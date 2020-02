Hat es das schon mal gegeben? Ein Führungsvakuum, das nicht kommt und wieder geht, sondern sich ausdehnt. So weit, dass man sich irgendwann sorgen muss, dass nach und nach alle Parteien eingesaugt werden.

So ist jedenfalls die Lage im Februar 2020: Die CDU hat überhaupt keine Führung mehr, die FDP eine ziemlich zerzauste, die SPD eine, deren Macht kurz hinter den Mauern des Willy-Brandt-Hauses endet, und die Linke ist froh, wenn gerade niemand so genau bei ihr hinschaut. Umgekehrt bedeutet dies, wenn man die AfD einmal außen vor lässt, bei der man ohnehin nie genau sagen kann, wer hier eigentlich wen führt: Eine intakte Spitze besitzen in diesen Tagen nur zwei Parteien, die CSU und die Grünen.

Kein Wunder, dass in dieser Leere die Wünsche wachsen. "Was dieses Land braucht, ist Leadership", sagt die Welt. Man müsse "mehr Autorität wagen", sagt der Spiegel. "Dieses Land braucht politische Führung", sagt Friedrich Merz.

Es ist die Zeit von Führungssehnsucht und Führungsromantik, von Orientierungsbedarf und Entschiedenheitsprosa. Und in dieser Situation mag es helfen, das Geheimnis des politischen Führens von unterschiedlichen Seiten zu betrachten und sich dabei ein paar Fragen zu stellen:

1. Was steckt hinter der Sehnsucht?

2. Was verspricht politische Führung?

3. Wo liegen die Widersprüche?

Das Zackigkeitsbedürfnis

Jede Sehnsucht beginnt mit dem, was ist. In diesem Fall also die stilprägende Regierungstechnik der Ära Merkel, die man sich noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen muss: Macht durch Moderation, Problemlösung mittels Pragmatismus. Das Ideologisieren, Argumentieren, Erklären besser bleiben lassen. Damit macht man sich nur angreifbar.

Politik, so formulierte es einmal sinngemäß ein einflussreicher Merkel-Berater, solle die Menschen möglichst nicht mit Politik belästigen, und es ist verständlich, dass in den Abendstunden einer Ära ein entgegengesetztes Bedürfnis zu spüren ist. Unterargumentiertes Regieren erzeugt Argumentationssehnsucht. Nichtsprechen fördert den Gesprächsbedarf. So weit, so nachvollziehbar.

Aber worum geht es bei all den Führungsdebatten eigentlich?

An dieser Stelle noch einmal zurück zu dem Mann, auf den sich gerade die Sehnsucht konzentriert. Friedrich Merz’ Chancen auf den CDU-Vorsitz sind vor allem deshalb so gut, weil man ihm zutraut, die rechtsdrehenden Teile der Partei wieder einzufangen, die AfD zu bekämpfen und insbesondere im Osten des Landes verlorenes Unionsterrain zurückzuerobern. Nur zur Erinnerung: Merz ist Wirtschaftsliberaler (Stichwort: Sorgen und Nöte), er ist Transatlantiker (Stichwort: Dialog mit Putin), und er fliegt ein Privatflugzeug (Stichwort: die da oben). Der westdeutscheste und elitärste Politiker, der sich derzeit finden lässt, soll nun also der Retter für einen abstiegsbesorgten und identitätsgeplagten Osten sein.

Dass dies nicht sofort völlig abwegig klingt, legt den Schluss nahe, dass es in der Führungsfrage weniger um die viel zitierte geistige Orientierung geht oder gar um Inhalte. Vielmehr geht es um Gesten. Merz, das ist das Leadership-Versprechen auf eins neunzig, das ist erdbebensicheres Selbstvertrauen und Ich-Vergrößerung mittels Rhetorik. Merz ist ein Redner-Redner, der lieber zu viel sagt als zu wenig. "Europa muss jetzt" – "Dieses Land hat zu lange" – "Unsere Partei braucht". So beginnen Merz-Sätze, und sie enden eigentlich immer mit einem Ausrufezeichen. Seine größte Stärke ist der Entschiedenheitsodem, den er verströmt, wann immer er seinen Kopf über ein Rednerpult irgendwo zwischen Krefeld und Cottbus neigt.