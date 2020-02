Wenn Natascha Gillenberg abends von der Arbeit nach Hause kommt, beginnt ihre zweite Schicht. Sie redet mit der Presse, telefoniert mit Gleichgesinnten, checkt ihren Posteingang. Allein auf WhatsApp kommen schon mal 40 Nachrichten pro Stunde rein, wie sie erzählt. Der Wahnsinn begann vor ein paar Tagen. Da hörte sie, dass die Evangelische Journalistenschule (EJS) vor dem Aus steht. Natascha Gillenberg war erst schockiert, dann schloss sie sich mit anderen Absolventen und Volontären der EJS zusammen. Seitdem kämpfen sie unter dem Label "EJS retten!" um den Erhalt der Schule. Die Initiative und der Vorstand des Freundeskreises haben einen offenen Brief an den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland geschrieben. Dieser fand binnen Kurzem über 1000 Unterstützer. Darunter sind so prominente Journalisten wie Anne Will oder Heribert Prantl.

Seit 1995 bildet die EJS Journalistenschüler aus. Sie hat sich in der Medienszene einen Namen gemacht. Doch sie kostet jährlich rund 500.000 Euro brutto – und ihrem Träger fehlt es an Geld: Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) muss bis 2024 ein Kostenvolumen von 1,9 Millionen Euro abbauen. Die Hauptgesellschafterin ist die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Eine Studie der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg prognostizierte ihr 2019: Bis 2060 wird sie die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Die Konsequenz: Die Kirche versucht jetzt schon, die Kosten zu senken.

Ein Kampf um Ressourcen ist entbrannt, der auch die Journalistenschule unter Rechtfertigungsdruck bringt. Denn warum soll die Kirche die Ausbildung von Journalisten finanzieren? Weltlicher Journalisten noch dazu? Schüler, Dozenten und Absolventen der EJS betonen immer wieder, wie unabhängig sie von der Kirche seien. Auf dem Stundenplan steht nicht das Evangelium, sondern Journalismus. "Die EJS nimmt auch Katholiken, Konfessionslose und Atheisten auf", sagt EJS-Dozent und Spiegel-Redakteur Janko Tietz. Etwa 95 Prozent der Absolventen, so schätzt er, arbeiten später im weltlichen Bereich. Was aber hat die Kirche davon?

Der Leiter der EJS, Oscar Tiefenthal, möchte sich öffentlich nicht äußern und verweist auf das GEP. Auf die Rettungsaktion der Ehemaligen ist er sichtlich stolz. Auch ein Besuch der Schule ist möglich. Die Räume liegen in einem gediegenen Altbau, direkt am Bahnhof Zoo. Dort residiert auch der evangelische Militärbischof. Einige Volontärinnen des aktuellen Jahrgangs sitzen im Klassenraum, auf den Tischen liegen Notizen und Stifte. Vor einigen Tagen haben sie erfahren, dass die Schule wohl keinen neuen Jahrgang mehr ausschreiben wird. "Die Situation ist sehr bedrückend", sagt Lucia Heisterkamp. "Nach uns wird niemand die Tradition fortsetzen." Die anderen nicken.

Pro Lehrgang bildet die EJS 16 Volontärinnen und Volontäre aus. 200 waren es bislang. Man hält zusammen, das Netzwerk ist stark. Auf dem Stundenplan stehen 22 Monate lang Print, Hörfunk, Radio und Digitales – Twitter statt Theologie. Auch der jetzige Jahrgang passt ins Bild: Fragt man in den Raum hinein, wer später einmal im kirchlichen Bereich arbeiten möchte, geht keine einzige Hand hoch.

Dreizehn Volontärinnen und Volontäre nehmen später an einer kleinen Online-Umfrage von Christ & Welt teil. Das Ergebnis: 46 Prozent der Befragten sind Mitglieder der evangelischen Kirche, 23 Prozent gehören der katholischen Kirche an. 30 Prozent sind überhaupt nicht in der Kirche. 23 Prozent bezeichnen sich als "aktiv". So geht es auch beim Glaubensprofil weiter: 39 Prozent sind Christen, 46 Prozent Agnostiker, 15 Prozent Atheisten.

Und ausgerechnet hier soll sich die evangelische Kirche finanziell engagieren?

In Berlin-Mitte gießt sich Natascha Gillenberg erst mal ein Glas Wasser ein, bevor sie auf die Frage antwortet. Gillenberg hat Theologie studiert und ist freie Journalistin. "In Zeiten, in denen die Kirche um Relevanz kämpft", sagt sie, "ist es fahrlässig, die Journalistenschule einzustellen." Das sieht auch EJS-Dozent Tietz so: Die kircheneigenen Publikationen erreichten nur wenige Menschen, sagt er. Das sei bei den EJSlern, die in den weltlichen Medien arbeiteten, anders. "Das hat die Kirche nie richtig verstanden – und das versteht sie offenbar auch jetzt nicht."

Das Bemerkenswerte: Es gibt in Deutschland zwar zahlreiche Journalistik-Ausbildungsstätten mit vollmundigen Versprechen. Doch nur sehr wenige bieten den Absolventen reale Chancen auf dem umkämpften Arbeitsmarkt. Die EJS ragt heraus. Absolventen finden sich beim Spiegel, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder der Süddeutschen Zeitung. Sobald ein EJSler einen Journalistenpreis gewinnt – so wie Natascha Gillenberg vor einigen Jahren –, rückt die EJS positiv ins öffentliche Licht. Und damit auch die evangelische Kirche. Die Absolventen sind Multiplikatoren, die in die Gesellschaft hineinwirken.

Aber vermitteln sie dort auch die Werte der Kirche?