeit bei unter 200 Euro pro Jahr liegt. Um diese Miniatur stritten die 27 Staats- und Regierungschefs 36 Stunden lang, um schließlich ergebnislos auseinanderzugehen.

Dieser Gipfel war eigentlich kein Gipfel, es war eine unerhörte Versammlung von Krämerseelen, Kleingeistern und Jammerbarden. Keiner stand auf und verteidigte die Europäische Union mit offensiven Worten und, konsequenterweise, mit gezückter Brieftasche.

Hier ist Geld, damit wir die Sprache der Macht auch sprechen können! Hier ist Geld, damit Europa seine Freiheit und Unabhängigkeit vor autoritären Wirtschaftsriesen bewahren kann. Das ist uns die Sache wert! Keiner der Regierungschefs sagte so etwas. Stattdessen zeigten sich die wichtigsten Nettozahlerstaaten – unter ihnen auch Deutschland – knauserig.

Die Rettung Europas? Daran glaubten doch nur die EU-Bürger, naiv, wie sie sind. Nur, sollte die EU wirklich einmal untergehen, dann wird sie nicht an den Naivlingen scheitern, sondern an den regierenden Zynikern.