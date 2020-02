Zunächst ein paar stabile Porträtsätze, die in einer echten Klaus-Theweleit-Homestory, die dieser Text einfach nicht werden wird, unbedingt enthalten sein müssen: In einer ruhigen Straße in Freiburg liegt ein Familienhaus in der Sonne, in der Einfahrt steht ein Ford Focus. Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit öffnet lächelnd die Tür und trägt eines seiner für ihn typischen gemusterten Hemden. Mit einer Thermoskanne (Kräutertee) bewaffnet, bittet er, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen. Gemeinsam steigt man eine steile Holztreppe hinauf, die in Theweleits Reich unters Dach führt. Man könnte jetzt noch ein paar solcher Sätze abfeuern, die die zahllosen Bücher, Platten und Zeitungsstapel thematisieren und damit die Analogie Dachboden/Elfenbeinturm/68er bemühen – Sätze, die noch lächerlicher wirken, sobald es darum geht, worum es eigentlich geht (kleinen Moment noch). Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob es überhaupt eine gute Idee ist, Klaus Theweleit als ganz normalen Menschen besuchbar machen zu wollen. Oder ob man es lassen soll.

Aber ich will ihn natürlich treffen, denn der 1942 geborene Klaus Theweleit hat mit seinem Buch Männerphantasien eine Art Kulturgeschichte männlicher Gewalt vorgelegt und damit, so die vielfach eingenommene Rezeptionshaltung, vor über vierzig Jahren das Buch der Stunde geschrieben. Deswegen sitzen wir heute hier, und über dieses Treffen zu schreiben ist tatsächlich der absolute Horror, wofür allerdings Klaus Theweleit nichts kann. Denn während der etwa vierstündigen Begegnung wird viel passieren, ohne dass tatsächlich etwas passiert. Wir werden dasitzen, reden, uns kaum bewegen und ansonsten Luft sein, wobei die Schwierigkeit, daraus einen sinnvollen Text herzustellen, dadurch gesteigert wird, dass das Gesprächsgrundlagen-Werk Männerphantasien 1278 Seiten umfasst, die im Grunde nicht zu bändigen sind. Ähnliches hat in den späten Siebzigerjahren auch ein Germanistikprofessor über den Verfasser des ursprünglich als literaturwissenschaftliche Dissertation vorgelegten zweibändigen Werkes gesagt ("ungezügelte Intelligenz") und ihm mit dieser Begründung eine Anstellung am germanistischen Institut in Freiburg verweigert. Befasst man sich mit Theweleits Texten, muss man davon ausgehen, dass ihm das Dozieren sowieso eher widerstrebt, und tatsächlich spricht er zunächst leise und vorsichtig, möglicherweise weil er merkt, dass sein Gegenüber ein bisschen zu viel Respekt vor ihm hat, was ich natürlich ebenfalls merke, und so haben wir am Anfang ein bisschen eine Pattsituation.

Deswegen erst mal zu Männerphantasien: Theweleit untersucht darin die schriftlichen Erzeugnisse von Freikorpssoldaten aus den 1920er-Jahren (Romane, Briefe, Erinnerungen) und legt mithilfe eines literaturwissenschaftlichen und der Kinderpsychoanalyse entlehnten Instrumentariums ihre faschistischen Gewaltfantasien offen. Bei der Lektüre kann einen Theweleits assoziative Schreibweise leicht nervös machen, gleichzeitig ist es aber genau dieses als literarisch zu bezeichnende Verfahren, das Erkenntnis ermöglicht. Theweleit fiel die "durch und durch angstbesetzte Wahrnehmung des 'anderen Geschlechts'" der Freikorpsmänner auf, die Frauen nur denken konnten als Huren, Mütter oder "weiße Krankenschwestern", wobei die "reinen", entsexualisierten Frauen als Beschützerinnen Deutschlands wider die rote Flut (Kommunismus) imaginiert wurden, während die "Spartakistenweiber" umgelegt und kaputt geschlagen werden sollten. Aber warum eigentlich?

Hier kommt die Kinder-Psychoanalyse ins Spiel: Würde man einen Menschen als Baby und Kleinkind anbrüllen oder gar schlagen und würden dessen Bedürfnisse nicht adäquat beantwortet, etwa indem man es schreien lässt und ihm zu wenig Körperkontakt gibt (also exakt das, was auch die Top-Nazi-Pädagogin Johanna Haarer den deutschen Müttern empfahl, deren Tipps noch lange nach 45 befolgt wurden), dann ziehe es sich nach innen zurück und baue keine Beziehungen auf. Theweleit beschreibt das mit der Figur des Nicht-zu-Ende-Geboren-Seins, die für das Buch zentral ist. Ob er die, zwischen zwei Schlückchen Kräutertee, vielleicht mal ganz kurz erklären könne, bitte? "Statt Beziehung wird ein Panzer ausgebildet, um realitätstüchtig zu werden und das angsterfüllte, instabile Innere im Zaum zu halten. Dadurch kann die Ich-Struktur nicht entstehen, also dass ich weiß, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Deswegen findet der soldatische Mann Drill und Hierarchien so wichtig. Weil sie ihm Körpergrenzen verpassen. Er muss wissen, wo oben und unten ist, und wenn sich da was ändert, fühlt er sich bedroht, und im schlimmsten Fall fordert er, dass das, wovon er sich bedroht fühlt, entfernt wird. Und aus diesem Grund sage ich, Faschismus ist primär keine Ideologie, sondern ein Körperzustand. Die Ideologie ist Schwachsinn und als solcher auch leicht identifizierbar. Die ist nur draufgeklebt."

