Die Sonne über dem Müllheizkraftwerk im Frankfurter Norden ist noch nicht aufgegangen, aber man sieht schon von Weitem, wie sich die Arbeiter der Frühschicht den Werkstoren nähern. Ihre Anzüge leuchten orange in der Dunkelheit, die Reflektoren auf dem Stoff lassen sie aufblitzen wie Fische unter der Wasseroberfläche. Aus der Ferne sehen alle orangefarbenen Gestalten gleich aus, aus der Nähe sticht eine hervor: Sie glitzert etwas mehr.

Madlen Schindler trägt Piercings in der Augenbraue, unter dem Mund, in der Nase. Auf ihren rosa-violett lackierten Fingernägeln funkeln Glitzersteinchen, einer in der Ecke eines Vorderzahns. Sogar die Sportschuhe schimmern. "Ich mag Schmuck und lange Nägel", sagt Schindler. "Aber mir ist keine Arbeit zu dreckig."

Der Vergleich

Schindler ist 37 Jahre alt und arbeitet seit 2013 in Frankfurt am Main bei der Müllabfuhr. Eine Frau, die Tonnen räumt, das gab es damals noch nicht mal in Hamburg oder Berlin. Die Hauptstadt hat heute 13 Müllfrauen, Hamburg zehn. Sie alle kamen nach Schindler.

An diesem Morgen sitzt sie in der Fahrerkabine eines weißen Müllwagens und wischt über die Armaturen. "Na, hier war es früher aber nicht so dreckig, wa?", sagt sie. "Klar", sagt Thomas Bytof, 57, der das Fahrzeug steuert, "seit du im Büro sitzt, haben wir ja auch keine Putzfrau mehr." – "Arsch!", ruft Schindler. Beide lachen.



Als Frau in der Männerdomäne

Thomas Bytof ist seit 27 Jahren Müllmann. Seit 17 Jahren gehört das Wohngebiet Frankfurt-Harheim mit den beigefarbenen Ein- und Mehrfamilienhäusern zu Bytofs Tour. Knapp zwei Jahre lang fuhr er sie gemeinsam mit Madlen Schindler. Die besucht ihn in der Fahrerkabine, um ihren alten Arbeitsplatz zu zeigen.

Denn Schindler ist mittlerweile aufgestiegen. Bei ihrem Arbeitgeber FES, der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, ist sie in die Einsatzleitung gewechselt. Seit 2017 leert sie nicht mehr Tonnen, sondern füllt Tabellen. Ab und zu, sagt Schindler, vermisse sie die Arbeit auf der Straße. "So viel Spaß wie damals mit meinen Jungs hatte ich in noch keinem Job."

382 Müllmänner arbeiten bei der FES und derzeit drei Müllfrauen, dazu drei in der Einsatzleitung. Müllfahren ist bis heute fast ausschließlich Männersache. Es gibt auch keine lauten Forderungen, das zu ändern, weder von Frauenverbänden noch von Politikern. Die Müllfrau dient eher mal als rhetorisches Mittel der Quotengegner: Wer eine Frauenquote in den Vorständen verlange, so liest man etwa auf Twitter, solle sie doch bitte auch bei der Müllabfuhr einführen. Soll heißen: Echte Gleichheit wollt ihr doch gar nicht.

So sah das wohl auch einer von Schindlers früheren Einsatzleitern. Der setzte sie monatelang nur als Fahrerin ein, erinnern sich Schindler und Bytof im Müllwagen – vielleicht, um sie zu schonen, vielleicht, weil er ihr mehr nicht zutraute. Dazu muss man wissen: Bei einer Mülltour gibt es Lader und Fahrer. Der Fahrer steuert den Müllwagen und bedient, je nach Fahrzeugtyp, einen Greifarm. Lader ziehen die vollen Tonnen an den Straßenrand und bringen sie nach der Leerung zurück hinter die Gartenzäune. Eine Tour raus- oder reinzustellen, wie das im Mülljargon heißt, ist der anstrengendere Teil des Jobs. Am Tag ist man 16, 17, 18 Kilometer zu Fuß unterwegs, bewegt Tonnen um Tonnen. Darum wechseln die Müll-Leute sich in der Regel mit den Aufgaben ab.

Dass Schindler monatelang nur fuhr, kam nicht gut an und sprach sich rum. "Alle dachten: Die Madlen, das ist eine faule Sau", erzählt Thomas Bytof. Er selbst beschwerte sich beim Vorgesetzten. "Ich wollte, dass die läuft wie alle anderen auch!" Als das zunächst nicht passierte, ließ er sich sogar auf ein anderes Fahrzeug versetzen. Nach ein paar Monaten folgte ein neuer Versuch, unter einem neuen Einsatzleiter. Und hier lief und wuppte Schindler nun genau wie ihre Kollegen. Abends fiel sie mit Blasen an den Füßen völlig k. o. ins Bett. Trotzdem würden sie manche Kollegen bis heute nicht ernst nehmen, sagt Schindler. "Für die gehören Frauen einfach nicht in die Müllabfuhr." Manche haben ihr das ins Gesicht gesagt. "Das hat mich schon getroffen, aber dann habe ich richtig reingehauen, um denen zu beweisen, dass sie falschliegen."