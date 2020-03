An einem warmen Spätherbsttag in Madrid sitzen Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool, gemeinsam berühmt als Green Day, in einer eleganten Hotelsuite, um Werbung für ihr neues Album "Father of All Motherfuckers" zu machen, das Ende Februar erscheint. Das Trio aus Kalifornien, bei dem der Sänger und Songwriter Armstrong Regie führt, machte Punkrock in den USA massentauglich und wurde mit fünf Grammys ausgezeichnet. Seine Alben "Dookie" und "American Idiot" gelten als Klassiker der Rockmusik.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden