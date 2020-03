Das Hamburger Oberverwaltungsgericht hat Anfang des Monats entschieden, dass eine Berufsschülerin weiterhin mit Nikab im Unterricht sitzen darf. Ich persönlich finde die Entscheidung schwierig. Zum einen frage ich mich: Was ist der Unterschied zwischen einer Vermummung, die verboten ist, und einer Vollverschleierung? In beiden Fällen kann ich die Person nicht identifizieren. Zum anderen weiß ich, dass ich als Lehrerin nur dann mit einer Schülerin ernsthaft ins Gespräch kommen kann, wenn ich ihren Gesichtsausdruck sehe, ihre Mimik. Meine Sorge ist, dass dieses Urteil sprichwörtlich Schule macht. Ich gehe davon aus, dass einzelne Eltern, die radikal denken und eine Botschaft verbreiten wollen, ihren Töchtern die Vollverschleierung aufzwingen, nach dem Motto: Das Gericht hat so entschieden, also nutzen wir das aus. Das bringt uns als demokratische, freiheitliche Gesellschaft in eine ganz schwierige Situation, ich empfinde das als falsche Toleranz. Zum Glück sehen das verantwortliche Bildungspolitiker ähnlich und haben vor, das Schulgesetz zu ändern.