Theweleit als Homestory bleibt ein Problem. Aber über dem Türrahmen hängt ein Foto, auf dem der Blick aus einem Fenster zu sehen ist, vor dem verschiedene Freiburger Häuser stehen, und genau dieses Foto ist auch auf der Rückseite der Erstausgabe abgebildet. Es zeigt Theweleits Blick beim Schreiben von Männerphantasien. Jene Erstausgabe stand bei uns zu Hause im Regal, meine Mutter hatte sie 1977 als Studentin gekauft. Das Buch zog mit uns von einem westdeutschen Familienhaushalt zum nächsten, als Studentin nahm ich es irgendwann mit, las darin, und was ich las, war anders als die in Deutschland übliche Weise, über Faschismus zu sprechen; was ich las, kannte ich aus einem Teil der Familie, und darüber sprach dieser Teil garantiert nicht: Nicht über die Brutalität und Gnadenlosigkeit insbesondere der Männer gegenüber ihren eigenen Körpern auch in der zweiten Nachkriegsgeneration. Nicht über das "Was dich nicht umbringt, macht dich nur noch härter", die Aufforderung, mit dem "Geflenne" aufzuhören, die Begeisterung für einen Körper, der wie ein Instrument einsetzbar ist, und natürlich die Verachtung für alles, was typischerweise als weiblich und schwach gilt. Dieser soldatische Flavour war die ganze Zeit da, und, so vermute ich, nicht nur in meiner Familie. Aber mittlerweile sind ganz andere Bedingungen und Ereignisse eben überhaupt nicht mehr zu übersehen, und der kleine Berliner Verlag Matthes & Seitz erkannte on time, dass es eine gute Idee sei, Männerphantasien (um ein Nachwort des Autors erweitert) neu aufzulegen. Das Buch sei "so aktuell wie nie", steht auf der Neuausgabe, was insofern stimmt, als sich gerade etwa alle drei Monate ein Mann entschließt, andere Menschen aus rassistischen, antisemitischen Motiven zu ermorden. Zum Zeitpunkt des Terroranschlags in Hanau war dieser Text lange fertig, es hat also praktische Gründe, dass hier das antisemitische Attentat in Halle im Vordergrund steht, bei dem ein Mann loszog, um gezielt Juden umzubringen. Dabei bezog er sich auf die Verschwörungstheorie, eine "jüdische Finanzelite" habe sich den Feminismus ausgedacht, um Frauen am Kinderkriegen zu hindern, was wiederum "Massenimmigration" zur Folge habe. Jener Tätertypus, so Theweleit, setze die Landesgrenzen mit Körpergrenzen gleich. Aus genau diesem Grund tobe im Zentrum aller männlich-terroristischen Attentate der jüngsten Vergangenheit eine mörderische Antiweiblichkeit: Frauen weigern sich, Kinder zu bekommen, oder haben zu schwache Herzen, um Migranten abzulehnen. Vielleicht ist es das, was Theweleit meint, wenn er sagt, die Ideologie sei bloß draufgeklebt: "Es ist beliebig, wen der üblichen Verdächtigen sie verantwortlich machen für den Niedergang der Gesellschaft."

Im Kopf des Halle-Täters waren es die Juden, womit vieles, was Theweleit vor einer ganzen Weile zusammendachte, in einem Attentat vereint ist: Antisemitismus, Rassismus, Misogynie. Es fehlt eigentlich nur der für die Freikorpsmänner zentrale Antikommunismus, also am ehesten das, was heute mit der diffusen Beschreibung "links" gemeint ist ("linksgrün versifft", "politisch korrekt" etc.). Aber da die rechtsextremistischen Terrorattentäter sich bei ihren Taten regelmäßig gegenseitig zitieren, war eigentlich auch die Angst vor "den Roten" in Halle mit dabei (der Halle-Attentäter bezieht sich auf den Christchurch-Attentäter, der sich auf den Utøya-Attentäter bezieht, der glaubte, der "Kulturmarxismus" sei der Untergang Norwegens, weswegen er dann möglichst viele Sozialdemokraten ermorden wollte). Die Überlegenheit weißer Männer über den Rest der Welt sei das Kernstück der Killerbewegung rechtsradikaler Männer aus der westlichen Welt, schreibt Theweleit in der Neuauflage von Männerphantasien. Das Internet übernehme eine zentrale Funktion: Es helfe dem Einzelnen aus der Isolation und sei ein Körperersatz für die imaginierte Truppe Gleichgesinnter. "Da sitzen die plötzlich nicht mehr allein in ihrem Apartmentloch. Weite Teile von Breiviks Manifest haben Millionen gelesen. Das Gleiche gilt für den neuseeländischen Attentäter oder den aus Halle. Alle, die das sehen wollten, konnten das sehen, und das ist für so einen Typen der eigentliche Erfolg seiner Tat. Zu jedem Killing, das irgendeiner auf der Welt macht, sagt irgendein Vereinzelter, vor seinem Rechner sitzend, hinterher: Was der macht, ist ein Teil von mir." Frage: Wären die Attentäter keine geworden, wäre man ihnen als kleinen Kindern bindungsorientierter begegnet? Theweleit: "Ich glaube, ganz weg wäre dieser Killertypus nicht, aber seltener."