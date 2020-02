"Tiefe Frustration und extreme Begeisterung": Wenn Muhammad Yunus an die Zukunft denkt, dann erlebt er nach eigenen Worten ein Wechselbad der Gefühle. Der Klimawandel und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich bedrückten ihn, erzählt der 79-Jährige, als er an diesem Januartag auf der Bühne der Digitalkonferenz DLD in München steht. Im Publikum hören Medien- und Internet-Unternehmer dem Ökonomen aus Bangladesch zu, der 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde – dafür, dass er eine Bank gegründet hat, die Mikrokredite an Mittellose vergibt. Kurz nach seiner Rede sitzt Yunus in einem Besprechungsraum hinter der Bühne; während des Gesprächs wird er Linien zeichnen, die widerspiegeln, wie das Glück in seinem Leben geschwankt hat und was er in dieser Zeit trotz mancher Rückschläge bewirken konnte.

DIE ZEIT: Herr Yunus, Sie warnen vor dem Klimawandel und leben selbst in Bangladesch, einem Land, das davon besonders betroffen ist. Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Muhammad Yunus: Ich fühle mich nicht direkt bedroht, aber viele meiner Landsleute sind es. Wenn der Meeresspiegel steigt, werden große Teile Bangladeschs unbewohnbar und lassen sich nicht mehr kultivieren. Viele Menschen in diesem ohnehin sehr dicht besiedelten Land werden dann zu Klimaflüchtlingen. Trotzdem bleibe ich optimistisch.

ZEIT: Warum?

Yunus: Weil die Entwicklung noch aufgehalten werden kann. Am Klimawandel sind nicht etwa schlechte Menschen schuld, sondern ein schlechtes Wirtschaftssystem, das diejenigen belohnt, die ihre Profite um jeden Preis maximieren. Dieses System bewirkt auch, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Wäre das Geld gleichmäßiger verteilt, könnten mehr Menschen nach kreativen Ideen für eine bessere Welt suchen.

ZEIT: Die Ungleichheit haben Sie oft kritisiert, und Sie wurden früh damit konfrontiert: Als jugendlicher Pfadfinder sind Sie aus dem armen Bangladesch ins reiche Kanada gereist; nach der Schule konnten Sie mit einem Stipendium in den USA studieren. Wie haben Sie die Unterschiede erlebt?

Yunus: Ich habe vor allem gemerkt, wie ähnlich wir Menschen uns sind. Erst habe ich in meinen Kommilitonen die reichen Typen aus dem Westen gesehen. Dann haben wir zusammen Kaffee getrunken, über die gleichen Dinge gelacht und zusammen gesungen; jeder hat dem anderen seine Lieder beigebracht. So habe ich gelernt, dass arme Menschen nicht schwächer sind als reiche.

ZEIT: Während Sie in den USA studiert haben, hat Bangladesch seine Unabhängigkeit von Pakistan erkämpft. Dabei starben Hunderttausende Ihrer Landsleute. Sie wollten unbedingt zurück.

Yunus: Ja, um beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Die Menschen haben sich durch die Unabhängigkeit gestärkt gefühlt. Aber dann kam die Hungersnot, und viele starben.

ZEIT: Sie waren damals zum Ökonomie-Professor in Chittagong berufen worden ...

Yunus: ... und ich habe mich gefragt: Warum lehre ich Ökonomie, wenn sie den Menschen in dieser Lage nicht hilft? Ich wollte mich nützlich machen!

ZEIT: Was haben Sie also unternommen?

Yunus: Ich bin rausgegangen, um von den Menschen zu lernen. In dem Dorf neben der Uni habe ich gesehen, dass viel Land brachlag. Die Bauern waren sich uneins darüber, wie eine Bewässerungspumpe betrieben werden sollte. Also übernahm ich die Verantwortung, finanzierte auch alle Kosten für Saatgut und Dünger, verteilte das Wasser auf jede Parzelle; im Gegenzug gab mir jeder Bauer ein Drittel der Ernte, um meine Investitionen zu decken. Auf diese Weise erhielt jeder Bauer seine Ernte, ohne dass er erst mal in Vorleistung gehen musste. So haben wir den Hunger in dem Dorf bekämpft, ohne Almosen zu geben. Zufrieden war ich aber nicht: Ich hatte vor allem den Landbesitzern und Pächtern geholfen, nicht den Mittellosen.

ZEIT: Das hat Sie nicht in Ruhe gelassen.

Yunus: Nein. In einem Dorf habe ich eine Frau getroffen, die Hocker aus Bambus bauen konnte, aber in absoluter Armut lebte. Ihr fehlte das Geld, um Bambus zu kaufen und mehr Hocker herzustellen, und sie konnte sich auch nirgendwo Geld zu vernünftigen Konditionen leihen. Ich beschloss, ihr und einigen anderen Dorfbewohnern Geld zu leihen, damit sie zu Unternehmern werden konnten. In Summe waren es nur 42 Dollar für 24 Leute, die so ihren Lebensstandard steigern konnten. Das hat mich sehr glücklich gemacht.

ZEIT: Kurz danach sind Sie Vater geworden. Doch Ihre damalige Frau glaubte nicht an eine Zukunft in Bangladesch: 1979 zog sie mit Ihrer neugeborenen Tochter Monica in die USA. Wie haben Sie das verkraftet?

Yunus: Das war ein Schock. Meine Frau hat geglaubt, dass Bangladesch uns von allem zu wenig bieten würde. Ich sah das ganz anders: Die Mikrokredite wurden immer erfolgreicher, und wir haben kurze Zeit später die Grameen Bank gegründet, die von da an Millionen von Menschen Mikrokredite gewährt hat. Also bin ich geblieben und habe meine Tochter über Jahrzehnte nur gesehen, wenn ich in die USA gereist bin. Sie ist dort eine erfolgreiche Opernsopranistin geworden.

ZEIT: 2006 trat sie zu Ihren Ehren auf: Da hatten Sie und die Grameen Bank den Friedensnobelpreis erhalten, weil Sie mit Ihren Mikrokrediten Menschen aus der Armut geholfen und so zum Frieden in der Welt beigetragen hatten.

Yunus: Ja, das war wohl der Gipfel des Glücks in meinem Leben.