DIE ZEIT: Herr Keller, vor Ihrer Wahl zum DFB-Präsidenten haben Sie gesagt: "Wer mich wählt, der wählt die Veränderung." Wie weit sind Sie?

Fritz Keller: Wir sind mittendrin. Gleich nach meinem Amtsantritt haben wir eine Generalinventur beschlossen. Ihr Ziel ist die Antwort auf die Frage: Wo und wofür steht dieser Verband eigentlich? Außerdem gibt es, um nur eine der Einzelmaßnahmen zu nennen, nun eine Gleichstellungsbeauftragte, Hannelore Ratzeburg, ihre Rolle im Präsidium unseres Verbandes haben wir dadurch deutlich gestärkt.

ZEIT: Frau Ratzeburg ist noch immer die einzige Frau im Präsidium. Ist das nicht ein Skandal?

Keller: Das ist sehr bedauerlich. Aber ich kann Sie beruhigen, das wird sich ändern.

ZEIT: Ihr Verband wirkt nach außen noch immer wie ein reiner Männerverein.

Keller: Da gibt es nichts zu beschönigen: Auch der DFB muss weiblicher werden. Ein wichtiger Schritt war die Bündelung des wirtschaftlich orientierten Geschäftsbetriebs in einer GmbH. Das haben wir gemacht, um das Gemeinnützige vom Wirtschaftlichen zu trennen. Aber ich verspreche mir davon auch, den Verband jünger, effizienter und weiblicher zu machen.

ZEIT: Das müssen Sie erklären.

Keller: Im DFB haben wir den Frauenanteil an der Belegschaft zuletzt auf 30 Prozent erhöhen können. Auch die Anzahl der Frauen in Führungspositionen, also auf Team- und Abteilungsleiterebene, ist gestiegen und wird weiter steigen. Dies gilt auch für unsere ehrenamtlichen Strukturen. Hier haben wir – ebenso wie unsere Landesverbände – Nachholbedarf. Zu oft wurden Männer von Männern in Gremien gewählt. Frauen hatten wenig Chancen. Deswegen haben wir unter anderem Leadership-Programme für Frauen im DFB und in den Landesverbänden auf den Weg gebracht.

Fritz Keller wurde 1957 in Freiburg geboren und ist nach seinem Patenonkel Fritz Walter benannt, dem Fußballweltmeister von 1954. Mit seiner Frau Bettina übernahm er 1990 das elterliche Weingut und ist heute einer der berühmtesten Winzer und Gastronomen in Deutschland. Bis 2019 war Keller Präsident des Bundesligisten SC Freiburg.

ZEIT: Vielleicht sollten besser die Männer geschult werden ...

Keller: Solange wir keine sichtbaren Veränderungen erreichen, können wir nicht zufrieden sein.

ZEIT: Wäre die Quote eine Option für Sie?

Keller: Wenn es gar nicht anders geht: ja. Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, den Frauenanteil in den Führungspositionen unserer Mitgliederstruktur anzupassen. Von unseren 7,1 Millionen Mitgliedern sind 1,1 Millionen Frauen.

ZEIT: Klingt gut, aber verändert eine Gleichstellungsbeauftragte gleich eine ganze Kultur?

Keller: Nicht allein, aber als Signal ist das mehr als ein Einzelfall. Insgesamt benötigen wir jedoch dringend auch einen neuen Umgang mit Fehlern in diesem Haus.

ZEIT: Von denen es ja eine Menge gab in den letzten Jahren ...

Keller: Nur wer arbeitet, macht auch Fehler. Kreativität funktioniert nur in Verbindung mit Freiheit, mit der Freiheit der Gedanken, dann fallen Schranken, das ist meine Erfahrung als Unternehmer. Aber ich glaube, ich hätte auch so festgestellt, dass wir hier alles auf den Kopf stellen müssen.

ZEIT: Wie lange wäre es beim DFB noch gut gegangen ohne eine kulturelle Revolution?

Keller: Das ist eine hypothetische Frage.

ZEIT: Aber eine besonders interessante.

Keller: Hochinteressant. Hier arbeiten gut ausgebildete Menschen, viele von ihnen haben offenbar darauf gewartet, abgeholt zu werden.

ZEIT: Wo lauern die Gefahren bei diesem "Drahtseilakt", wie Sie das genannt haben, zwischen dem "sportlich Notwendigen und dem politisch sowie gesellschaftlich Unverzichtbaren"?

Keller: Wo ich der Versuchung erliegen würde, als Fußballfunktionär Fragen zu beantworten, auf die selbst die Gesellschaft keine Antwort hat, dann könnte die Luft dünn werden.

ZEIT: Das klingt sehr vage und eher nicht nach klarer Haltung.

Keller: Wir sind nicht unpolitisch und nicht neutral. Ich weiß um die enorme Kraft des Fußballs – gerade in Richtung der jungen Generation. Natürlich will ich die nutzen, um unsere Werte zu transportieren.

ZEIT: Da waren Sie schon einmal präziser: In einem Interview mit der Badischen Zeitung sagten Sie nach Ihrem Amtsantritt, Sie wollten Rechtsextremismus und Populismus entgegentreten. Was heißt das konkret?

Keller: Wir treten entschieden ein gegen jede Form der Diskriminierung. Übrigens gemeinsam mit den Vereinen und der überwältigenden Mehrheit der Gesellschaft, wie wir jüngst nach den Anschlägen von Hanau in allen Ligen erlebt haben.