Es gab einen Moment, da schien die Karriere von Olaf Scholz an ihrem Endpunkt angekommen zu sein. Noch im Dezember, nach seiner Niederlage im Rennen um den SPD-Vorsitz, wirkte er wie jemand, der nicht mehr damit rechnete, dass er noch einmal aufsteigt. Keine zwei Monate später tigert derselbe Mann durch Wahlsendungen, gibt den großen SPD-Erklärer und schaut wieder hoffnungsfroh in die Zukunft.

Scholz will es noch einmal wissen. Und er hat einen Plan, der ihn dorthin bringen soll, wo seiner Meinung nach sein Platz ist: ins Kanzleramt.

Die Wahl in Hamburg spielt dabei eine zentrale Rolle. Im Scholz-Lager glaubt man: Während das neue Spitzenduo Esken/Walter-Borjans die SPD nach links rücken will, zeigt das gute Ergebnis in der Hansestadt, dass die Partei nur mit einem Mitte-Kurs Wahlen gewinnen kann. Wohnungen bauen statt Wohnungsbesitzer enteignen, Sozialarbeiter einstellen statt über Sozialismus reden. Politik machen also, wie Scholz sie stets gemacht hat: ordentlich und solide, auch wenn andere das für langweilig halten.

Scholz will nun beweisen, dass sich mit der Methode Hamburg auch im Bund etwas bewegen lässt. Im März wird er ein Konzept zur Sanierung der Kommunalfinanzen vorlegen. Damit Städte und Gemeinden wieder mehr investieren können, sollen deren Schulden auf den Bund übertragen werden. Dazu soll sogar die Schuldenbremse im Grundgesetz einmalig ausgesetzt werden – bislang ein Tabu für die Koalition. Im Juli will er ein internationales Abkommen auf den Weg bringen, damit Digitalkonzerne wie Google oder Facebook ihre Gewinne nicht mehr so leicht in Steueroasen verschieben können.

Scholz glaubt, dass er als Kanzlerkandidat mit Heimvorteil in die nächsten Wahlen gehen könnte. Wenn Merkel nicht mehr antritt, wäre er unter allen Mitbewerbern derjenige mit der größten politischen Erfahrung. Friedrich Merz? Schied aus der Politik aus, bevor das iPad auf den Markt kam. Armin Laschet? Ein Mann fernab des Machtzentrums. Norbert Röttgen? Ein Welterklärer ohne Truppen. Scholz dagegen gehört zu den beliebtesten Politikern des Landes und hat als Finanzminister regelmäßig mit den Regierungen von Trump, Putin und Johnson zu tun. Die Wähler schätzen Kandidaten, die den Eindruck vermitteln, man könne sich in einer unübersichtlichen Weltlage auf sie verlassen. So sieht es Scholz.

Das Problem: Wer Kanzlerkandidat der SPD werden will, der muss von den Genossen aufgestellt werden. Und bei denen ist er weniger populär als im Rest des Landes. Es wäre nicht der erste Karriereplan des Olaf Scholz, der daran scheitert.

Damit das nicht wieder passiert, folgt er nun dem Leitsatz: Wer seine Gegner nicht besiegen kann, muss sie umarmen. Er stimmt sich trotz inhaltlicher Differenzen mit Walter-Borjans und Esken ab und vermeidet Kritik. In einer Partei, in der das Lästern zum guten Ton gehört, ist das keine leichte Übung.

Am Grundkonflikt zwischen der linken Parteispitze und dem pragmatischen Vizekanzler ändert das zwar wenig. Doch Scholz kann darauf setzen, dass niemand in der SPD Walter-Borjans oder Esken für aussichtsreiche Kanzlerkandidaten hält. Wohl nicht mal sie selbst. Und Franziska Giffey, bislang eine mögliche Konkurrentin, will nun Bürgermeisterin von Berlin werden. Scholz, der Verlierer des Jahres 2019, könnte also der Gewinner sein, wenn Ende 2020 der Kandidat gekürt wird.