Wenn die Wahl am Samstag schlecht ausgehe, sagt Julia Syrna, dann buche sie einen Flug. Vielleicht nach Deutschland. Vielleicht nach Schweden. In jedem Fall ohne Rückflugticket. Syrna ist 37 Jahre alt, studierte Ökonomin und Unternehmensberaterin, eine zierliche Frau mit blondem Dutt und perfekt lackierten Nägeln. Sie sagt, sie sei die meiste Zeit ihres Lebens kein besonders politischer Mensch gewesen. Seit einiger Zeit aber erwäge sie, wegen der Politik ihr Land zu verlassen. Syrna wohnt in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Noch.

Es ist der Mittwochabend vergangener Woche auf einer Wahlkampfparty der PS, der Partei für eine fortschrittliche Slowakei. Syrna sitzt mit einer Freundin in einem großen Raum mit bunten Sofas, inmitten von Wahlkampfhelfern und Sympathisanten der PS. Es gibt Chips und Staropramen, tschechisches Bier, auf dem Boden liegen Flyer, an den Wänden hängen Wahlplakate. Kandidatengesichter, die siegesgewiss in die Kamera blicken. Syrna sagt, sie werde ihnen am Sonntag ihre Stimme geben. Siegesgewiss klingt sie nicht. "Wohin gehen wir", fragt sie, "wenn hier die Faschisten regieren?"

An diesem Wochenende wird in der Slowakei ein neues Parlament gewählt. Es wird dabei nicht nur um die Neuverteilung der 150 Sitze des slowakischen Nationalrats gehen. Es geht auch um das politische Gefüge der östlichen EU-Mitgliedsstaaten, die von nationalistischen Hardlinern wie Viktor Orbán geprägt sind und unter denen die Slowakei eine Art liberaler Hoffnungsschimmer ist.

Die PS, die Partei, der Julia Syrna ihre Stimme geben will, ist eine der wenigen linksliberalen Kräfte in Mittel- und Osteuropa, die in jüngster Zeit Erfolge verbuchen konnten. 2019 gewann sie die Europa- und die Präsidentschaftswahlen. An der Spitze des Landes steht seither die damalige PS-Kandidatin, die Anwältin und Umweltschützerin Zuzana Čaputová.

Während der ungarische Präsident Viktor Orbán die Brüsseler Bürokratie verhöhnt und Ressentiments gegen Juden und Flüchtlinge schürt, hat Čaputová den Schutz von Minderheiten und die enge Bindung an Brüssel ins Zentrum ihrer Politik gestellt. Sie will die Korruption bekämpfen, das größte Problem der Slowakei – aber auch die Diskriminierung der Roma, die im ländlichen Osten des Landes leben. Sie will die Gesundheitsversorgung für bedürftige Menschen ausweiten – aber auch das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Sie will, dass die Bürger den Politikern in Bratislava wieder vertrauen können – aber auch den Bürokraten in Brüssel. Der Slogan, mit dem sie die Präsidentschaftswahl gewann, lautete: "Keinen Fußbreit den Bösen".

Am Samstag nun wird sich zeigen, ob sich die Hoffnung, die Čaputová bei vielen Liberalen geweckt hat, in eine harte politische Währung, also in Parlamentssitze verwandeln lässt. Oder ob die Präsidentin nur eine Episode ist, ein liberales One-Hit-Wonder, das den Sound der Demokratieverächter nicht zu übertönen vermag.

Bis zu elf Parteien könnten in den Nationalrat der Slowakei einziehen, auch das bürgerlich-liberale Lager ist zersplittert. Ob es genug Stimmen bekommt – und überhaupt einen gemeinsamen Nenner findet –, um eine Regierungskoalition zu bilden, ist ungewiss.