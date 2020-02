Nachdem mein Kolumnen-Ich aus unruhigen Träumen von Sex mit Friedrich Merz erwacht war, beschloss es, seinem Therapeuten Wolfgang G. gleich in der nächsten Sitzung mitzuteilen, dass es nicht beabsichtige, weiter eine gehorsame Patientin zu sein. Ich würde nicht aus Höflichkeit weinen, um Herrn G. das Gefühl zu vermitteln, wir machten Fortschritte, ich würde nicht mehr dankend den Papiertaschentuchspender aus Metall entgegennehmen wie eine Hostie. Ich würde keine Witze über Sex mehr machen und ihm meine Neurosen zur Unterhaltung zur Verfügung stellen, während er all das in sein Notizbuch schrieb. Nein, ich würde ihm endlich sagen, dass ich keinen vernünftigen Grund dafür sah, dass er auf der besseren Sitzgelegenheit saß als ich und dabei überhaupt nichts tat. Denn er sagte während unserer Sitzungen tatsächlich kaum etwas, er sah nur gelegentlich von seinem Notizbuch auf und lächelte mich an wie Norbert Röttgen (wissend, ernst, zuversichtlich). Herr G., würde ich sagen, das nennen Sie Arbeit? Ich will brauchbare Ergebnisse!

© ZEIT ONLINE Antonia Baum geboren 1984, studierte Literaturwissenschaft, Geschichte und Kulturwissenschaft. Zuletzt erschien ihr Buch "Stillleben" (2018) über ihr Leben als Mutter. zur Autorenseite

Aber es kam alles anders. Denn ich war meiner Tochter gegenüber ausgerastet, nachdem sie in der Kita in Gegenwart einer Erzieherin behauptet hatte, ich würde ihr zum Einschlafen Der Struwwelpeter vorlesen, außerdem, so die Erzieherin weiter, habe meine Tochter zu ihrer besten Freundin "du miese Cock-Teaserin" gesagt, was ich ernst, aber zuversichtlich nickend zur Kenntnis genommen hatte.

Als wir die Kita verlassen hatten, hatte ich mein Kind nach Hause transportiert, so lange die Luft angehalten und war, nachdem die Wohnungstür hinter uns zugefallen war und mein Kind meine weiße Bluse beim Jacke-Ausziehen mit Schokolade beschmiert hatte, sehr, sehr laut geworden. Außerdem hatte ich sein rosa Playmobil-Puppenhaus mit einem Fußtritt gegen die Wand geschleudert, es hatte mich also gewissermaßen übermannt, und dieses Verhalten ist selbstverständlich überhaupt nicht vereinbar mit meinen Erziehungsidealen ("Attachment Parenting"). All das musste ich Wolfgang erzählen, der mich, wie ich hoffte, von meiner Schuld (keine gute Mutter, keine gute Feministin) freisprechen würde. Aber als ich ihm dann, wie immer dienstags, gegenübersaß und gerade anfangen wollte, fiel mir ein hellbrauner Fleck auf seinem Hemd auf. Etwa in der Größe eines Aspirin-Complex-Tütchens, die Umrisse erinnerten mich an das Bundesland Thüringen. Während ich auf den Fleck starrte, fragte Herr G. wie jedes Mal, was mich heute beschäftige. "Der Fleck auf Ihrem Hemd", sagte ich zu meiner eigenen Überraschung. "Worum geht es bei diesem Fleck?", fragte Herr G. und räusperte sich. "Weiß ich nicht, warum ist er da?", entgegnete ich und dachte, was für ein schlampiger Lappen Herr G. war, auf diese Weise hier rumzusitzen. "Macht dieser Fleck Sie aggressiv?", wollte Herr G. wissen, wobei er sich aufrichtete und die Hände faltete. Man sah, dass er etwas auf der Spur war. Ich nickte.

"Aaaaahhhh", machte Herr G., "es geht um das Fremde, es geht also um Ordnung. Toll, die Übertragung beginnt!" Herr G. rieb sich die Hände, und ich fragte: "Sind Sie ordentlich?" – "Um mich geht es hier nicht", sagte er, und ich schwieg und dachte daran, dass mein WK2-Opa das auch immer gesagt hatte. Ich sah eisern zur Decke und erinnerte mich daran, was meine vorletzte Therapeutin mal gesagt hatte, nämlich, dass sich die in Deutschland bis heute nachwirkende autoritäre Erziehung Kinder vorgestellt hatte als triebhafte, unersättliche Wilde, deren Willen man brechen musste, und dass diese Kinder, auf die Liebe der Erwachsenen angewiesen, irgendwann taten, was man ihnen sagte, bis nichts mehr von ihnen übrig war außer der Überzeugung, schlecht und minderwertig zu sein, weswegen sie natürlich für immer jemanden brauchten, der ihnen sagte, was zu tun ist. So wie ich glaubte, Wolfgang G. zu brauchen, dessen Fleck mich, die ich noch immer tapfer schwieg wie ein gefolterter Terrorist in Homeland, auf die Idee brachte, dass die Wut auf diesen Fleck aus der verinnerlichten Überzeugung (Herr G. würde hier von Introjekt sprechen) kam, Flecken seien verboten, und zwar allen.

Total happy über diese effiziente Sitzung und in der Überzeugung, wesentliche Probleme Deutschlands verstanden zu haben, fühlte ich mich bereit, Verantwortung zu übernehmen, das heißt für einen Parteivorsitz zu kandidieren. Ich wollte eilig aufstehen und gehen, aber dann sah ich Wolfgang an, und er guckte nicht mehr zuversichtlich, sondern traurig. Ich sank zurück auf das Sofa, fing an zu weinen und ließ mir ein Taschentuch reichen.