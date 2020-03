DIE ZEIT: Herr Wanderwitz, Sie waren 2012 einer der ersten CDU-Männer, die sich für eine Frauenquote in Aufsichtsräten eingesetzt haben. Nun sind Sie Ostbeauftragter der Bundesregierung geworden, aber eine Quote für Ostdeutsche haben Sie als "Elend" bezeichnet. Ist das nicht ein Widerspruch?

Marco Wanderwitz: Die gläserne Decke sehe ich wohl, nicht zuletzt, weil ich drei Töchter habe. Eine Frauenquote kann ich juristisch sauber definieren. Die fehlende Repräsentation von Ostdeutschen in Dax-Vorständen und öffentlichen Ämtern ist ein großes Problem, aber wir können das nicht sinnvoll quotieren. Es gibt keine mich überzeugende Definition, was ostdeutsch sein soll.

ZEIT: Na ja: Wenn Chefposten zu vergeben sind, scheinen viele sehr wohl zu wissen, wer ostdeutsch ist. Wäre es nun nicht Ihre Aufgabe als Ostbeauftragter, eine solche Definition zu suchen?

Wanderwitz: Niemand, der es versucht hat, ist zu sinnvollen Ergebnissen gekommen. Und mir selbst fällt auch keine tragfähige Definition ein. Dass es Elitenhabitate gibt, ist unbestritten. Offenbar ist es leider Normalzustand, dass Frauen, Ostdeutsche ...

ZEIT: ... Deutsche mit Migrationshintergrund ...

Wanderwitz: Ja. Dass sie alle einen schwierigeren Zugang zur Elite haben. Das ist nicht gut. Die westdeutsche Elite rekrutiert sich aus sich selbst heraus, sie zieht im Prinzip Klone nach. Dieses Problem müssen wir dringend stärker angehen. Das wurde mir selbst zum ersten Mal als jungem Bundestagsabgeordneten klar, als Georg Milbradt im Jahr 2002 sächsischer Ministerpräsident wurde.

ZEIT: Was passierte damals?

Wanderwitz: Er, der selbst aus Nordrhein-Westfalen kam, holte Geert Mackenroth aus Itzehoe, den Präsidenten des Deutschen Richterbundes, als Justiz-Staatssekretär. Das fand ich super, ein absoluter Fachmann. Dann aber kam gleich noch einer aus Bayern auf eine weitere Position, und ich habe gesagt: "Es muss doch möglich sein, dass wir mehr als zehn Jahre nach der Wiedervereinigung in sächsischen Amtsstuben mehr Sächsisch sprechen." Solche Personalentscheidungen würde es in Bayern oder Hessen nie geben, völlig ausgeschlossen.

ZEIT: Und wie wollen Sie solche Strukturen aufbrechen, wenn nicht mit einer Quote?

Wanderwitz: Das geht sogar relativ einfach. Staatssekretäre fallen ja nicht vom Himmel. Der zuständige Minister und der Regierungschef wählen sie aus. Und in Zukunft sollte die Regel gelten: Bei gleicher Qualifikation sind so lange Ostdeutsche zu bevorzugen, bis sie dem Bevölkerungsanteil gemäß vertreten sind.

ZEIT: Aber das ist doch eine Quotierung!

Wanderwitz: Erstens sprechen wir hier nur von der politischen Ebene im Bund und den neuen Ländern. Zweitens reden wir von einem politischen Vorsatz, nicht von einem Gesetz. Ich glaube, wenn wir den Verantwortungsträgern klarmachen, dass das Repräsentationsproblem groß und wirklich gewichtig ist, kann sich viel ändern. Genauso wie wir zuletzt, anders als in all den Jahren der Lippenbekenntnisse zuvor, endlich konsequent neue Behörden in den neuen Ländern angesiedelt haben. Ich kann aus dem Stand 15 neue Behörden oder Außenstellen nennen, die in den Osten ziehen oder dort neu gegründet werden.